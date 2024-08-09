مشهد مأساوي للحظة وقوع امرأة داخل حجرة مصعد خالية... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
إيران بين الرد على اغتيال هنية وانتظار ضربة استباقية ضدها
08:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
بعد الهجوم على عين الأسد هل بدأت إيران ردها على اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
10:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوكرانيا فتحت عليها باب جهنم بعد هجوم كورسك
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
قُبيل الانتخابات الرئاسية، قيس سعيّد يُقيل رئيس الحكومة: مناورة انتخابية أم رغبة في التغيير؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الذكرى الرابعة لأكبر انفجار غير نووي في العالم.. في مرفأ بيروت
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
قُبيل الانتخابات الرئاسية، قيس سعيّد يُقيل رئيس الحكومة: مناورة انتخابية أم رغبة في التغيير؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا يعني مقترح إسرائيل بخضوع الضفة لإدارة ذاتية فلسطينية
16:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240809/مشهد-مأساوي-للحظة-وقوع-امرأة-داخل-حجرة-مصعد-خالية-فيديو-1091563502.html
مشهد مأساوي للحظة وقوع امرأة داخل حجرة مصعد خالية... فيديو
مشهد مأساوي للحظة وقوع امرأة داخل حجرة مصعد خالية... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لامرأة إيرانية لحظة وقوعها داخل حجرة مصعد خالية. 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T09:37+0000
2024-08-09T09:37+0000
مجتمع
نادي الفيديو
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102248/86/1022488621_0:0:2844:1600_1920x0_80_0_0_87d4e7fddfd00924fcee09aa5ff403f4.jpg
ويظهر الفيديو امرأة أرادت النزول بالمصعد لكنه أغلق بابه قبل دخولها، وهو ما دفعها إلى دسَّ كتاب لتدارك إغلاق الباب في محاولة لفتحه واستعماله مرة ثانية، لكن الصدمة جاءت فور حدوث خلل أدى إلى فتح الباب دون وجود المصعد.فيما رصد مقطع الفيديو المتداول دخول امرأة أخرى معتقدة وجود المصعد لكنها سقطت وماتت، في وقت جاءت أغلب تعليقات النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه فيديو توعوي رغم فظاعته، بهدف الانتباه لكيفية استعمال المصعد حتى لا تكون العواقب وخيمة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102248/86/1022488621_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_f66f5e7d9ec2f524117d615f1ee52187.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, منوعات
نادي الفيديو, منوعات

مشهد مأساوي للحظة وقوع امرأة داخل حجرة مصعد خالية... فيديو

09:37 GMT 09.08.2024
© Sputnik . Igor Samoilov / الانتقال إلى بنك الصورمصعد
مصعد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
© Sputnik . Igor Samoilov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تداول ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لامرأة إيرانية لحظة وقوعها داخل حجرة مصعد خالية.
ويظهر الفيديو امرأة أرادت النزول بالمصعد لكنه أغلق بابه قبل دخولها، وهو ما دفعها إلى دسَّ كتاب لتدارك إغلاق الباب في محاولة لفتحه واستعماله مرة ثانية، لكن الصدمة جاءت فور حدوث خلل أدى إلى فتح الباب دون وجود المصعد.
فيما رصد مقطع الفيديو المتداول دخول امرأة أخرى معتقدة وجود المصعد لكنها سقطت وماتت، في وقت جاءت أغلب تعليقات النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه فيديو توعوي رغم فظاعته، بهدف الانتباه لكيفية استعمال المصعد حتى لا تكون العواقب وخيمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:28 GMTДым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بيان أمريكي مصري قطري: حان الوقت لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة05:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن قصف عدد من مواقع البنية التحتية التابعة لـ"حزب الله"أمس, 06:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала