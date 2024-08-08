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الجيش الروسي يسقط طائرة من طراز "ميغ 29" و80 مسيرة أوكرانية
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توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والإمارات للتعاون في مجال البترول
توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والإمارات للتعاون في مجال البترول
سبوتنيك عربي
وقعت مصر والإمارات، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعاون البلدين في مجال البترول، حيث شهد التوقيع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري. 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T11:03+0000
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وقالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية إن توقيع مذكرة التفاهم تم في مقر الحكومة المصرية في مدينة العلمين الجديدة، حيث تهدف تلك الخطوة للاستفادة من المنظومة المتكاملة في منطقة الفجيرة البترولية، وتطبيقها في ميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط.وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بإمارة الفجيرة الإماراتية، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون النقل والتسويق في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.وقالت "الأهرام" إن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم دور مصر كمركز إقليمي لتداول البترول الخام والمنتجات البترولية، واستغلال البنية التحتية والتسهيلات الخاصة بالموانئ والسعات التخزينية والأرصفة البحرية لاستقبال وتداول البترول الخام والمنتجات البترولية.تشمل مذكرة التفاهم إمكانية توريد منتجات بترولية إلى السوق المصرية من خلال الشراكات الموجودة لدى شركة الفجيرة مع الموردين العالميين من شركات النفط والغاز، من خلال تقديم ميزة تنافسية للهيئة المصرية العامة للبترول، وكذلك استغلال التسهيلات المتاحة لدى قطاع البترول لتداول المنتجات البترولية.كما أن من بين أهداف تلك المذكرة إنشاء منطقة لوجستية جديدة للتداول في منطقة البحر المتوسط عن طريق ضخ استثمارات قد تصل إلى 3 مليارات دولار قابلة للزيادة، حيث تم تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين المصري والإماراتي لمتابعة اعمال تنفيذ بنود الاتفاقية لتذليل أي معوقات.
https://sarabic.ae/20240805/خبراء-إغلاق-النفط-يهدد-الدخل-القومي-في-ليبيا-1091447611.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد, الأخبار

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والإمارات للتعاون في مجال البترول

11:03 GMT 08.08.2024
© AP Photo / Hasan Jamaliالبترول وأسعار النفط
البترول وأسعار النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Hasan Jamali
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وقعت مصر والإمارات، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعاون البلدين في مجال البترول، حيث شهد التوقيع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.
وقالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية إن توقيع مذكرة التفاهم تم في مقر الحكومة المصرية في مدينة العلمين الجديدة، حيث تهدف تلك الخطوة للاستفادة من المنظومة المتكاملة في منطقة الفجيرة البترولية، وتطبيقها في ميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط.
وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بإمارة الفجيرة الإماراتية، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون النقل والتسويق في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
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وقالت "الأهرام" إن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم دور مصر كمركز إقليمي لتداول البترول الخام والمنتجات البترولية، واستغلال البنية التحتية والتسهيلات الخاصة بالموانئ والسعات التخزينية والأرصفة البحرية لاستقبال وتداول البترول الخام والمنتجات البترولية.
تشمل مذكرة التفاهم إمكانية توريد منتجات بترولية إلى السوق المصرية من خلال الشراكات الموجودة لدى شركة الفجيرة مع الموردين العالميين من شركات النفط والغاز، من خلال تقديم ميزة تنافسية للهيئة المصرية العامة للبترول، وكذلك استغلال التسهيلات المتاحة لدى قطاع البترول لتداول المنتجات البترولية.
كما أن من بين أهداف تلك المذكرة إنشاء منطقة لوجستية جديدة للتداول في منطقة البحر المتوسط عن طريق ضخ استثمارات قد تصل إلى 3 مليارات دولار قابلة للزيادة، حيث تم تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين المصري والإماراتي لمتابعة اعمال تنفيذ بنود الاتفاقية لتذليل أي معوقات.
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