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https://sarabic.ae/20240807/مشهد-غريب-كلاب-تؤدي-الصلاة-إلى-جانب-مالكتهم-فيديو-1091512386.html
"مشهد غريب"... كلاب تؤدي "الصلاة" إلى جانب مالكتهم... فيديو
"مشهد غريب"... كلاب تؤدي "الصلاة" إلى جانب مالكتهم... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيتنامية مقطع فيديو لكلاب تؤدي "الصلاة" إلى جانب مالكتهم في أحد المعابد البوذية. 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T13:29+0000
2024-08-07T13:33+0000
مجتمع
منوعات
نادي الفيديو
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ويظهر في الفيديو كيف تقوم الكلاب بتقليد حركات المرأة بشكل كامل وكأنهم يؤدون "الصلاة" إلى جانب مالكتهم وسط حضور من الناس في مشهد غريب.وتعد الكلاب إحدى الحيوانات الأليفة، التي تشارك أصحابها في جانب من حياتهم الترفيهية، ويهتم الكثير من الناس بتربية الحيوانات الأليفة في منازلهم، ويعتنون بها بصورة كبيرة، لأنهم يشعرون أنها تكون مصدرا لسعادتهم في كثير من الأحيان.
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منوعات, نادي الفيديو
منوعات, نادي الفيديو

"مشهد غريب"... كلاب تؤدي "الصلاة" إلى جانب مالكتهم... فيديو

13:29 GMT 07.08.2024 (تم التحديث: 13:33 GMT 07.08.2024)
© Photo / x "مشهد غريب"... كلاب تؤدي "الصلاة" إلى جانب مالكتهم
مشهد غريب... كلاب تؤدي الصلاة إلى جانب مالكتهم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
© Photo / x
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيتنامية مقطع فيديو لكلاب تؤدي "الصلاة" إلى جانب مالكتهم في أحد المعابد البوذية.
ويظهر في الفيديو كيف تقوم الكلاب بتقليد حركات المرأة بشكل كامل وكأنهم يؤدون "الصلاة" إلى جانب مالكتهم وسط حضور من الناس في مشهد غريب.
وتعد الكلاب إحدى الحيوانات الأليفة، التي تشارك أصحابها في جانب من حياتهم الترفيهية، ويهتم الكثير من الناس بتربية الحيوانات الأليفة في منازلهم، ويعتنون بها بصورة كبيرة، لأنهم يشعرون أنها تكون مصدرا لسعادتهم في كثير من الأحيان.
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