https://sarabic.ae/20240808/العاهل-السعودي-يصدر-أمرا-ملكيا-بانعقاد-مجلس-الوزراء-حال-غياب-الملك-أو-نائبه--1091543406.html
العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بانعقاد مجلس الوزراء حال غياب الملك أو نائبه
العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بانعقاد مجلس الوزراء حال غياب الملك أو نائبه
سبوتنيك عربي
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، "أمرا ملكيا بشأن جلسات مجلس الوزراء". 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T14:06+0000
2024-08-08T14:06+0000
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وأفادت وكالة الأنباء السعودية- واس، بأن "اجتماعات مجلس الوزراء، إذا لم يحضرها ولم يحضره رئيس المجلس أو أي من نوابه، سيكون برئاسة الأكبر سنا من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وإن نزلوا".وأضاف البيان أن ذلك جاء "استثناءً من حكم المادة ( 7 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) في شأن رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء، ويتم توقيع القرارات التي تصدر في ذلك الاجتماع من رئيس المجلس".وأصدر العاهل السعودي، في عام 2022، عددا من الأوامر الملكية تقضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء في البلاد، ليكون برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان بدلا من الملك السعودي نفسه، كما تقرر تكليف الأمير خالد بن سلمان بمنصب وزير الدفاع.ونشرت وكالة الأنباء السعودية نص الأوامر الملكية التي جاء فيها: "يكون الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء"، على أن يترأس الملك سلمان جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.وأشارت الوكالة أيضًا إلى تعيين الأمير خالد بن سلمان وزيرا للدفاع بدلا من أخيه محمد بن سلمان. وشملت الأوامر الملكية أيضا تعيين طلال بن عبد الله بن تركي العتيبي مساعداً لوزير الدفاع بالمرتبة الممتازة.
https://sarabic.ae/20230412/مجلس-الوزراء-السعودي-يؤكد-أهمية-تنفيذ-الاتفاق-مع-إيران-1075813094.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بانعقاد مجلس الوزراء حال غياب الملك أو نائبه
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، "أمرا ملكيا بشأن جلسات مجلس الوزراء".
وأفادت وكالة الأنباء السعودية- واس، بأن "اجتماعات مجلس الوزراء، إذا لم يحضرها ولم يحضره رئيس المجلس أو أي من نوابه، سيكون برئاسة الأكبر سنا من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وإن نزلوا".
وأضاف البيان أن ذلك جاء "استثناءً من حكم المادة ( 7 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) في شأن رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء، ويتم توقيع القرارات التي تصدر في ذلك الاجتماع من رئيس المجلس".
وأصدر العاهل السعودي، في عام 2022، عددا من الأوامر الملكية تقضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء في البلاد، ليكون برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان بدلا من الملك السعودي نفسه، كما تقرر تكليف الأمير خالد بن سلمان بمنصب وزير الدفاع.
ونشرت وكالة
الأنباء السعودية نص الأوامر الملكية التي جاء فيها: "يكون الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء"، على أن يترأس الملك سلمان جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.
وأشارت الوكالة أيضًا إلى تعيين الأمير خالد بن سلمان وزيرا للدفاع بدلا من أخيه محمد بن سلمان. وشملت الأوامر الملكية أيضا تعيين طلال بن عبد الله بن تركي العتيبي مساعداً لوزير الدفاع بالمرتبة الممتازة.