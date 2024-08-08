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الجيش الروسي يسقط طائرة من طراز "ميغ 29" و80 مسيرة أوكرانية
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https://sarabic.ae/20240808/السيارات-الحوامل-تظهر-في-الصين-والمولود-بالون-حراري-فيديو--1091533594.html
"السيارات الحوامل" تظهر في الصين.. والمولود "بالون حراري".. فيديو
"السيارات الحوامل" تظهر في الصين.. والمولود "بالون حراري".. فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، لظاهرة غريبة أثارت قلق أصحاب السيارات، أظهرت انتفاخات تشبه البالونات على السيارات المغطاة بغشاء واقي للطلاء. 08.08.2024, سبوتنيك عربي
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الصين
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بسبب الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة في الصين هذه الأيام، انتفخت أفلام حماية الطلاء على هياكل المركبات وأصبحوا يسمونها "السيارات الحوامل"، بسبب شكل الانتفاخات.وأشارت التقارير إلى أن درجة الحرارة المرتفعة، التي تشهدها الصين حاليا، كشفت عن انتشار استخدام أفلام حماية طلاء مزيفة في السوق الصينية، حيث لم تتأثر السيارات المغلفة بأفلام حماية أصلية بهذه المشكلة.
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نادي الفيديو, الصين
نادي الفيديو, الصين

"السيارات الحوامل" تظهر في الصين.. والمولود "بالون حراري".. فيديو

10:07 GMT 08.08.2024 (تم التحديث: 10:11 GMT 08.08.2024)
© Photo / x/Totalrandomeمشاهد متداولة لانتفاخ الطبقات اللاصقة على السيارات في الصين بسبب ارتفاع درجات الحرارة
مشاهد متداولة لانتفاخ الطبقات اللاصقة على السيارات في الصين بسبب ارتفاع درجات الحرارة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
© Photo / x/Totalrandome
تابعنا عبر
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، لظاهرة غريبة أثارت قلق أصحاب السيارات، أظهرت انتفاخات تشبه البالونات على السيارات المغطاة بغشاء واقي للطلاء.
بسبب الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة في الصين هذه الأيام، انتفخت أفلام حماية الطلاء على هياكل المركبات وأصبحوا يسمونها "السيارات الحوامل"، بسبب شكل الانتفاخات.

وشارك أحد المستخدمين مقطع فيديو للعديد من هذه السيارات على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب: "لا مزاح! السيارات المصنوعة في الصين "تحمل" عندما يكون الجو حارًا جدا".

وأشارت التقارير إلى أن درجة الحرارة المرتفعة، التي تشهدها الصين حاليا، كشفت عن انتشار استخدام أفلام حماية طلاء مزيفة في السوق الصينية، حيث لم تتأثر السيارات المغلفة بأفلام حماية أصلية بهذه المشكلة.
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