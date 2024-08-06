https://sarabic.ae/20240806/وزير-الخارجية-الأمريكي-السنوار-كان-ولا-يزال-صاحب-القرار-الأساسي-بشأن-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1091491834.html
وزير الخارجية الأمريكي: السنوار كان ولا يزال صاحب القرار الأساسي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار
وزير الخارجية الأمريكي: السنوار كان ولا يزال صاحب القرار الأساسي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن يحيى السنوار، الرئيس الجديد للمكتب السياسي لحركة "حماس"، كان دائمًا الشخص الرئيسي الذي يتخذ القرارات بشأن وقف... 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T23:52+0000
2024-08-06T23:52+0000
2024-08-06T23:52+0000
السنوار
يحيى السنوار
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
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واشنطن - سبوتنيك. وفي مؤتمر صحفي مشترك في أنابوليس مع نظيره الأسترالي، قال بلينكن: "لقد كان ولا يزال السنوار صانع القرار الرئيسي. وهذا يؤكد أن من مسؤوليته اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار."وكانت حركة "حماس" قد أعلنت يوم الثلاثاء عن تعيين يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي للحركة خلفًا لإسماعيل هنية، الذي قُتل الأسبوع الماضي في طهران.وتوفي إسماعيل هنية (62 عامًا) إثر استهداف غرفته في قصر الضيافة بالعاصمة الإيرانية طهران، عقب حضوره احتفالات تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان.
https://sarabic.ae/20240806/حماس-السنوار-رئيسا-للحركة-خلفا-لهنية-1091487151.html
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السنوار, يحيى السنوار, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
السنوار, يحيى السنوار, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
وزير الخارجية الأمريكي: السنوار كان ولا يزال صاحب القرار الأساسي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن يحيى السنوار، الرئيس الجديد للمكتب السياسي لحركة "حماس"، كان دائمًا الشخص الرئيسي الذي يتخذ القرارات بشأن وقف إطلاق النار.
واشنطن - سبوتنيك
. وفي مؤتمر صحفي مشترك في أنابوليس مع نظيره الأسترالي، قال بلينكن: "لقد كان ولا يزال السنوار صانع القرار الرئيسي. وهذا يؤكد أن من مسؤوليته اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار."
وكانت حركة "حماس" قد أعلنت يوم الثلاثاء عن تعيين يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي للحركة
خلفًا لإسماعيل هنية، الذي قُتل الأسبوع الماضي في طهران.
وتوفي إسماعيل هنية (62 عامًا) إثر استهداف غرفته في قصر الضيافة بالعاصمة الإيرانية طهران، عقب حضوره احتفالات تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان.