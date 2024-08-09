https://sarabic.ae/20240809/ترتيب-الجيش-التركي-في-العالم-والناتو-والشرق-الأوسط-1091582522.html
ترتيب الجيش التركي في العالم والناتو والشرق الأوسط
ترتيب الجيش التركي في العالم والناتو والشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
تمتلك تركيا موقعا استراتيجيا مهما بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وتتحكم في العديد من الممرات المائية، وفيها قاعدة "إنجرليك"، الجوية، التي تضم موقع تخزين أسلحة... 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T16:33+0000
2024-08-09T16:33+0000
2024-08-09T16:33+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
أخبار تركيا اليوم
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/09/1091582367_0:0:1410:793_1920x0_80_0_0_382e4e6e3d7b1d896fe589efc0ef0d35.png
كما يوجد في تركيا قاعدة "كورجيك" التابعة للحلف، وفيها رادار الإنذار المبكر الأمريكي "تي بي واي - 2"، المخصص لرصد الصواريخ الباليستية، وهو جزء مهم من الدرع الصاروخي للحلف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/09/1091582367_131:0:1188:793_1920x0_80_0_0_05e465f5478205a0d15097c4155b6eb3.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, أخبار تركيا اليوم, الناتو, инфографика
انفوجرافيك, أخبار تركيا اليوم, الناتو, инфографика
ترتيب الجيش التركي في العالم والناتو والشرق الأوسط
تمتلك تركيا موقعا استراتيجيا مهما بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وتتحكم في العديد من الممرات المائية، وفيها قاعدة "إنجرليك"، الجوية، التي تضم موقع تخزين أسلحة نووية أمريكية تستخدمها تركيا.
كما يوجد في تركيا قاعدة "كورجيك" التابعة للحلف، وفيها رادار الإنذار المبكر الأمريكي "تي بي واي - 2"، المخصص لرصد الصواريخ الباليستية، وهو جزء مهم من الدرع الصاروخي للحلف.