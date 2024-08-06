https://sarabic.ae/20240806/علاقة-هرمون-الحب-بضغط-الدم-ودائرة-الخوف-في-الدماغ-1091480537.html

علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ

علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ

سبوتنيك عربي

اكتشف العلماء أن الرسل الأساسيين الذين يتحكمون في "دائرة الخوف" في الدماغ ليسوا كما كنا نتصور. 06.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-06T14:35+0000

2024-08-06T14:35+0000

2024-08-06T14:35+0000

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علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ سبوتنيك عربي علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ

وحسب العلماء، فإن قدرتنا على الاستجابة للألم وخلق ذاكرة التهديد بعده تحدث بسرعة، وهي آلية مهمة للبقاء. ولكن في اضطرابات مثل اضطراب ما بعد الصدمة والقلق الشديد، يمكن أن تخرج استجابة الخوف والتهديد عن السيطرة. وإن العلاجات الحالية لهذه الاضطرابات فعالة جزئيًا فقط في علاج الأعراض.كما وجدت أبحاث جديدة أن المجتمعات البشرية التي تعاني من الركود تقوم بعمل أفضل في التعافي من الكوارث اللاحقة.أما الفائزين (بعد الاضطرابات) إما أنهم محظوظون أو لديهم نوع من التكنولوجيا أو الممارسة أو السلوك أو المؤسسة الاجتماعية التي تعني أنهم كانوا أفضل حالاً أثناء الأزمة، ونتيجة لذلك، فإن الفرصة لديهم أكبر لنقل هذا التعلم، ذلك الجانب من الثقافة الذي سيمكن أحفادهم من القيام بعمل أفضل في المستقبل.وتقع معظم النجوم، بما في ذلك الشمس، في قرص رقيق يدور حول مركز المجرة. اعتقد الباحثون أن هذا القرص تشكل منذ حوالي 8 إلى 10 مليارات سنة، ولكن بمساعدة التعلم الآلي، وجدوا أن بعض نجومه يزيد عمرها على 13 مليار سنة.الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق.

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