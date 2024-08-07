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https://sarabic.ae/20240807/مقارنة-بين-الصواريخ-المضادة-للسفن-الصينية-والتايوانية-1091516294.html
مقارنة بين الصواريخ المضادة للسفن الصينية والتايوانية
مقارنة بين الصواريخ المضادة للسفن الصينية والتايوانية
سبوتنيك عربي
تمثل الصواريخ أحد أخطر أسلحة الردع الاستراتيجي، التي تطورها الجيوش ويشمل ذلك الأنواع التي يمكن إطلاقها من البر والبحر والجو. 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T14:28+0000
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تمتلك الصين 16 نوعا من الصواريخ الباليستية والمجنحة بينها 5 أنواع مضادة للسفن مقابل 3 أنواع من الصواريخ لدى تايوان (الصين).
الصين
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انفوجرافيك, الصين, أخبار تايوان, инфографика
انفوجرافيك, الصين, أخبار تايوان, инфографика

مقارنة بين الصواريخ المضادة للسفن الصينية والتايوانية

14:28 GMT 07.08.2024
تابعنا عبر
تمثل الصواريخ أحد أخطر أسلحة الردع الاستراتيجي، التي تطورها الجيوش ويشمل ذلك الأنواع التي يمكن إطلاقها من البر والبحر والجو.
تمتلك الصين 16 نوعا من الصواريخ الباليستية والمجنحة بينها 5 أنواع مضادة للسفن مقابل 3 أنواع من الصواريخ لدى تايوان (الصين).
مقارنة بين الصواريخ المضادة للسفن الصينية والتايوانية - سبوتنيك عربي
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس": تعيين السنوار يحمل رسالة تحد إلى إسرائيل وثوابتنا لن تتغير13:10 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:44 GMT
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