https://sarabic.ae/20240806/دراسة-تكشف-سر-فيديوهات-قديمة-تظهر-قرود-الشمبانزي-وهي-تنطق-بكلمات-بشرية-1091480909.html

دراسة تكشف سر فيديوهات قديمة تظهر قرود الشمبانزي وهي تنطق بكلمات بشرية

دراسة تكشف سر فيديوهات قديمة تظهر قرود الشمبانزي وهي تنطق بكلمات بشرية

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة، أن قرد الشمبانزي قد يمتلك قدرات أكثر من مجرد التذمر والصراخ، وأنه قد يحتاج فقط إلى البيئة المناسبة لتطوير قدراته الصوتية. 06.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-06T14:39+0000

2024-08-06T14:39+0000

2024-08-06T14:39+0000

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وتشير الدراسة إلى أن الشمبانزي "قادر" على إصدار أصوات تحاكي الكلمات التي يسمعها من البشر، ويأتي ذلك في أعقاب بحث حديث يكشف أن قرود الشمبانزي يمكنها الإشارة إلى بعضها البعض في المحادثة، مثل البشر.وحللت الدراسة الجديدة، التي نشرت في مجلة "نيتشر" العلمية، مقطعين أرشيفيين لقرود شمبانزي "تنطق" بكلمات أمام الكاميرا، الأول من منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والثاني من ستينيات القرن الماضي.وفي كلا الفيديوهين، نطقت القردة بكلمة "ماما" عندما تلقت إشارات من مدربيها، وهنا يشير الباحثون إلى أن "هذا يتحدى الاعتقادات السابقة بأن الكلام كان خارج "الدوائر العصبية" للشمبانزي".وفي الفيديو الأحدث، الذي تم تصويره داخل مركز صن كوست الرئيسيات في بالم هاربور بولاية فلوريدا، نطق شمبانزي يدعى "جوني" كلمة "ماما" في مقابل الحصول على حلوى حمراء اللون، وذلك عندما طلب منه القائم على رعايته، أن يقولها.وبدت نبرة صوت "جوني" العميقة مشابهة بشكل مخيف لصوت الشمبانزي "سيزار"، الذي يجيد التحدث باللغة الإنجليزية، وجسّده الممثل البريطاني، أندي سيركيس، في سلسلة أفلام الخيال العلمي "كوكب القردة" الشهيرة، بحسب آراء العديد من المعلقين على المقطع، والذي تم تصويره قبل 16 عاما.كما لاحظ الباحثون أنه وفقا لأصل الفيديو، فإن جوني "كان يعلم أن ترديده لكلمة "ماما" سوف يجلب له أي شيء يريده، طالما كان ذلك ضمن نظامه الغذائي".وفي عام 1962، أظهرت لقطات لشمبانزي تدعى "ريناتا" في إيطاليا، وهي تنطق الكلمة (ماما) عندما لمسها إنسان على ذقنها، ووصف الباحثون ذلك بأنه شكل من أشكال "التعلم التعزيزي".وكتب الباحثون: "لقد نطقت "ريناتا" كلمة "ماما" بشكل موثوق".ووفقا لذلك، فقد زعم فريق البحث أن كلمة "ماما" ربما كانت من بين الكلمات الأولى التي ظهرت في الكلام البشري.كما زعموا أن "بياناتنا تكمل هذه الصورة: فالشمبانزي قادر على إنتاج "الكلمات الأولى" المفترضة للغات المنطوقة".

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