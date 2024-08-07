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"نافورة البطيخ"... بداية موسم البطيخ في روسيا
"نافورة البطيخ"... بداية موسم البطيخ في روسيا
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لفعالية "بداية موسم البطيخ" في روسيا، في مجمع "غوم" التجاري في الساحة الحمراء، في موسكو. 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T07:08+0000
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البطيخ
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фото, صور, روسيا, بطيخ, البطيخ
фото, صور, روسيا, بطيخ, البطيخ
"نافورة البطيخ"... بداية موسم البطيخ في روسيا
07:08 GMT 07.08.2024 (تم التحديث: 10:26 GMT 07.08.2024)
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لفعالية "بداية موسم البطيخ" في روسيا، في مجمع "غوم" التجاري في الساحة الحمراء، في موسكو.
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور
صورة لفعالية "بداية موسم البطيخ" في مجمع "غوم"، في الساحة الحمراء، روسيا.
صورة لفعالية "بداية موسم البطيخ" في مجمع "غوم"، في الساحة الحمراء، روسيا.
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور
صورة لطفل أمام "نافورة البطيخ"، في مجمع "غوم" في الساحة الحمراء.
صورة لطفل أمام "نافورة البطيخ"، في مجمع "غوم" في الساحة الحمراء.
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور
صورة للبائعين الذين يقدمون قطع البطيخ الأحمر للزائرين، ضمن فعالية "بداية موسم البطيخ" في روسيا، في مجمع "غوم" في الساحة الحمراء.
صورة للبائعين الذين يقدمون قطع البطيخ الأحمر للزائرين، ضمن فعالية "بداية موسم البطيخ" في روسيا، في مجمع "غوم" في الساحة الحمراء.
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور
صورة لـ"نافورة البطيخ"، في مجمع "غوم" في الساحة الحمراء.
صورة لـ"نافورة البطيخ"، في مجمع "غوم" في الساحة الحمراء.
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
صورة لأطفال يلعبون في "نافورة البطيخ" في مجمع "غوم" في الساحة الحمراء.
صورة لأطفال يلعبون في "نافورة البطيخ" في مجمع "غوم" في الساحة الحمراء.
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور
صورة لبعض الزائرين حول "نافورة البطيخ"، في مجمع "غوم" في الساحة الحمراء.
صورة لبعض الزائرين حول "نافورة البطيخ"، في مجمع "غوم" في الساحة الحمراء.
صورة للبطيخ الأحمر في بداية موسم البطيخ في روسيا.
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
صورة من قلب المجمع التجاري "غوم" وسط العاصمة موسكو، الذي يستضيف فعالية "بداية موسم البطيخ".
صورة من قلب المجمع التجاري "غوم" وسط العاصمة موسكو، الذي يستضيف فعالية "بداية موسم البطيخ".