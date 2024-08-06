علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: الجيش والشعب منهك في أوكرانيا
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
17:03 GMT
29 د
شيماء ثامر
خبير: أمريكا تعتاش على اشعال نيران الحروب بكل مناطق العالم بدون استثتاء
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: وجود شويغو في إيران يعني أن موسكو تقف لجانب طهران
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
بعد الهجوم على عين الأسد هل بدأت إيران ردها على اغتيال هنية
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20240806/علاقة-هرمون-الحب-بضغط-الدم-ودائرة-الخوف-في-الدماغ-1091480537.html
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ
سبوتنيك عربي
اكتشف العلماء أن الرسل الأساسيين الذين يتحكمون في "دائرة الخوف" في الدماغ ليسوا كما كنا نتصور. 06.08.2024, سبوتنيك عربي
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علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ
سبوتنيك عربي
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ
وحسب العلماء، فإن قدرتنا على الاستجابة للألم وخلق ذاكرة التهديد بعده تحدث بسرعة، وهي آلية مهمة للبقاء. ولكن في اضطرابات مثل اضطراب ما بعد الصدمة والقلق الشديد، يمكن أن تخرج استجابة الخوف والتهديد عن السيطرة. وإن العلاجات الحالية لهذه الاضطرابات فعالة جزئيًا فقط في علاج الأعراض.كما وجدت أبحاث جديدة أن المجتمعات البشرية التي تعاني من الركود تقوم بعمل أفضل في التعافي من الكوارث اللاحقة.أما الفائزين (بعد الاضطرابات) إما أنهم محظوظون أو لديهم نوع من التكنولوجيا أو الممارسة أو السلوك أو المؤسسة الاجتماعية التي تعني أنهم كانوا أفضل حالاً أثناء الأزمة، ونتيجة لذلك، فإن الفرصة لديهم أكبر لنقل هذا التعلم، ذلك الجانب من الثقافة الذي سيمكن أحفادهم من القيام بعمل أفضل في المستقبل.وتقع معظم النجوم، بما في ذلك الشمس، في قرص رقيق يدور حول مركز المجرة. اعتقد الباحثون أن هذا القرص تشكل منذ حوالي 8 إلى 10 مليارات سنة، ولكن بمساعدة التعلم الآلي، وجدوا أن بعض نجومه يزيد عمرها على 13 مليار سنة.الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق.
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مرايا العلوم, аудио
مرايا العلوم, аудио

علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ

14:35 GMT 06.08.2024
راديو
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ
تابعنا عبر
اكتشف العلماء أن الرسل الأساسيين الذين يتحكمون في "دائرة الخوف" في الدماغ ليسوا كما كنا نتصور.
وحسب العلماء، فإن قدرتنا على الاستجابة للألم وخلق ذاكرة التهديد بعده تحدث بسرعة، وهي آلية مهمة للبقاء. ولكن في اضطرابات مثل اضطراب ما بعد الصدمة والقلق الشديد، يمكن أن تخرج استجابة الخوف والتهديد عن السيطرة. وإن العلاجات الحالية لهذه الاضطرابات فعالة جزئيًا فقط في علاج الأعراض.
وغالبًا ما يأتي انقطاع النفس أثناء النوم مع ارتفاع ضغط الدم، والذي بدوره يساهم في مخاطر صحة القلب المرتبطة بكلتا الحالتين. الآن، حدد العلماء مادتين كيميائيتين في الدماغ تلعبان دورًا في هذا التفاعل المتسلسل، ما سيمهد الطريق لعلاجات جديدة.
كما وجدت أبحاث جديدة أن المجتمعات البشرية التي تعاني من الركود تقوم بعمل أفضل في التعافي من الكوارث اللاحقة.
أما الفائزين (بعد الاضطرابات) إما أنهم محظوظون أو لديهم نوع من التكنولوجيا أو الممارسة أو السلوك أو المؤسسة الاجتماعية التي تعني أنهم كانوا أفضل حالاً أثناء الأزمة، ونتيجة لذلك، فإن الفرصة لديهم أكبر لنقل هذا التعلم، ذلك الجانب من الثقافة الذي سيمكن أحفادهم من القيام بعمل أفضل في المستقبل.
وتوصلت دراسة إلى أن النجوم القديمة التي تقع بالقرب من شمسنا بشكل مدهش تشكلت بعد أقل من مليار عام من الانفجار العظيم - مما يشير إلى أن جزءًا من مجرة ​​درب التبانة أقدم بكثير مما كان يُعتقد سابقًا.
وتقع معظم النجوم، بما في ذلك الشمس، في قرص رقيق يدور حول مركز المجرة. اعتقد الباحثون أن هذا القرص تشكل منذ حوالي 8 إلى 10 مليارات سنة، ولكن بمساعدة التعلم الآلي، وجدوا أن بعض نجومه يزيد عمرها على 13 مليار سنة.
الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق.
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