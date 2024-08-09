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مجلس القبائل السورية لــ"قسد": أنهوا حصاركم للحسكة والقامشلي فورا وإلا فلدينا كلام آخر
مجلس القبائل السورية لــ"قسد": أنهوا حصاركم للحسكة والقامشلي فورا وإلا فلدينا كلام آخر
سبوتنيك عربي
طالب مجلس شيوخ ووجهاء القبائل والعشائر السورية في محافظة الحسكة شرقي البلاد، إنهاء الحصار المفروض على مدينتي الحسكة والقامشلي وإنهاء جميع المظاهر الاستفزازية... 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T20:52+0000
2024-08-09T20:52+0000
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وقال رئيس مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية في محافظة الحسكة، الشيخ ضاري محمد الفارس، شيخ مشايخ قبيلة "طيء العربية" في تصريح لــ"سبوتنيك"، إنه من منطلق الحرص على أمن واستقرار المنطقة ومن منطلق العيش المشترك لكل أطياف النسيج الاجتماعي في الجزيرة السورية، طالب المجلس إنهاء الحصار المفروض على مدينتي الحسكة والقامشلي فوراً.كما طالب الشيخ الفارس بضرورة إنهاء المظاهر الاستفزازية على المداخل الرئيسية للمدن والسماح بإدخال المياه والمواد الغذائية والخضار والطحين وكل مستلزمات المواطنين الحياتية اليومية وعودة الحياة لطبيعتها حتى لا تكون هناك نتائج سلبية على المنطقة جراء هذا الحصار الجائر الذي لا مبرر له إطلاقاً، والمرفوض جملةً وتفصيلاً، ويرفضه القانون الدولي الإنساني ويعده من الجرائم ضد الانسانية.وأكد شيخ مشايخ قبيلة "طيء العربية" بأن على قوات "قسد" أن تحكم العقل والحكمة، لا أن تنصاع للأجنبي الذي لا يريد الخير لمنطقتنا ويريد أن نقتل بعضنا بعض حتى يكون هو الرابح ونحن الخاسرون، وعليها أن تبادر إلى إنهاء الحصار بشكل فوري وعاجل حتى لا تصل الأمور إلى درجة عدم السيطرة وضبط النفس لأن ما يحدث يندى له الجبين فهل حصار النساء والأطفال وكبار السن والسكان العزل شجاعة.وأضاف: "ندعوكم باسم الوطن السوري العزيز أين كنتم تؤمنون بالوطن، أن تنهوا ما قمتم به وإلا سيكون لأبناء المنطقة كلام أخر".وناشد مجلس المنظمات الدولية العاملة في المحافظة والتي ترى ما يجري تحت صمتها اللا مقبول ونناشد الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية التي تعني بهذا الشأن أن تضع حدا لهذه الممارسات التي يقوم بها المحتل الأمريكي وأعوانه والتي ضاق الناس بها ذرعا وطفح الكيل منها.ووجه البيان العشائري الذي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه: "التحية لكل أبناء سورية الشرفاء الذين يرفضون الإحتلال بكل أشكاله، وللجيش العربي السوري وإلى الرئيس بشار الأسد وعلم الجمهورية العربية السوري الذي سيبقى شامخاً في سماء الوطن.وقفة احتجاجيةوفي السياق ذاته، نفذت الفعاليات الاجتماعية والشعبية في مدينة الحسكة، مساء اليوم الجمعة 9 اآب/آغسطس، وقفة احتجاجية رفضاً للحصار المفروض عليهم من قبل قوات "قسد" الموالية للاحتلال الأمريكي والتي تمنع دخول المواد الغذائية والمياه والطحين والسيارات والصهاريج لليوم الثالث على التوالي.ورفع المشاركون في الوقفة التي جرت وسط مدينة الحسكة لافتات حملت عبارات الرفض والاستنكار لممارسات وانتهاكات قسد التي تتعمد تجويع وتعطيش الأهالي خدمة لأجندات الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو.وتواصل "قسد" لليوم الثالث على التوالي قطع المياه والطحين والمواد الغذائية وسط فقدان العديد من السلع في المحال التجارية وانقطاع تام لمياه الشرب مع استمرار منع دخول صهاريج المياه إلى مركز مدينة الحسكة السورية.
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تقارير سبوتنيك, حصري
تقارير سبوتنيك, حصري

مجلس القبائل السورية لــ"قسد": أنهوا حصاركم للحسكة والقامشلي فورا وإلا فلدينا كلام آخر

20:52 GMT 09.08.2024
© Sputnik . Attia Al-Attiaمجلس القبائل السورية لــ "قسد": أنهوا حصاركم للحسكة والقامشلي فوراً.. وإلا فلدينا كلام آخر
مجلس القبائل السورية لــ قسد: أنهوا حصاركم للحسكة والقامشلي فوراً.. وإلا فلدينا كلام آخر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
© Sputnik . Attia Al-Attia
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حصري
طالب مجلس شيوخ ووجهاء القبائل والعشائر السورية في محافظة الحسكة شرقي البلاد، إنهاء الحصار المفروض على مدينتي الحسكة والقامشلي وإنهاء جميع المظاهر الاستفزازية والسماح بدخول المياه والطحين إلى الأحياء المحاصرة من قبل قوات "قسد".
وقال رئيس مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية في محافظة الحسكة، الشيخ ضاري محمد الفارس، شيخ مشايخ قبيلة "طيء العربية" في تصريح لــ"سبوتنيك"، إنه من منطلق الحرص على أمن واستقرار المنطقة ومن منطلق العيش المشترك لكل أطياف النسيج الاجتماعي في الجزيرة السورية، طالب المجلس إنهاء الحصار المفروض على مدينتي الحسكة والقامشلي فوراً.
كما طالب الشيخ الفارس بضرورة إنهاء المظاهر الاستفزازية على المداخل الرئيسية للمدن والسماح بإدخال المياه والمواد الغذائية والخضار والطحين وكل مستلزمات المواطنين الحياتية اليومية وعودة الحياة لطبيعتها حتى لا تكون هناك نتائج سلبية على المنطقة جراء هذا الحصار الجائر الذي لا مبرر له إطلاقاً، والمرفوض جملةً وتفصيلاً، ويرفضه القانون الدولي الإنساني ويعده من الجرائم ضد الانسانية.
© Sputnik . Attia Al-Attiaمجلس القبائل السورية لــ "قسد": أنهوا حصاركم للحسكة والقامشلي فوراً.. وإلا فلدينا كلام آخر
مجلس القبائل السورية لــ قسد: أنهوا حصاركم للحسكة والقامشلي فوراً.. وإلا فلدينا كلام آخر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
مجلس القبائل السورية لــ "قسد": أنهوا حصاركم للحسكة والقامشلي فوراً.. وإلا فلدينا كلام آخر
© Sputnik . Attia Al-Attia
وأكد شيخ مشايخ قبيلة "طيء العربية" بأن على قوات "قسد" أن تحكم العقل والحكمة، لا أن تنصاع للأجنبي الذي لا يريد الخير لمنطقتنا ويريد أن نقتل بعضنا بعض حتى يكون هو الرابح ونحن الخاسرون، وعليها أن تبادر إلى إنهاء الحصار بشكل فوري وعاجل حتى لا تصل الأمور إلى درجة عدم السيطرة وضبط النفس لأن ما يحدث يندى له الجبين فهل حصار النساء والأطفال وكبار السن والسكان العزل شجاعة.

وتساءل رئيس مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية: "أين شعارات الديمقراطية التي ترفعها قوات "قسد"، أين حقوق الانسان في العيش الكريم، أين الحريات التي تتحدثون عنها، الآن تثبتون أنها وهم وخيال.

وأضاف: "ندعوكم باسم الوطن السوري العزيز أين كنتم تؤمنون بالوطن، أن تنهوا ما قمتم به وإلا سيكون لأبناء المنطقة كلام أخر".
© Sputnik . Attia Al-Attiaمجلس القبائل السورية لــ "قسد": أنهوا حصاركم للحسكة والقامشلي فوراً.. وإلا فلدينا كلام آخر
مجلس القبائل السورية لــ قسد: أنهوا حصاركم للحسكة والقامشلي فوراً.. وإلا فلدينا كلام آخر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
مجلس القبائل السورية لــ "قسد": أنهوا حصاركم للحسكة والقامشلي فوراً.. وإلا فلدينا كلام آخر
© Sputnik . Attia Al-Attia
وناشد مجلس المنظمات الدولية العاملة في المحافظة والتي ترى ما يجري تحت صمتها اللا مقبول ونناشد الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية التي تعني بهذا الشأن أن تضع حدا لهذه الممارسات التي يقوم بها المحتل الأمريكي وأعوانه والتي ضاق الناس بها ذرعا وطفح الكيل منها.
ووجه البيان العشائري الذي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه: "التحية لكل أبناء سورية الشرفاء الذين يرفضون الإحتلال بكل أشكاله، وللجيش العربي السوري وإلى الرئيس بشار الأسد وعلم الجمهورية العربية السوري الذي سيبقى شامخاً في سماء الوطن.
© Sputnik . Attia Al-Attiaمجلس القبائل السورية لــ "قسد": أنهوا حصاركم للحسكة والقامشلي فوراً.. وإلا فلدينا كلام آخر
مجلس القبائل السورية لــ قسد: أنهوا حصاركم للحسكة والقامشلي فوراً.. وإلا فلدينا كلام آخر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
مجلس القبائل السورية لــ "قسد": أنهوا حصاركم للحسكة والقامشلي فوراً.. وإلا فلدينا كلام آخر
© Sputnik . Attia Al-Attia

وقفة احتجاجية

وفي السياق ذاته، نفذت الفعاليات الاجتماعية والشعبية في مدينة الحسكة، مساء اليوم الجمعة 9 اآب/آغسطس، وقفة احتجاجية رفضاً للحصار المفروض عليهم من قبل قوات "قسد" الموالية للاحتلال الأمريكي والتي تمنع دخول المواد الغذائية والمياه والطحين والسيارات والصهاريج لليوم الثالث على التوالي.
© Sputnik . Attia Al-Attiaمجلس القبائل السورية لــ "قسد": أنهوا حصاركم للحسكة والقامشلي فوراً.. وإلا فلدينا كلام آخر
مجلس القبائل السورية لــ قسد: أنهوا حصاركم للحسكة والقامشلي فوراً.. وإلا فلدينا كلام آخر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
مجلس القبائل السورية لــ "قسد": أنهوا حصاركم للحسكة والقامشلي فوراً.. وإلا فلدينا كلام آخر
© Sputnik . Attia Al-Attia
ورفع المشاركون في الوقفة التي جرت وسط مدينة الحسكة لافتات حملت عبارات الرفض والاستنكار لممارسات وانتهاكات قسد التي تتعمد تجويع وتعطيش الأهالي خدمة لأجندات الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو.
وتواصل "قسد" لليوم الثالث على التوالي قطع المياه والطحين والمواد الغذائية وسط فقدان العديد من السلع في المحال التجارية وانقطاع تام لمياه الشرب مع استمرار منع دخول صهاريج المياه إلى مركز مدينة الحسكة السورية.
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