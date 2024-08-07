https://sarabic.ae/20240807/الدين-الوطني-الأوكراني-يتضاعف-في-عهد-فلاديمير-زيلينسكي--1091498806.html
الدين الوطني الأوكراني يتضاعف في عهد فلاديمير زيلينسكي
الدين الوطني الأوكراني يتضاعف في عهد فلاديمير زيلينسكي
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بيانات مالية تظهر واقع الاقتصاد الأوكراني في حقبات وأزمنة مختلفة حكم فيها رؤساء أوكرانيا، حيث أظهرت النتائج تضاعف الدين الوطني... 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T08:40+0000
2024-08-07T08:40+0000
2024-08-07T08:40+0000
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انفوجرافيك, الدين, أخبار أوكرانيا, كييف, فلاديمير زيلينسكي, инфографика
انفوجرافيك, الدين, أخبار أوكرانيا, كييف, فلاديمير زيلينسكي, инфографика
الدين الوطني الأوكراني يتضاعف في عهد فلاديمير زيلينسكي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بيانات مالية تظهر واقع الاقتصاد الأوكراني في حقبات وأزمنة مختلفة حكم فيها رؤساء أوكرانيا، حيث أظهرت النتائج تضاعف الدين الوطني الأوكراني في عهد فلاديمير زيلينسكي.