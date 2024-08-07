https://sarabic.ae/20240807/مقارنة-بين-الصواريخ-المضادة-للسفن-الصينية-والتايوانية-1091516294.html
مقارنة بين الصواريخ المضادة للسفن الصينية والتايوانية
مقارنة بين الصواريخ المضادة للسفن الصينية والتايوانية
سبوتنيك عربي
تمثل الصواريخ أحد أخطر أسلحة الردع الاستراتيجي، التي تطورها الجيوش ويشمل ذلك الأنواع التي يمكن إطلاقها من البر والبحر والجو. 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T14:28+0000
2024-08-07T14:28+0000
2024-08-07T14:28+0000
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تمتلك الصين 16 نوعا من الصواريخ الباليستية والمجنحة بينها 5 أنواع مضادة للسفن مقابل 3 أنواع من الصواريخ لدى تايوان (الصين).
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, الصين, أخبار تايوان, инфографика
انفوجرافيك, الصين, أخبار تايوان, инфографика
مقارنة بين الصواريخ المضادة للسفن الصينية والتايوانية
تمثل الصواريخ أحد أخطر أسلحة الردع الاستراتيجي، التي تطورها الجيوش ويشمل ذلك الأنواع التي يمكن إطلاقها من البر والبحر والجو.
تمتلك الصين 16 نوعا من الصواريخ الباليستية والمجنحة بينها 5 أنواع مضادة للسفن مقابل 3 أنواع من الصواريخ لدى تايوان (الصين).