دراسة تكشف سر فيديوهات قديمة تظهر قرود الشمبانزي وهي تنطق بكلمات بشرية

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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
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صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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مدار الليل والنهار
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بلا قيود
خبير عسكري: الجيش والشعب منهك في أوكرانيا
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مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
17:03 GMT
29 د
شيماء ثامر
خبير: أمريكا تعتاش على اشعال نيران الحروب بكل مناطق العالم بدون استثتاء
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
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صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
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كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
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جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
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بعد الهجوم على عين الأسد هل بدأت إيران ردها على اغتيال هنية
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علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
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https://sarabic.ae/20240806/دراسة-تكشف-سر-فيديوهات-قديمة-تظهر-قرود-الشمبانزي-وهي-تنطق-بكلمات-بشرية-1091480909.html
دراسة تكشف سر فيديوهات قديمة تظهر قرود الشمبانزي وهي تنطق بكلمات بشرية
دراسة تكشف سر فيديوهات قديمة تظهر قرود الشمبانزي وهي تنطق بكلمات بشرية
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة، أن قرد الشمبانزي قد يمتلك قدرات أكثر من مجرد التذمر والصراخ، وأنه قد يحتاج فقط إلى البيئة المناسبة لتطوير قدراته الصوتية. 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T14:39+0000
2024-08-06T14:39+0000
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وتشير الدراسة إلى أن الشمبانزي "قادر" على إصدار أصوات تحاكي الكلمات التي يسمعها من البشر، ويأتي ذلك في أعقاب بحث حديث يكشف أن قرود الشمبانزي يمكنها الإشارة إلى بعضها البعض في المحادثة، مثل البشر.وحللت الدراسة الجديدة، التي نشرت في مجلة "نيتشر" العلمية، مقطعين أرشيفيين لقرود شمبانزي "تنطق" بكلمات أمام الكاميرا، الأول من منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والثاني من ستينيات القرن الماضي.وفي كلا الفيديوهين، نطقت القردة بكلمة "ماما" عندما تلقت إشارات من مدربيها، وهنا يشير الباحثون إلى أن "هذا يتحدى الاعتقادات السابقة بأن الكلام كان خارج "الدوائر العصبية" للشمبانزي".وفي الفيديو الأحدث، الذي تم تصويره داخل مركز صن كوست الرئيسيات في بالم هاربور بولاية فلوريدا، نطق شمبانزي يدعى "جوني" كلمة "ماما" في مقابل الحصول على حلوى حمراء اللون، وذلك عندما طلب منه القائم على رعايته، أن يقولها.وبدت نبرة صوت "جوني" العميقة مشابهة بشكل مخيف لصوت الشمبانزي "سيزار"، الذي يجيد التحدث باللغة الإنجليزية، وجسّده الممثل البريطاني، أندي سيركيس، في سلسلة أفلام الخيال العلمي "كوكب القردة" الشهيرة، بحسب آراء العديد من المعلقين على المقطع، والذي تم تصويره قبل 16 عاما.كما لاحظ الباحثون أنه وفقا لأصل الفيديو، فإن جوني "كان يعلم أن ترديده لكلمة "ماما" سوف يجلب له أي شيء يريده، طالما كان ذلك ضمن نظامه الغذائي".وفي عام 1962، أظهرت لقطات لشمبانزي تدعى "ريناتا" في إيطاليا، وهي تنطق الكلمة (ماما) عندما لمسها إنسان على ذقنها، ووصف الباحثون ذلك بأنه شكل من أشكال "التعلم التعزيزي".وكتب الباحثون: "لقد نطقت "ريناتا" كلمة "ماما" بشكل موثوق".ووفقا لذلك، فقد زعم فريق البحث أن كلمة "ماما" ربما كانت من بين الكلمات الأولى التي ظهرت في الكلام البشري.كما زعموا أن "بياناتنا تكمل هذه الصورة: فالشمبانزي قادر على إنتاج "الكلمات الأولى" المفترضة للغات المنطوقة".
https://sarabic.ae/20230108/دراسة-القرود-سبقت-البشر-بصنع-الأدوات-الحجرية-في-البرازيل-فيديو-1072045452.html
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منوعات, علوم, الأخبار, العالم
منوعات, علوم, الأخبار, العالم

