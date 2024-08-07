https://sarabic.ae/20240807/الرئيس-التونسي-يقيل-رئيس-الوزراء-أحمد-الحشاني-ويعين-كمال-المدوري-رئيسا-للحكومة-1091526945.html
الرئيس التونسي يقيل رئيس الوزراء أحمد الحشاني ويعين كمال المدوري رئيسا للحكومة
الرئيس التونسي يقيل رئيس الوزراء أحمد الحشاني ويعين كمال المدوري رئيسا للحكومة
سبوتنيك عربي
أقال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، رئيس الوزراء أحمد الحشاني وتعيين وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدّوري خلفًا له في رئاسة الحكومة. 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T22:02+0000
2024-08-07T22:02+0000
2024-08-07T22:38+0000
تونس
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وجاء في بيان للرئاسة التونسية: "استقبل الرئيس سعيّد ظهر اليوم الأربعاء في قصر قرطاج كمال المدّوري، حيث تم اتخاذ قرار تعيينه في هذا المنصب الجديد".تولى الحشاني منصبه في الأول من أغسطس العام الماضي، خلفًا لنجلا بودن التي أُقيلت أيضًا دون سبب رسمي من قبل سعيّد.المدّوري، الذي يشغل حاليًا منصب وزير الشؤون الاجتماعية، هو شخصية سياسية بارزة ومعروفة في المشهد السياسي التونسي، حيث شغل عدة مناصب هامة في الإدارة التونسية.قبل توليه وزارة الشؤون الاجتماعية، كان المدّوري يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للتشغيل والعمل المستقل. وقد حصل على درجة الدكتوراه في القانون العام من جامعة تونس.
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تونس, أخبار تونس اليوم
الرئيس التونسي يقيل رئيس الوزراء أحمد الحشاني ويعين كمال المدوري رئيسا للحكومة
22:02 GMT 07.08.2024 (تم التحديث: 22:38 GMT 07.08.2024)
أقال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، رئيس الوزراء أحمد الحشاني وتعيين وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدّوري خلفًا له في رئاسة الحكومة.
وجاء في بيان للرئاسة التونسية: "استقبل الرئيس سعيّد ظهر اليوم الأربعاء في قصر قرطاج كمال المدّوري، حيث تم اتخاذ قرار تعيينه في هذا المنصب الجديد".
تولى الحشاني منصبه في الأول من أغسطس العام الماضي، خلفًا لنجلا بودن التي أُقيلت أيضًا دون سبب رسمي من قبل سعيّد.
المدّوري، الذي يشغل حاليًا منصب وزير الشؤون الاجتماعية، هو شخصية سياسية بارزة ومعروفة في المشهد السياسي التونسي، حيث شغل عدة مناصب هامة في الإدارة التونسية.
قبل توليه وزارة الشؤون الاجتماعية، كان المدّوري يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للتشغيل والعمل المستقل. وقد حصل على درجة الدكتوراه في القانون العام من جامعة تونس.