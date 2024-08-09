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الجيش الإسرائيلي يتبنى قتل القيادي في "حماس" سامر الحاج
الجيش الإسرائيلي يتبنى قتل القيادي في "حماس" سامر الحاج
سبوتنيك عربي
تبنى الجيش الإسرائيلي اغتيال القيادي في "حماس"، سامر الحاج، عبر غارة جوية نفذها في مدينة صيدا جنوبي لبنان، في الوقت الذي نعته حركة حماس. 09.08.2024, سبوتنيك عربي
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ونعت حركة حماس و"كتائب القسام" في لبنان سامر الحاج بعد وفاته جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارته عند المدخل الجنوبي لمدينة صيدا في الجنوب اللبناني.وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية باغتيال القيادي في حركة حماس عند مدخل مخيم عين الحلوة سامر الحاج، بعد استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارته، بالقرب من حسبة صيدا عند مدخلها الجنوبي.وذكرت الوكالة اللبنانية: "على الفور، هرعت إلى المكان سيارات الإسعاف والدفاع المدني والقوى الأمنية".
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

الجيش الإسرائيلي يتبنى قتل القيادي في "حماس" سامر الحاج

17:50 GMT 09.08.2024
© Photo / Twitterاستهداف نقطة عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
استهداف نقطة عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
© Photo / Twitter
تابعنا عبر
تبنى الجيش الإسرائيلي اغتيال القيادي في "حماس"، سامر الحاج، عبر غارة جوية نفذها في مدينة صيدا جنوبي لبنان، في الوقت الذي نعته حركة حماس.
ونعت حركة حماس و"كتائب القسام" في لبنان سامر الحاج بعد وفاته جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارته عند المدخل الجنوبي لمدينة صيدا في الجنوب اللبناني.
عنصر من قوات الأمن الإسرائيلية يحرس سجن جلبوع في شمال إسرائيل، 18 سبتمبر/ أيلول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
تقرير: خلافات إسرائيلية داخلية بشأن إساءة جنود لأسير من "حماس" في معتقل "سدي تيمان"
12:49 GMT
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية باغتيال القيادي في حركة حماس عند مدخل مخيم عين الحلوة سامر الحاج، بعد استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارته، بالقرب من حسبة صيدا عند مدخلها الجنوبي.
وذكرت الوكالة اللبنانية: "على الفور، هرعت إلى المكان سيارات الإسعاف والدفاع المدني والقوى الأمنية".
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