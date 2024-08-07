https://sarabic.ae/20240807/مشهد-غريب-كلاب-تؤدي-الصلاة-إلى-جانب-مالكتهم-فيديو-1091512386.html
"مشهد غريب"... كلاب تؤدي "الصلاة" إلى جانب مالكتهم... فيديو
"مشهد غريب"... كلاب تؤدي "الصلاة" إلى جانب مالكتهم... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيتنامية مقطع فيديو لكلاب تؤدي "الصلاة" إلى جانب مالكتهم في أحد المعابد البوذية. 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T13:29+0000
2024-08-07T13:29+0000
2024-08-07T13:33+0000
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ويظهر في الفيديو كيف تقوم الكلاب بتقليد حركات المرأة بشكل كامل وكأنهم يؤدون "الصلاة" إلى جانب مالكتهم وسط حضور من الناس في مشهد غريب.وتعد الكلاب إحدى الحيوانات الأليفة، التي تشارك أصحابها في جانب من حياتهم الترفيهية، ويهتم الكثير من الناس بتربية الحيوانات الأليفة في منازلهم، ويعتنون بها بصورة كبيرة، لأنهم يشعرون أنها تكون مصدرا لسعادتهم في كثير من الأحيان.
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سبوتنيك عربي
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منوعات, نادي الفيديو
"مشهد غريب"... كلاب تؤدي "الصلاة" إلى جانب مالكتهم... فيديو
13:29 GMT 07.08.2024 (تم التحديث: 13:33 GMT 07.08.2024)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيتنامية مقطع فيديو لكلاب تؤدي "الصلاة" إلى جانب مالكتهم في أحد المعابد البوذية.
ويظهر في الفيديو كيف تقوم الكلاب بتقليد حركات المرأة بشكل كامل وكأنهم يؤدون "الصلاة" إلى جانب مالكتهم وسط حضور من الناس في مشهد غريب.
وتعد الكلاب إحدى الحيوانات الأليفة، التي تشارك أصحابها في جانب من حياتهم الترفيهية، ويهتم الكثير من الناس بتربية الحيوانات الأليفة في منازلهم، ويعتنون بها بصورة كبيرة، لأنهم يشعرون أنها تكون مصدرا لسعادتهم في كثير من الأحيان.