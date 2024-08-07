https://sarabic.ae/20240807/مصرع-45-شخصا-في-اليمن-بسبب-السيول-الجارفة--1091522102.html
مصرع 45 شخصا في اليمن بسبب السيول الجارفة
مصرع 45 شخصا في اليمن بسبب السيول الجارفة
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في اليمن، اليوم الأربعاء، مصرع 45 شخصا في اليمن في الأيام الأخيرة جراء سيول جارفة تسببت بها أمطار... 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T17:13+0000
2024-08-07T17:13+0000
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وكتبت الوكالة الأممية عبر منصة إكس: "تسببت الأمطار والسيول الجارفة في مقبنة بمحافظة تعز (جنوب غرب)، في 2 أغسطس، تضرر نحو 10 آلاف شخص وتسببت في 15 حالة وفاة".من ناحية أخرى نقلت وكالة أنباء "سبا" محافظ الحديدة محمد قحيم، أن السيول أودت بحياة 30 شخصا وفقدان خمسة، ونزوح الأهالي من نحو 500 منزل وتقطع العديد من الأودية نتيجة السيول التي أدت إلى تهدم العديد من المنازل وجرف سبع سيارات في حصيلة أولية، وأضاف "نعمل مع اللجنة الرئاسية لإيصال المساعدات والخيام للأسر المتضررة".ووجه قحيم الفرق الميدانية والقيادات المعنية، بسرعة معالجة الأضرار في البنى التحتية والمنازل والطرق والممتلكات، ومساعدة المتضررين ورفع التقارير أولا بأول.من جانبها، عملت الفرق على فتح الطرقات وإيواء الأسر المتضررة من السيول، في حين بدأت الفرق الميدانية رفع المخلفات من الطرق المتضررة وعمل معالجات لقنوات تصريف السيول وفتح الانسدادات وتنفيذ التدابير لتذليل حركة مرور المركبات في مدينة الحديدة والمديريات المتضررة.في السياق ذاته، نزلت السلطة المحلية وقيادة المنطقة العسكرية الخامسة إلى القرى والمناطق المتضررة واطلعت على جانب من الأضرار والخسائر الناجمة عن تدفق السيول.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
العالم العربي, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
مصرع 45 شخصا في اليمن بسبب السيول الجارفة
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في اليمن، اليوم الأربعاء، مصرع 45 شخصا في اليمن في الأيام الأخيرة جراء سيول جارفة تسببت بها أمطار غزيرة.
وكتبت الوكالة الأممية عبر منصة إكس: "تسببت الأمطار والسيول الجارفة في مقبنة بمحافظة تعز (جنوب غرب)، في 2 أغسطس، تضرر نحو 10 آلاف شخص وتسببت في 15 حالة وفاة".
من ناحية أخرى نقلت وكالة أنباء
"سبا" محافظ الحديدة محمد قحيم، أن السيول أودت بحياة 30 شخصا وفقدان خمسة، ونزوح الأهالي من نحو 500 منزل وتقطع العديد من الأودية نتيجة السيول التي أدت إلى تهدم العديد من المنازل وجرف سبع سيارات في حصيلة أولية، وأضاف "نعمل مع اللجنة الرئاسية لإيصال المساعدات والخيام للأسر المتضررة".
ووجه قحيم الفرق الميدانية والقيادات المعنية، بسرعة معالجة الأضرار في البنى التحتية والمنازل والطرق والممتلكات، ومساعدة المتضررين ورفع التقارير أولا بأول.
من جانبها، عملت الفرق على فتح الطرقات وإيواء الأسر المتضررة من السيول، في حين بدأت الفرق الميدانية رفع المخلفات من الطرق المتضررة وعمل معالجات لقنوات تصريف السيول وفتح الانسدادات وتنفيذ التدابير لتذليل حركة مرور المركبات في مدينة الحديدة والمديريات المتضررة.
في السياق ذاته، نزلت السلطة المحلية وقيادة المنطقة العسكرية الخامسة إلى القرى والمناطق المتضررة واطلعت على جانب من الأضرار والخسائر الناجمة عن تدفق السيول.