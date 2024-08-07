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خبراء يضعون تصورات لسيناريوهات كارثية قد تصيب أمريكا في حال تعرضها لهجوم سيبراني
خبراء يضعون تصورات لسيناريوهات كارثية قد تصيب أمريكا في حال تعرضها لهجوم سيبراني
سبوتنيك عربي
سلطت أزمة تعطل 8.5 مليون كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل "ويندوز"، الضوء على حجم الكارثة التي يمكن أن تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية إذا تعرضت لهجوم سيبراني واسع. 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T12:41+0000
2024-08-07T12:41+0000
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كان تحديث معيب أطلقته شركة "كراوسترايك" الأمريكية المتخصصة في الأمن السيبراني، الشهر الماضي، هو السبب في الأزمة، التي أدت إلى توقف خدمات الطيران والبنوك والمتاجر ومحطات تلفزيون ووصل تأثيرها إلى العديد من الصناعات حول العالم.وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن حدوث هذا الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يقود إلى سلسلة من الإخفاقات، التي تبدأ بإغلاق مقدمي الخدمات الأساسية، مثل مراكز الاتصال 911 ومقدمي الرعاية الصحية قبل أن يصل تأثيره إلى البنية التحتية الحيوية.ويرى خبراء أن الأمريكيين سيفقدون القدرة على الوصول لمصادر الطاقة والمياه والخدمات المالية والمواصلات العامة وشبكات الهاتف المحمول نتيجة لذلك، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوردت تصريحات عدد من الخبراء، الذين تحدثوا إليها عن هذا الأمر.يقول مورغان رايت، المستشار الأول السابق لمكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، إنه في حال حدوث هجوم سيبراني ستحدث اضطرابات مدنية وانهيار للنظام الاجتماعي، بينما كشف إريك أونيل، عميل مكافحة الإرهاب والاستخبارات السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن الجواسيس الأجانب أمضوا أكثر من عقد من الزمان في البحث عن ثغرات أمنية بالبنية التحتية الأمريكية لاستغلالها في هجمات إلكترونية كارثية.وحذر نيكولاس ريس، خبير الإنترنت والمدرس المساعد في مركز الشؤون العالمية بجامعة نيويورك، من أن هجوماً من هذا النوع سيكون له عواقب وخيمة على المواطنين الأمريكيين، مثل قتلهم على أراضيهم، مشيرا إلى أن الهجوم على مراكز الاتصال 911 سيحرم المرضى من الرعاية الطبية العاجلة، وستشهد المستشفيات تعطلاً في وحدات العناية المركزة وغرف العمليات، ما يتسبب في تعثر المعدات الطبية ووفاة المرضى.اندلاع الحربوأوضح ريس أن الهجمات السيبرانية المتعمدة على البنية التحتية الحيوية لن تكون بهدف الإزعاج، بل لإحداث اضطرابات محلية كوسيلة لإسقاط القوة، وأكد أن وقوع هجوم بهذا الحجم سيكون بمثابة "عمل عدواني كبير" ضد الولايات المتحدة الأمريكية، مرجحاً أنه سيتطلب استجابة جادة من الحكومة، وربما يؤدي إلى صراع عسكري مع الجهة التي شنت الهجوم.جرائم الإنترنتيدرك مجرمو الإنترنت أن السيطرة على الموارد الأساسية مثل الطاقة والمياه ستكون طريقة لشل حركة البلاد، مثلما حدث عند إغلاق خط أنابيب كولونيال عام 2021، الذي تسبب في نقص محلي في الوقود الخاص بجميع المركبات وخاصة الطائرات، ويقول مورغان رايت، إن ذلك الهجوم كان نموذجاً مصغراً لاستجابة المواطنين أثناء الهجوم، محذرا من تهويل النتائج بمعلومات غير دقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي في حال حدوث أي أزمة.تحذيرات من الفوضىأوضح إريك أونيل أن الهجوم المنظم يتطلب العديد من الهجمات المتزامنة ضد مكونات مختلفة من شبكة الطاقة، مؤكدا أن إسقاط قسم رئيسي واحد من شبكة الطاقة الأمريكية سيدفع البلاد إلى الفوضى، مشيرا إلى أن الهجمات على محطات نقل الطاقة يمكن أن تعيق البنية التحتية الوطنية بشكل كبير، خاصة مع عدم وجود المرونة اللازمة للتعامل مع الأمر والاعتماد المطلق على مصدر واحد للتكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى انهيار الشبكة.
https://sarabic.ae/20201219/بعد-هجوم-إلكتروني-على-أمريكا-الناتو-يفحص-أنظمته-الدفاعية-1047563075.html
https://sarabic.ae/20220909/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-المخابرات-الإيرانية-في-أعقاب-هجمات-إلكترونية-1067530565.html
https://sarabic.ae/20210508/أمريكا-هجوم-إلكتروني-يغلق-أكبر-شركة-لنقل-الوقود-عبر-خطوط-الأنابيب-1048914084.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, مدينة نيويورك
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, مدينة نيويورك

