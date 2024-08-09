https://sarabic.ae/20240809/التواجد-العسكري-الأمريكي-في-الشرق-الأوسط--1091573063.html
الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط
الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
تشهد القواعد الأمريكية حالة من الاستنفار منذ اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، في طهران، حيث أكدت إيران عزمها على الرد على هذه... 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T12:45+0000
2024-08-09T12:45+0000
2024-08-09T12:52+0000
العالم العربي
انفوجرافيك
القواعد الأمريكية
وسائط متعددة
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جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بيانات تظهر أماكن تموضع وانتشار القوات والقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، وقام بتصميمها على شكل "إنفوغرافيك".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, انفوجرافيك, القواعد الأمريكية, инфографика
العالم العربي, انفوجرافيك, القواعد الأمريكية, инфографика
الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط
12:45 GMT 09.08.2024 (تم التحديث: 12:52 GMT 09.08.2024)
تشهد القواعد الأمريكية حالة من الاستنفار منذ اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، في طهران، حيث أكدت إيران عزمها على الرد على هذه العملية، في حين أكدت كل من واشنطن وتل أبيب نيتهما مواجهة الرد الإيراني وإحباطه بالتزامن مع تحضيرات شهدتها القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط.
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بيانات تظهر أماكن تموضع وانتشار القوات والقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، وقام بتصميمها على شكل "إنفوغرافيك".