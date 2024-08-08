"السيارات الحوامل" تظهر في الصين.. والمولود "بالون حراري".. فيديو
10:07 GMT 08.08.2024 (تم التحديث: 10:11 GMT 08.08.2024)
© Photo / x/Totalrandomeمشاهد متداولة لانتفاخ الطبقات اللاصقة على السيارات في الصين بسبب ارتفاع درجات الحرارة
© Photo / x/Totalrandome
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تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، لظاهرة غريبة أثارت قلق أصحاب السيارات، أظهرت انتفاخات تشبه البالونات على السيارات المغطاة بغشاء واقي للطلاء.
بسبب الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة في الصين هذه الأيام، انتفخت أفلام حماية الطلاء على هياكل المركبات وأصبحوا يسمونها "السيارات الحوامل"، بسبب شكل الانتفاخات.
وشارك أحد المستخدمين مقطع فيديو للعديد من هذه السيارات على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب: "لا مزاح! السيارات المصنوعة في الصين "تحمل" عندما يكون الجو حارًا جدا".
بسبب الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة في الصين هذه الأيام انتفخت أفلام حماية الطلاء على هياكل المركبات، مما دفع الناس إلى تسميتها بـ(السيارات الحوامل).— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 8, 2024
يقول البعض بأن الانتفاخات جعلتهم يعرفون المحلات التي تبيع أفلام الحماية المزيفة من الأصلية. pic.twitter.com/EtxOtxtQxQ
وأشارت التقارير إلى أن درجة الحرارة المرتفعة، التي تشهدها الصين حاليا، كشفت عن انتشار استخدام أفلام حماية طلاء مزيفة في السوق الصينية، حيث لم تتأثر السيارات المغلفة بأفلام حماية أصلية بهذه المشكلة.