خبراء يضعون تصورات لسيناريوهات كارثية قد تصيب أمريكا في حال تعرضها لهجوم سيبراني

12:41 GMT 07.08.2024
© AFP 2023 / ROB ENGELAARهجوم سيبراني
هجوم سيبراني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
© AFP 2023 / ROB ENGELAAR
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سلطت أزمة تعطل 8.5 مليون كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل "ويندوز"، الضوء على حجم الكارثة التي يمكن أن تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية إذا تعرضت لهجوم سيبراني واسع.
كان تحديث معيب أطلقته شركة "كراوسترايك" الأمريكية المتخصصة في الأمن السيبراني، الشهر الماضي، هو السبب في الأزمة، التي أدت إلى توقف خدمات الطيران والبنوك والمتاجر ومحطات تلفزيون ووصل تأثيرها إلى العديد من الصناعات حول العالم.
الجرائم الإلكترونية عبر الإنترنت - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2020
بعد هجوم إلكتروني على أمريكا... الناتو يفحص أنظمته الدفاعية
19 ديسمبر 2020, 17:45 GMT
وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن حدوث هذا الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يقود إلى سلسلة من الإخفاقات، التي تبدأ بإغلاق مقدمي الخدمات الأساسية، مثل مراكز الاتصال 911 ومقدمي الرعاية الصحية قبل أن يصل تأثيره إلى البنية التحتية الحيوية.
ويرى خبراء أن الأمريكيين سيفقدون القدرة على الوصول لمصادر الطاقة والمياه والخدمات المالية والمواصلات العامة وشبكات الهاتف المحمول نتيجة لذلك، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوردت تصريحات عدد من الخبراء، الذين تحدثوا إليها عن هذا الأمر.
يقول مورغان رايت، المستشار الأول السابق لمكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، إنه في حال حدوث هجوم سيبراني ستحدث اضطرابات مدنية وانهيار للنظام الاجتماعي، بينما كشف إريك أونيل، عميل مكافحة الإرهاب والاستخبارات السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن الجواسيس الأجانب أمضوا أكثر من عقد من الزمان في البحث عن ثغرات أمنية بالبنية التحتية الأمريكية لاستغلالها في هجمات إلكترونية كارثية.
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
أمريكا تفرض عقوبات على "المخابرات الإيرانية" في أعقاب "هجمات إلكترونية"
9 سبتمبر 2022, 15:52 GMT
وحذر نيكولاس ريس، خبير الإنترنت والمدرس المساعد في مركز الشؤون العالمية بجامعة نيويورك، من أن هجوماً من هذا النوع سيكون له عواقب وخيمة على المواطنين الأمريكيين، مثل قتلهم على أراضيهم، مشيرا إلى أن الهجوم على مراكز الاتصال 911 سيحرم المرضى من الرعاية الطبية العاجلة، وستشهد المستشفيات تعطلاً في وحدات العناية المركزة وغرف العمليات، ما يتسبب في تعثر المعدات الطبية ووفاة المرضى.

اندلاع الحرب

وأوضح ريس أن الهجمات السيبرانية المتعمدة على البنية التحتية الحيوية لن تكون بهدف الإزعاج، بل لإحداث اضطرابات محلية كوسيلة لإسقاط القوة، وأكد أن وقوع هجوم بهذا الحجم سيكون بمثابة "عمل عدواني كبير" ضد الولايات المتحدة الأمريكية، مرجحاً أنه سيتطلب استجابة جادة من الحكومة، وربما يؤدي إلى صراع عسكري مع الجهة التي شنت الهجوم.
إنشاء خط أنابيب النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2021
أمريكا… هجوم إلكتروني يغلق أكبر شركة لنقل الوقود عبر خطوط الأنابيب
8 مايو 2021, 16:39 GMT

جرائم الإنترنت

يدرك مجرمو الإنترنت أن السيطرة على الموارد الأساسية مثل الطاقة والمياه ستكون طريقة لشل حركة البلاد، مثلما حدث عند إغلاق خط أنابيب كولونيال عام 2021، الذي تسبب في نقص محلي في الوقود الخاص بجميع المركبات وخاصة الطائرات، ويقول مورغان رايت، إن ذلك الهجوم كان نموذجاً مصغراً لاستجابة المواطنين أثناء الهجوم، محذرا من تهويل النتائج بمعلومات غير دقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي في حال حدوث أي أزمة.

تحذيرات من الفوضى

أوضح إريك أونيل أن الهجوم المنظم يتطلب العديد من الهجمات المتزامنة ضد مكونات مختلفة من شبكة الطاقة، مؤكدا أن إسقاط قسم رئيسي واحد من شبكة الطاقة الأمريكية سيدفع البلاد إلى الفوضى، مشيرا إلى أن الهجمات على محطات نقل الطاقة يمكن أن تعيق البنية التحتية الوطنية بشكل كبير، خاصة مع عدم وجود المرونة اللازمة للتعامل مع الأمر والاعتماد المطلق على مصدر واحد للتكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى انهيار الشبكة.
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