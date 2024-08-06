https://sarabic.ae/20240806/خبير-أمريكي-القوات-المسلحة-الأوكرانية-قد-تشن-هجوما-مضادا-يائسا--1091483739.html
خبير أمريكي: القوات المسلحة الأوكرانية قد تشن "هجوما مضادا يائسا"
خبير أمريكي: القوات المسلحة الأوكرانية قد تشن "هجوما مضادا يائسا"
سبوتنيك عربي
ذكر المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية لاري جونسون، أنه قد تحاول القوات المسلحة الأوكرانية الذهاب إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه بسبب الوضع اليائس... 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T16:27+0000
2024-08-06T16:27+0000
2024-08-06T16:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف جونسون في مقابلة مع قناة"جودجينغ فريدوم" على اليوتيوب، أنه "هناك حديث عن أن الأوكرانيين سيحاولون تنفيذ هجوم مضاد أخير للاستيلاء على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه".ووفقا للخبير، تواصل القوات الروسية الآن تحقيق المزيد والمزيد من الاختراقات على خط المواجهة، ووتيرة الأعمال العدائية آخذة في التزايد.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240806/القوات-الروسية-تدمر6-دبابات-وعربتي-مشاة-قتاليتين-استخدمتها-كييف-خلال-استفزازها-المسلح-بمقاطعة-كورسك-1091481111.html
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روسيا
خبير أمريكي: القوات المسلحة الأوكرانية قد تشن "هجوما مضادا يائسا"
ذكر المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية لاري جونسون، أنه قد تحاول القوات المسلحة الأوكرانية الذهاب إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه بسبب الوضع اليائس لديها.
وأضاف جونسون في مقابلة مع قناة"جودجينغ فريدوم" على اليوتيوب، أنه "هناك حديث عن أن الأوكرانيين سيحاولون تنفيذ هجوم مضاد أخير للاستيلاء على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه".
ووفقا للخبير، تواصل القوات الروسية الآن تحقيق المزيد والمزيد من الاختراقات على خط المواجهة، ووتيرة الأعمال العدائية آخذة في التزايد.
وفي الوقت نفسه، شكك جونسون في إمكانية توجيه مثل هذه الضربة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.