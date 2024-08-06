"حزب الله" يعلن استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

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هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
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خبير عسكري: الجيش والشعب منهك في أوكرانيا
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مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
17:03 GMT
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شيماء ثامر
خبير: أمريكا تعتاش على اشعال نيران الحروب بكل مناطق العالم بدون استثتاء
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29 د
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أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
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مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
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خبير: وجود شويغو في إيران يعني أن موسكو تقف لجانب طهران
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بعد الهجوم على عين الأسد هل بدأت إيران ردها على اغتيال هنية
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29 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
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https://sarabic.ae/20240806/حزب-الله-يعلن-استهداف-9-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1091491473.html
"حزب الله" يعلن استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
"حزب الله" يعلن استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، عن استهدافه تسع مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T23:03+0000
2024-08-06T23:03+0000
أخبار حزب الله
الحرب على حزب الله
لبنان
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح "حزب الله" في بيانٍ له، أنه قصف يوم الثلاثاء 9 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث استهدف مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم، وشن هجومًا جويًا باستخدام سرب من الطائرات المسيّرة الانقضاضية التي استهدفت مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة "شراغا" شمال عكا، وحققت إصابات دقيقة.وأضاف البيان أن "حزب الله" قام برصد ومتابعة قوات الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا، وعند رصد آلية عسكرية في محيط موقع رويسات العلم، كمن لها مجاهدو المقاومة وأصابوها بصواريخ موجهة مما أدى إلى تدميرها وسقوط طاقمها بين قتيل وجريح. كما قصفوا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا وموقع المرج، واستهدفوا تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في مرتفع أبو دجاج قرب ثكنة زرعيت بالقذائف المدفعية، وتجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في تلة الكرنتينا. كما قصفوا مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك ردًا على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في بلدة ميفدون.وأشار البيان إلى أن حزب الله قد أعلن أيضًا عن مقتل خمسة من مقاتليه في الاستهداف الإسرائيلي بجنوب لبنان.في المقابل، قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة والطيران الحربي 17 بلدة في جنوب لبنان، حيث شمل القصف بلدات شبعا وكفرشوبا في قضاء حاصبيا، وبلدات كفركلا وحولا والخيام وطلوسة وعديسة والوزاني والعمرة وأطراف مجدل سلم في قضاء مرجعيون، وبلدة ميفدون في قضاء النبطية، وبلدات عيتا الشعب ويارون ورميش وشقرا وبرعشيت وكونين في قضاء بنت جبيل، وبلدتي علما الشعب والناقورة في قضاء صور. كما قامت طائرات الجيش الإسرائيلي بخرق جدار الصوت فوق العديد من المناطق اللبنانية.
https://sarabic.ae/20240805/حزب-الله-يعلن-استهداف-مقر-الفرقة-91-الإسرائيلية-بسرب-من-المسيرات-الانقضاضية-1091425270.html
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أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, لبنان, أخبار لبنان
أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, لبنان, أخبار لبنان

"حزب الله" يعلن استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

23:03 GMT 06.08.2024
© Sputnik . Abed.K Bayمقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان"
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، عن استهدافه تسع مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح "حزب الله" في بيانٍ له، أنه قصف يوم الثلاثاء 9 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث استهدف مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم، وشن هجومًا جويًا باستخدام سرب من الطائرات المسيّرة الانقضاضية التي استهدفت مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة "شراغا" شمال عكا، وحققت إصابات دقيقة.
حزب الله يقصف مستوطنات جديدة ردا على غارة جوية إسرائيلية على جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
"حزب الله" يعلن استهداف مقر الفرقة 91 الإسرائيلية بسرب من المسيرات الانقضاضية
أمس, 06:22 GMT
وأضاف البيان أن "حزب الله" قام برصد ومتابعة قوات الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا، وعند رصد آلية عسكرية في محيط موقع رويسات العلم، كمن لها مجاهدو المقاومة وأصابوها بصواريخ موجهة مما أدى إلى تدميرها وسقوط طاقمها بين قتيل وجريح. كما قصفوا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا وموقع المرج، واستهدفوا تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في مرتفع أبو دجاج قرب ثكنة زرعيت بالقذائف المدفعية، وتجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في تلة الكرنتينا. كما قصفوا مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك ردًا على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في بلدة ميفدون.
وأشار البيان إلى أن حزب الله قد أعلن أيضًا عن مقتل خمسة من مقاتليه في الاستهداف الإسرائيلي بجنوب لبنان.
في المقابل، قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة والطيران الحربي 17 بلدة في جنوب لبنان، حيث شمل القصف بلدات شبعا وكفرشوبا في قضاء حاصبيا، وبلدات كفركلا وحولا والخيام وطلوسة وعديسة والوزاني والعمرة وأطراف مجدل سلم في قضاء مرجعيون، وبلدة ميفدون في قضاء النبطية، وبلدات عيتا الشعب ويارون ورميش وشقرا وبرعشيت وكونين في قضاء بنت جبيل، وبلدتي علما الشعب والناقورة في قضاء صور. كما قامت طائرات الجيش الإسرائيلي بخرق جدار الصوت فوق العديد من المناطق اللبنانية.
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