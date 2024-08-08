مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يقتحم منزل سكوت ريتر... فيديو
© Sputnik . Vitaliy Belousovضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أعلن ضابط المخابرات الأمريكي السابق سكوت ريتر، أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي فتشوا منزله بسبب "مخاوف" السلطات الأمريكية بشأن انتهاكه لقانون العملاء الأجانب.
في الوقت نفسه، خرج ضابط المخابرات السابق نفسه، الذي نقلت الوسائل الإعلامية كلماته، بعد عملية التفتيش، وقال إن مذكرة التفتيش "تتعلق على ما يبدو بمخاوف الحكومة الأمريكية من انتهاكات القانون الخاص بتسجيل العملاء الأجانب".
وأشار التقرير إلى أن "ريتر... نفى بشكل قاطع أي مزاعم بارتكاب مخالفات وقال إنه يتعرض للترهيب من قبل الحكومة الفيدرالية".
ووفقا لصحيفة "تايمز يونيون"، نقلا عن مصادر، أخذ الضباط "أكثر من عشرين صندوقا" من منزل ريتر أثناء التحقيق.
وفي وقت سابق، أفادت تقارير محلية بإجراء عمليات تفتيش لمنزل ريتر في ديلمار، نيويورك، وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي لوكالة "سبوتنيك" إن عملاء المكتب كانوا يقومون بأنشطة في منزل ضابط المخابرات السابق فيما يتعلق بـ"تحقيق فيدرالي".
مكتب التحقيقات الفدرالي "FBI" يقتحم منزل سكوت رتر ويفتش سياراته ويصادر جواز سفره لأسباب غير معلومة حتى الآن.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 8, 2024
ريتر معروف بآرائه المؤيدة لروسيا. علق ضابط المخابرات السابق، من بين أمور أخرى، بنشاط على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، على وجه الخصوص، وانتقد الولايات المتحدة… pic.twitter.com/x8LYkYvhkU
ريتر معروف بآرائه المؤيدة لروسيا. كان يعلق ضابط المخابرات السابق، من بين أمور أخرى، بنشاط على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، على وجه الخصوص، وانتقد الولايات المتحدة لإمدادات المساعدات بمليارات الدولارات إلى كييف، وتوقع أيضًا إخفاقات الجيش الأوكراني. كما انتقد العسكري السابق فلاديمير زيلينسكي.