دراسة تكشف سر فيديوهات قديمة تظهر قرود الشمبانزي وهي تنطق بكلمات بشرية

14:39 GMT 06.08.2024
© Photo / Unsplash/ Francesco Ungaroقرد شمبانزي
قرد شمبانزي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
قرد شمبانزي
© Photo / Unsplash/ Francesco Ungaro
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة، أن قرد الشمبانزي قد يمتلك قدرات أكثر من مجرد التذمر والصراخ، وأنه قد يحتاج فقط إلى البيئة المناسبة لتطوير قدراته الصوتية.
وتشير الدراسة إلى أن الشمبانزي "قادر" على إصدار أصوات تحاكي الكلمات التي يسمعها من البشر، ويأتي ذلك في أعقاب بحث حديث يكشف أن قرود الشمبانزي يمكنها الإشارة إلى بعضها البعض في المحادثة، مثل البشر.
وحللت الدراسة الجديدة، التي نشرت في مجلة "نيتشر" العلمية، مقطعين أرشيفيين لقرود شمبانزي "تنطق" بكلمات أمام الكاميرا، الأول من منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والثاني من ستينيات القرن الماضي.
وفي كلا الفيديوهين، نطقت القردة بكلمة "ماما" عندما تلقت إشارات من مدربيها، وهنا يشير الباحثون إلى أن "هذا يتحدى الاعتقادات السابقة بأن الكلام كان خارج "الدوائر العصبية" للشمبانزي".
وجاء في الدراسة: "لقد قد تم التقليل من قدرات إنتاج الصوت الكبيرة لدى الشمبانزي، والذي تبيّن أنه يمتلك اللبنات الأساسية العصبية اللازمة للكلام".
وفي الفيديو الأحدث، الذي تم تصويره داخل مركز صن كوست الرئيسيات في بالم هاربور بولاية فلوريدا، نطق شمبانزي يدعى "جوني" كلمة "ماما" في مقابل الحصول على حلوى حمراء اللون، وذلك عندما طلب منه القائم على رعايته، أن يقولها.
وبدت نبرة صوت "جوني" العميقة مشابهة بشكل مخيف لصوت الشمبانزي "سيزار"، الذي يجيد التحدث باللغة الإنجليزية، وجسّده الممثل البريطاني، أندي سيركيس، في سلسلة أفلام الخيال العلمي "كوكب القردة" الشهيرة، بحسب آراء العديد من المعلقين على المقطع، والذي تم تصويره قبل 16 عاما.
كما لاحظ الباحثون أنه وفقا لأصل الفيديو، فإن جوني "كان يعلم أن ترديده لكلمة "ماما" سوف يجلب له أي شيء يريده، طالما كان ذلك ضمن نظامه الغذائي".
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وفي عام 1962، أظهرت لقطات لشمبانزي تدعى "ريناتا" في إيطاليا، وهي تنطق الكلمة (ماما) عندما لمسها إنسان على ذقنها، ووصف الباحثون ذلك بأنه شكل من أشكال "التعلم التعزيزي".
وكتب الباحثون: "لقد نطقت "ريناتا" كلمة "ماما" بشكل موثوق".
وأشار العلماء إلى أن "الحالتين اللتين امتلك فيهما الشمبانزي "السيطرة اللازمة" على الكلام الشبيه بالكلام البشري، تشكلان دليلا على أن "الرئيسيات" قادرة على تحريك عضلات الكلام والفك لإصدار الأصوات الساكنة والمتحركة، فهناك ما يقرب من 99% من الحمض النووي المشترك".
ووفقا لذلك، فقد زعم فريق البحث أن كلمة "ماما" ربما كانت من بين الكلمات الأولى التي ظهرت في الكلام البشري.
كما زعموا أن "بياناتنا تكمل هذه الصورة: فالشمبانزي قادر على إنتاج "الكلمات الأولى" المفترضة للغات المنطوقة".
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