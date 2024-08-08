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الدفاع الروسية: الجيش الروسي أوقف ودمر الوحدات الأوكرانية التي حاولت اختراق كورسك
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https://sarabic.ae/20240808/عصابة-في-كوستاريكا-تأسر-عددا-من-الإسرائيليين-فيديو-1091532362.html
عصابة في كوستاريكا تأسر عددا من الإسرائيليين... فيديو
عصابة في كوستاريكا تأسر عددا من الإسرائيليين... فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد لإسرائيليين نصف عراة، مقيدين من قبل أفراد في كوستاريكا. 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T08:31+0000
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تعرضت مجموعة من السياح الإسرائيليين في كوستاريكا للسرقة في فيلا كانوا يقيمون فيها من قبل عصابة، قامت بسرقة أموالهم وممتلكاتهم.وبحسب المشاهد المتداولة، يظهر الإسرائيليون شبه عراة، تم تقييد أيديهم وأقدامهم ووضعهم على الأرض من قبل أفراد العصابة، وقاموا بسرقتهم.وبحسب موقع "واللا" الإسرائيلي، قالت وزارة الخارجية: "حادثة السرقة التي وقعت في كوستاريكا تم الاعتراف بها وانتهت ويتم التعامل معها من قبل القنصل في كوستاريكا وإدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج".
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نادي الفيديو, إسرائيل
نادي الفيديو, إسرائيل

عصابة في كوستاريكا تأسر عددا من الإسرائيليين... فيديو

08:31 GMT 08.08.2024 (تم التحديث: 08:35 GMT 08.08.2024)
© Photo / منصة ""إكس"عصابة في كوستاريكا تأسر عدد من الاسرائيليين
عصابة في كوستاريكا تأسر عدد من الاسرائيليين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
© Photo / منصة ""إكس"
تابعنا عبر
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد لإسرائيليين نصف عراة، مقيدين من قبل أفراد في كوستاريكا.
تعرضت مجموعة من السياح الإسرائيليين في كوستاريكا للسرقة في فيلا كانوا يقيمون فيها من قبل عصابة، قامت بسرقة أموالهم وممتلكاتهم.
وبحسب المشاهد المتداولة، يظهر الإسرائيليون شبه عراة، تم تقييد أيديهم وأقدامهم ووضعهم على الأرض من قبل أفراد العصابة، وقاموا بسرقتهم.
وبحسب موقع "واللا" الإسرائيلي، قالت وزارة الخارجية: "حادثة السرقة التي وقعت في كوستاريكا تم الاعتراف بها وانتهت ويتم التعامل معها من قبل القنصل في كوستاريكا وإدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج".
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