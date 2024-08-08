https://sarabic.ae/20240808/توقيع-مذكرة-تفاهم-بين-مصر-والإمارات-للتعاون-في-مجال-البترول-1091538133.html
توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والإمارات للتعاون في مجال البترول
توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والإمارات للتعاون في مجال البترول
سبوتنيك عربي
وقعت مصر والإمارات، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعاون البلدين في مجال البترول، حيث شهد التوقيع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري. 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T11:03+0000
2024-08-08T11:03+0000
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وقالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية إن توقيع مذكرة التفاهم تم في مقر الحكومة المصرية في مدينة العلمين الجديدة، حيث تهدف تلك الخطوة للاستفادة من المنظومة المتكاملة في منطقة الفجيرة البترولية، وتطبيقها في ميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط.وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بإمارة الفجيرة الإماراتية، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون النقل والتسويق في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.وقالت "الأهرام" إن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم دور مصر كمركز إقليمي لتداول البترول الخام والمنتجات البترولية، واستغلال البنية التحتية والتسهيلات الخاصة بالموانئ والسعات التخزينية والأرصفة البحرية لاستقبال وتداول البترول الخام والمنتجات البترولية.تشمل مذكرة التفاهم إمكانية توريد منتجات بترولية إلى السوق المصرية من خلال الشراكات الموجودة لدى شركة الفجيرة مع الموردين العالميين من شركات النفط والغاز، من خلال تقديم ميزة تنافسية للهيئة المصرية العامة للبترول، وكذلك استغلال التسهيلات المتاحة لدى قطاع البترول لتداول المنتجات البترولية.كما أن من بين أهداف تلك المذكرة إنشاء منطقة لوجستية جديدة للتداول في منطقة البحر المتوسط عن طريق ضخ استثمارات قد تصل إلى 3 مليارات دولار قابلة للزيادة، حيث تم تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين المصري والإماراتي لمتابعة اعمال تنفيذ بنود الاتفاقية لتذليل أي معوقات.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد, الأخبار
توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والإمارات للتعاون في مجال البترول
وقعت مصر والإمارات، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعاون البلدين في مجال البترول، حيث شهد التوقيع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.
وقالت بوابة
"الأهرام" الإلكترونية إن توقيع مذكرة التفاهم تم في مقر الحكومة المصرية في مدينة العلمين الجديدة، حيث تهدف تلك الخطوة للاستفادة من المنظومة المتكاملة في منطقة الفجيرة البترولية، وتطبيقها في ميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط.
وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بإمارة الفجيرة الإماراتية، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون النقل والتسويق في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
وقالت "الأهرام" إن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم دور مصر كمركز إقليمي لتداول البترول الخام والمنتجات البترولية، واستغلال البنية التحتية والتسهيلات الخاصة بالموانئ والسعات التخزينية والأرصفة البحرية لاستقبال وتداول البترول الخام والمنتجات البترولية.
تشمل مذكرة التفاهم إمكانية توريد منتجات بترولية إلى السوق المصرية من خلال الشراكات الموجودة لدى شركة الفجيرة مع الموردين العالميين من شركات النفط والغاز، من خلال تقديم ميزة تنافسية للهيئة المصرية العامة للبترول، وكذلك استغلال التسهيلات المتاحة لدى قطاع البترول لتداول المنتجات البترولية.
كما أن من بين أهداف تلك المذكرة إنشاء منطقة لوجستية جديدة للتداول في منطقة البحر المتوسط عن طريق ضخ استثمارات قد تصل إلى 3 مليارات دولار قابلة للزيادة، حيث تم تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين المصري والإماراتي لمتابعة اعمال تنفيذ بنود الاتفاقية لتذليل أي معوقات.