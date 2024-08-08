https://sarabic.ae/20240808/ماكرون-يدعو-نتنياهو-إلى-تجنب-دوامة-الانتقام-في-الشرق-الأوسط-1091527852.html
ماكرون يدعو نتنياهو إلى تجنب "دوامة الانتقام" في الشرق الأوسط
ماكرون يدعو نتنياهو إلى تجنب "دوامة الانتقام" في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثة هاتفية مع رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى تجنب "دوامة الأعمال الانتقامية" في الشرق الأوسط، مع تصاعد... 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T01:39+0000
2024-08-08T01:39+0000
2024-08-08T01:39+0000
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باريس - سبوتنيك. ونقل تلفزيون "بي إف إم تي" عن قصر الإليزيه قوله في بيان: "وكما دعا ماكرون الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى تجنب دوامة الانتقام التي يمكن أن تهدد السكان واستقرار المنطقة، فقد دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى اتخاذ نفس المنطق الذي يجب أن ينطبق على جميع الأطراف في المنطقة".وأضافت القناة التلفزيونية بحسب البيان أن الحرب المحتملة بين إسرائيل ولبنان ستكون لها "عواقب مدمرة" على المنطقة بأكملها.وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.كانت "حماس" قد أعلنت في 31 يوليو الماضي مقتل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران، غداة حضوره حفل تنصيب بزشكيان.وألقت الحركة بالمسؤولية على إسرائيل والولايات المتحدة في مقتل هنية، وقالت إن الهجوم لن يمر دون رد.وتوعد الحرس الثوري الإيراني بأن "الانتقام من إسرائيل" سيكون عبر سيناريو جديد ومفاجئ ردًا على اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية طهران.وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية خلال مراسم تنصيب بزشكيان رئيسًا لإيران في 30 يوليو، والذي شارك فيه هنية بحكم العلاقة المتينة التي تربط "حماس" بطهران.
https://sarabic.ae/20240807/قناة-إسرائيلية-إسرائيل-تستعد-لهجوم-من-عدة-جبهات-بقيادة-إيران-في-الأيام-المقبلة-1091524434.html
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إيمانويل ماكرون, غارات إسرائيلية, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران
إيمانويل ماكرون, غارات إسرائيلية, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران
ماكرون يدعو نتنياهو إلى تجنب "دوامة الانتقام" في الشرق الأوسط
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثة هاتفية مع رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى تجنب "دوامة الأعمال الانتقامية" في الشرق الأوسط، مع تصاعد المخاوف من اندلاع حرب إقليمية.
باريس - سبوتنيك
. ونقل تلفزيون "بي إف إم تي" عن قصر الإليزيه قوله في بيان: "وكما دعا ماكرون الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى تجنب دوامة الانتقام التي يمكن أن تهدد السكان واستقرار المنطقة، فقد دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى اتخاذ نفس المنطق الذي يجب أن ينطبق على جميع الأطراف في المنطقة".
وأضافت القناة التلفزيونية بحسب البيان أن الحرب المحتملة بين إسرائيل ولبنان ستكون لها "عواقب مدمرة" على المنطقة بأكملها.
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
كانت "حماس" قد أعلنت في 31 يوليو الماضي مقتل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران، غداة حضوره حفل تنصيب بزشكيان.
وألقت الحركة بالمسؤولية على إسرائيل والولايات المتحدة في مقتل هنية، وقالت إن الهجوم لن يمر دون رد.
وتوعد الحرس الثوري الإيراني بأن "الانتقام من إسرائيل" سيكون عبر سيناريو جديد
ومفاجئ ردًا على اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية طهران.
وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية خلال مراسم تنصيب بزشكيان رئيسًا لإيران في 30 يوليو، والذي شارك فيه هنية بحكم العلاقة المتينة التي تربط "حماس" بطهران.