https://sarabic.ae/20240806/حزب-الله-يعلن-استهداف-9-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1091491473.html

"حزب الله" يعلن استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

"حزب الله" يعلن استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، عن استهدافه تسع مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 06.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-06T23:03+0000

2024-08-06T23:03+0000

2024-08-06T23:03+0000

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جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح "حزب الله" في بيانٍ له، أنه قصف يوم الثلاثاء 9 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث استهدف مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم، وشن هجومًا جويًا باستخدام سرب من الطائرات المسيّرة الانقضاضية التي استهدفت مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة "شراغا" شمال عكا، وحققت إصابات دقيقة.وأضاف البيان أن "حزب الله" قام برصد ومتابعة قوات الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا، وعند رصد آلية عسكرية في محيط موقع رويسات العلم، كمن لها مجاهدو المقاومة وأصابوها بصواريخ موجهة مما أدى إلى تدميرها وسقوط طاقمها بين قتيل وجريح. كما قصفوا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا وموقع المرج، واستهدفوا تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في مرتفع أبو دجاج قرب ثكنة زرعيت بالقذائف المدفعية، وتجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في تلة الكرنتينا. كما قصفوا مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك ردًا على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في بلدة ميفدون.وأشار البيان إلى أن حزب الله قد أعلن أيضًا عن مقتل خمسة من مقاتليه في الاستهداف الإسرائيلي بجنوب لبنان.في المقابل، قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة والطيران الحربي 17 بلدة في جنوب لبنان، حيث شمل القصف بلدات شبعا وكفرشوبا في قضاء حاصبيا، وبلدات كفركلا وحولا والخيام وطلوسة وعديسة والوزاني والعمرة وأطراف مجدل سلم في قضاء مرجعيون، وبلدة ميفدون في قضاء النبطية، وبلدات عيتا الشعب ويارون ورميش وشقرا وبرعشيت وكونين في قضاء بنت جبيل، وبلدتي علما الشعب والناقورة في قضاء صور. كما قامت طائرات الجيش الإسرائيلي بخرق جدار الصوت فوق العديد من المناطق اللبنانية.

https://sarabic.ae/20240805/حزب-الله-يعلن-استهداف-مقر-الفرقة-91-الإسرائيلية-بسرب-من-المسيرات-الانقضاضية-1091425270.html

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