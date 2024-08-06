وزير الخارجية الأمريكي: السنوار كان ولا يزال صاحب القرار الأساسي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: الجيش والشعب منهك في أوكرانيا
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
17:03 GMT
29 د
شيماء ثامر
خبير: أمريكا تعتاش على اشعال نيران الحروب بكل مناطق العالم بدون استثتاء
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: وجود شويغو في إيران يعني أن موسكو تقف لجانب طهران
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
بعد الهجوم على عين الأسد هل بدأت إيران ردها على اغتيال هنية
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240806/وزير-الخارجية-الأمريكي-السنوار-كان-ولا-يزال-صاحب-القرار-الأساسي-بشأن-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1091491834.html
وزير الخارجية الأمريكي: السنوار كان ولا يزال صاحب القرار الأساسي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار
وزير الخارجية الأمريكي: السنوار كان ولا يزال صاحب القرار الأساسي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن يحيى السنوار، الرئيس الجديد للمكتب السياسي لحركة "حماس"، كان دائمًا الشخص الرئيسي الذي يتخذ القرارات بشأن وقف... 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T23:52+0000
2024-08-06T23:52+0000
السنوار
يحيى السنوار
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/10/1085061701_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ac72a253b4cb7ab2d668bad050375a22.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وفي مؤتمر صحفي مشترك في أنابوليس مع نظيره الأسترالي، قال بلينكن: "لقد كان ولا يزال السنوار صانع القرار الرئيسي. وهذا يؤكد أن من مسؤوليته اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار."وكانت حركة "حماس" قد أعلنت يوم الثلاثاء عن تعيين يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي للحركة خلفًا لإسماعيل هنية، الذي قُتل الأسبوع الماضي في طهران.وتوفي إسماعيل هنية (62 عامًا) إثر استهداف غرفته في قصر الضيافة بالعاصمة الإيرانية طهران، عقب حضوره احتفالات تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان.
https://sarabic.ae/20240806/حماس-السنوار-رئيسا-للحركة-خلفا-لهنية-1091487151.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/10/1085061701_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba103e5de4eca3470244106eb3298baf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السنوار, يحيى السنوار, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
السنوار, يحيى السنوار, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

وزير الخارجية الأمريكي: السنوار كان ولا يزال صاحب القرار الأساسي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار

23:52 GMT 06.08.2024
© AP Photo / Adel Hanaيحيى السنوار رئيس "حركة حماس"
يحيى السنوار رئيس حركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Adel Hana
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن يحيى السنوار، الرئيس الجديد للمكتب السياسي لحركة "حماس"، كان دائمًا الشخص الرئيسي الذي يتخذ القرارات بشأن وقف إطلاق النار.
واشنطن - سبوتنيك. وفي مؤتمر صحفي مشترك في أنابوليس مع نظيره الأسترالي، قال بلينكن: "لقد كان ولا يزال السنوار صانع القرار الرئيسي. وهذا يؤكد أن من مسؤوليته اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار."
يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
"حماس": السنوار رئيسا للحركة خلفا لهنية
18:17 GMT
وكانت حركة "حماس" قد أعلنت يوم الثلاثاء عن تعيين يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي للحركة خلفًا لإسماعيل هنية، الذي قُتل الأسبوع الماضي في طهران.
وتوفي إسماعيل هنية (62 عامًا) إثر استهداف غرفته في قصر الضيافة بالعاصمة الإيرانية طهران، عقب حضوره احتفالات تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала