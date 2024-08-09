https://sarabic.ae/20240809/مشهد-مأساوي-للحظة-وقوع-امرأة-داخل-حجرة-مصعد-خالية-فيديو-1091563502.html
مشهد مأساوي للحظة وقوع امرأة داخل حجرة مصعد خالية... فيديو
مشهد مأساوي للحظة وقوع امرأة داخل حجرة مصعد خالية... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لامرأة إيرانية لحظة وقوعها داخل حجرة مصعد خالية. 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T09:37+0000
2024-08-09T09:37+0000
2024-08-09T09:37+0000
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ويظهر الفيديو امرأة أرادت النزول بالمصعد لكنه أغلق بابه قبل دخولها، وهو ما دفعها إلى دسَّ كتاب لتدارك إغلاق الباب في محاولة لفتحه واستعماله مرة ثانية، لكن الصدمة جاءت فور حدوث خلل أدى إلى فتح الباب دون وجود المصعد.فيما رصد مقطع الفيديو المتداول دخول امرأة أخرى معتقدة وجود المصعد لكنها سقطت وماتت، في وقت جاءت أغلب تعليقات النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه فيديو توعوي رغم فظاعته، بهدف الانتباه لكيفية استعمال المصعد حتى لا تكون العواقب وخيمة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات
مشهد مأساوي للحظة وقوع امرأة داخل حجرة مصعد خالية... فيديو
تداول ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لامرأة إيرانية لحظة وقوعها داخل حجرة مصعد خالية.
ويظهر الفيديو امرأة أرادت النزول بالمصعد لكنه أغلق بابه قبل دخولها، وهو ما دفعها إلى دسَّ كتاب لتدارك إغلاق الباب في محاولة لفتحه واستعماله مرة ثانية، لكن الصدمة جاءت فور حدوث خلل أدى إلى فتح الباب دون وجود المصعد.
فيما رصد مقطع الفيديو المتداول دخول امرأة أخرى معتقدة وجود المصعد
لكنها سقطت وماتت، في وقت جاءت أغلب تعليقات النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه فيديو توعوي رغم فظاعته، بهدف الانتباه لكيفية استعمال المصعد حتى لا تكون العواقب وخيمة.