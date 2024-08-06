دراسة تكشف سر فيديوهات قديمة تظهر قرود الشمبانزي وهي تنطق بكلمات بشرية
© Photo / Unsplash/ Francesco Ungaroقرد شمبانزي
قرد شمبانزي
© Photo / Unsplash/ Francesco Ungaro
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كشفت دراسة جديدة، أن قرد الشمبانزي قد يمتلك قدرات أكثر من مجرد التذمر والصراخ، وأنه قد يحتاج فقط إلى البيئة المناسبة لتطوير قدراته الصوتية.
وتشير الدراسة إلى أن الشمبانزي "قادر" على إصدار أصوات تحاكي الكلمات التي يسمعها من البشر، ويأتي ذلك في أعقاب بحث حديث يكشف أن قرود الشمبانزي يمكنها الإشارة إلى بعضها البعض في المحادثة، مثل البشر.
وحللت الدراسة الجديدة، التي نشرت في مجلة "نيتشر" العلمية، مقطعين أرشيفيين لقرود شمبانزي "تنطق" بكلمات أمام الكاميرا، الأول من منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والثاني من ستينيات القرن الماضي.
وفي كلا الفيديوهين، نطقت القردة بكلمة "ماما" عندما تلقت إشارات من مدربيها، وهنا يشير الباحثون إلى أن "هذا يتحدى الاعتقادات السابقة بأن الكلام كان خارج "الدوائر العصبية" للشمبانزي".
★ Astonishing Videos Capture #Chimpanzees Saying Actual Human Words— Naga Powerhouse (@nagapowerhouse) August 6, 2024
MAMA MAMA#TalkingApe #PlanetOfTheApes #KingdomOfThePlanetOfTheApes #Amazing pic.twitter.com/s72di1dNvr
وجاء في الدراسة: "لقد قد تم التقليل من قدرات إنتاج الصوت الكبيرة لدى الشمبانزي، والذي تبيّن أنه يمتلك اللبنات الأساسية العصبية اللازمة للكلام".
وفي الفيديو الأحدث، الذي تم تصويره داخل مركز صن كوست الرئيسيات في بالم هاربور بولاية فلوريدا، نطق شمبانزي يدعى "جوني" كلمة "ماما" في مقابل الحصول على حلوى حمراء اللون، وذلك عندما طلب منه القائم على رعايته، أن يقولها.
وبدت نبرة صوت "جوني" العميقة مشابهة بشكل مخيف لصوت الشمبانزي "سيزار"، الذي يجيد التحدث باللغة الإنجليزية، وجسّده الممثل البريطاني، أندي سيركيس، في سلسلة أفلام الخيال العلمي "كوكب القردة" الشهيرة، بحسب آراء العديد من المعلقين على المقطع، والذي تم تصويره قبل 16 عاما.
كما لاحظ الباحثون أنه وفقا لأصل الفيديو، فإن جوني "كان يعلم أن ترديده لكلمة "ماما" سوف يجلب له أي شيء يريده، طالما كان ذلك ضمن نظامه الغذائي".
8 يناير 2023, 12:40 GMT
وفي عام 1962، أظهرت لقطات لشمبانزي تدعى "ريناتا" في إيطاليا، وهي تنطق الكلمة (ماما) عندما لمسها إنسان على ذقنها، ووصف الباحثون ذلك بأنه شكل من أشكال "التعلم التعزيزي".
وكتب الباحثون: "لقد نطقت "ريناتا" كلمة "ماما" بشكل موثوق".
وأشار العلماء إلى أن "الحالتين اللتين امتلك فيهما الشمبانزي "السيطرة اللازمة" على الكلام الشبيه بالكلام البشري، تشكلان دليلا على أن "الرئيسيات" قادرة على تحريك عضلات الكلام والفك لإصدار الأصوات الساكنة والمتحركة، فهناك ما يقرب من 99% من الحمض النووي المشترك".
ووفقا لذلك، فقد زعم فريق البحث أن كلمة "ماما" ربما كانت من بين الكلمات الأولى التي ظهرت في الكلام البشري.
كما زعموا أن "بياناتنا تكمل هذه الصورة: فالشمبانزي قادر على إنتاج "الكلمات الأولى" المفترضة للغات المنطوقة".