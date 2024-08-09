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https://sarabic.ae/20240809/بعثة-إيران-بالأمم-المتحدة-الرد-على-اغتيال-هنية-سيكون-مناسبًا-ولن-يضر-بوقف-إطلاق-النار-بغزة--1091587102.html
بعثة إيران الأممية: الرد على اغتيال هنية سيكون مناسبا ولن يضر بوقف إطلاق النار بغزة
بعثة إيران الأممية: الرد على اغتيال هنية سيكون مناسبا ولن يضر بوقف إطلاق النار بغزة
سبوتنيك عربي
أكدت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، مساء الجمعة، أن إيران تأمل أن يكون الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، محددًا... 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T21:29+0000
2024-08-09T21:49+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت البعثة في بيان لها: "أولويتنا هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة؛ وأي اتفاق تقبله حماس سنعترف به. لقد انتهك النظام الإسرائيلي أمننا القومي وسيادتنا بهجومه الإرهابي الأخير"، في إشارة إلى مقتل هنية.وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بطهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.كانت "حماس" قد أعلنت، في 31 يوليو/تموز الماضي، مقتل رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران، غداة حضوره حفل تنصيب بزشكيان.وألقت الحركة بالمسؤولية على إسرائيل والولايات المتحدة في مقتل هنية. وقالت إن الهجوم لن يمر دون رد.وتوعد الحرس الثوري الإيراني بأن "الانتقام من إسرائيل" سيكون عبر سيناريو جديد ومفاجئ، ردا على اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية طهران.وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية خلال مراسم تنصيب بزشكيان رئيساً لإيران، في 30 تموز/يوليو، والذي شارك فيها هنية بحكم العلاقة المتينة، التي تربط "حماس" بطهران.
https://sarabic.ae/20240809/الإمارات-تعلن-انضمامها-لمباحثات-بشأن-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1091579704.html
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منظمة الأمم المتحدة, إيران, أخبار إيران, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, العالم, طوفان الأقصى
منظمة الأمم المتحدة, إيران, أخبار إيران, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, العالم, طوفان الأقصى

بعثة إيران الأممية: الرد على اغتيال هنية سيكون مناسبا ولن يضر بوقف إطلاق النار بغزة

21:29 GMT 09.08.2024 (تم التحديث: 21:49 GMT 09.08.2024)
© AFP 2023 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
© AFP 2023 / ED JONES
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أكدت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، مساء الجمعة، أن إيران تأمل أن يكون الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، محددًا بإطار زمني وأن يتم بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل في قطاع غزة.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت البعثة في بيان لها: "أولويتنا هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة؛ وأي اتفاق تقبله حماس سنعترف به. لقد انتهك النظام الإسرائيلي أمننا القومي وسيادتنا بهجومه الإرهابي الأخير"، في إشارة إلى مقتل هنية.
وأضافت: "لدينا حق مشروع في الدفاع عن النفس - وهو حق مشروع. هذه مسألة لا علاقة لها على الإطلاق بوقف إطلاق النار في غزة، لكننا نأمل أن يكون ردنا في الوقت المناسب ويتم تنفيذه بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل".
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بطهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
كانت "حماس" قد أعلنت، في 31 يوليو/تموز الماضي، مقتل رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران، غداة حضوره حفل تنصيب بزشكيان.
علم دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
الإمارات تعلن انضمامها لمباحثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة
14:57 GMT
وألقت الحركة بالمسؤولية على إسرائيل والولايات المتحدة في مقتل هنية. وقالت إن الهجوم لن يمر دون رد.
وتوعد الحرس الثوري الإيراني بأن "الانتقام من إسرائيل" سيكون عبر سيناريو جديد ومفاجئ، ردا على اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية طهران.
وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية خلال مراسم تنصيب بزشكيان رئيساً لإيران، في 30 تموز/يوليو، والذي شارك فيها هنية بحكم العلاقة المتينة، التي تربط "حماس" بطهران.
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