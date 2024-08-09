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نازحات يواجهن الحرب بتدريبات على الملاكمة بين خيام النازحين في قطاع غزة
نازحات يواجهن الحرب بتدريبات على الملاكمة بين خيام النازحين في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب... 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T12:37+0000
2024-08-09T12:37+0000
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ويعيش الفلسطينيون النازحون في قطاع غزة في مخيمات مكتظة، وأفادت الأمم المتحدة بأن 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة نزحوا لمرة واحدة منذ بدء الحرب، مقدرةً عددهم بنحو 1.9 مليون فلسطيني من سكان القطاع البالغ عددهم قرابة 2.4 مليون نسمة تقريبا.رياضة الملاكمةومع استمرار الحرب يواجه النازحون وخاصة الأطفال صدمات نفسية بحاجة إلى علاج، ووفقا لليونيسيف، فإن هناك ما لا يقل عن 17 ألف طفل في قطاع غزة غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عن والديهم، ويعاني الأطفال من ضغوط نفسية صعبة للغاية، وفي ظل هذه الظروف الصعبة يبادر بعضهم إلى أنشطة تساعد في تفريغ المشاهد الصعبة جراء الحرب.أسامة أيوب مدرب ملاكمة، كان يمتلك ناديا كبيرا شمالي غزة لتدريب الفتيات قبل الحرب، وبسبب القصف تدمر النادي بالكامل، واضطر للنزوح إلى جنوب قطاع غزة، ولم يبق للمدرب أسامة إلا عزيمته وإصراره على مواصلة نشاطه الرياضي، فتجمعت حوله المتدربات على الرمال بين الخيام في خان يونس جنوبي القطاع.وقال أسامة لوكالة "سبوتنيك":وأضاف: "أدرب 25 فتاة من مختلف الأعمار، بوسائل بدائية بسيطة، ووجدت هذه التدريبات أنها ساعدت الفتيات في رسم الضحكة على وجوههن، وأصبح عندهن عزيمة وإرادة وشجاعة، بدلا من الخوف الذي يسيطر على الناس في قطاع غزة بسبب الحرب، وكذلك أهدف من خلال هذه المبادرة إلى إيصال رسالة للعالم أننا ما زلنا أقوياء ونستطيع الحياة".وبين خيام النازحين المتراصة في منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة تتدرب الفتيات في أعمار مختلفة بقيادة، أسامة أيوب، على رياضة الملاكمة، في تحد للحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكتوبر الماضي، ودون قفازات ولا تجهيزات رياضية، سوى بعض الأدوات البدائية كالوسائد.وفي المخيم لا توجد معدات حماية أو حلبات أو أكياس رمل للتدريب على تسديد اللكمات في المساحة الرملية المتاحة بين الخيام في الهواء الطلق، وتواظب الفتيات على التدريب بما تيسر لهن من قوة وأدوات.وقالت النازحة بيلسان محمود لـ"سبوتنيك":وأضافت: "التدريب يساعد الفتيات على التغلب على خوفهن من القصف، وأتمنى أن تنتهي الحرب، وأحترف هذه الرياضة، وأصبح لاعبة ملاكمة وأشارك في مسابقات دولية".ويأمل المدرب أسامة تطوير هذه الرياضة وبناء ناديه من جديد، وقال:وأضاف: "هذه المبادرة لاقت استحسان الكبار في السن، وأقوم حاليا بتنظيم مبادرة لهم لمساعدتهم في ظل هذه الظروف الصعبة، وأطالب بكل من لديه مبادرة تجاه النازحين، أن يبادر ويحاول أن يخفف عنهم من أجواء الحرب".ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وفي اليوم الـ 308 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع إلى نحو 40 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة نحو 92 ألفًا آخرين.وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

نازحات يواجهن الحرب بتدريبات على الملاكمة بين خيام النازحين في قطاع غزة

12:37 GMT 09.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatنازحات يواجهن الحرب بتدريبات على الملاكمة بين خيام النازحين في خان يونس جنوب القطاع
نازحات يواجهن الحرب بتدريبات على الملاكمة بين خيام النازحين في خان يونس جنوب القطاع - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
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يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح غالبية من السكان.
ويعيش الفلسطينيون النازحون في قطاع غزة في مخيمات مكتظة، وأفادت الأمم المتحدة بأن 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة نزحوا لمرة واحدة منذ بدء الحرب، مقدرةً عددهم بنحو 1.9 مليون فلسطيني من سكان القطاع البالغ عددهم قرابة 2.4 مليون نسمة تقريبا.

رياضة الملاكمة

ومع استمرار الحرب يواجه النازحون وخاصة الأطفال صدمات نفسية بحاجة إلى علاج، ووفقا لليونيسيف، فإن هناك ما لا يقل عن 17 ألف طفل في قطاع غزة غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عن والديهم، ويعاني الأطفال من ضغوط نفسية صعبة للغاية، وفي ظل هذه الظروف الصعبة يبادر بعضهم إلى أنشطة تساعد في تفريغ المشاهد الصعبة جراء الحرب.
© Sputnik . Ajwad Jradatنازحات يواجهن الحرب بتدريبات على الملاكمة بين خيام النازحين في خان يونس جنوب القطاع
نازحات يواجهن الحرب بتدريبات على الملاكمة بين خيام النازحين في خان يونس جنوب القطاع - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
نازحات يواجهن الحرب بتدريبات على الملاكمة بين خيام النازحين في خان يونس جنوب القطاع
© Sputnik . Ajwad Jradat
أسامة أيوب مدرب ملاكمة، كان يمتلك ناديا كبيرا شمالي غزة لتدريب الفتيات قبل الحرب، وبسبب القصف تدمر النادي بالكامل، واضطر للنزوح إلى جنوب قطاع غزة، ولم يبق للمدرب أسامة إلا عزيمته وإصراره على مواصلة نشاطه الرياضي، فتجمعت حوله المتدربات على الرمال بين الخيام في خان يونس جنوبي القطاع.
© Sputnik . Ajwad Jradatنازحات يواجهن الحرب بتدريبات على الملاكمة بين خيام النازحين في خان يونس جنوب القطاع
نازحات يواجهن الحرب بتدريبات على الملاكمة بين خيام النازحين في خان يونس جنوب القطاع - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
نازحات يواجهن الحرب بتدريبات على الملاكمة بين خيام النازحين في خان يونس جنوب القطاع
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال أسامة لوكالة "سبوتنيك":

قبل الحرب كنت أمتلك أكبر ناد لتدريب الفتيات على الملاكمة، وقد تدمر النادي بكل محتوياته جراء القصف، ولم يتبق منه شيء، لكني أريد أن أستمر في نشاطي الرياضي، وأساعد الفتيات النازحات على التفريغ من أجواء الحرب، وقد وجدت إقبالا كبيرا من الفتيات وكذلك من الأهالي.

وأضاف: "أدرب 25 فتاة من مختلف الأعمار، بوسائل بدائية بسيطة، ووجدت هذه التدريبات أنها ساعدت الفتيات في رسم الضحكة على وجوههن، وأصبح عندهن عزيمة وإرادة وشجاعة، بدلا من الخوف الذي يسيطر على الناس في قطاع غزة بسبب الحرب، وكذلك أهدف من خلال هذه المبادرة إلى إيصال رسالة للعالم أننا ما زلنا أقوياء ونستطيع الحياة".
© Sputnik . Ajwad Jradatنازحات يواجهن الحرب بتدريبات على الملاكمة بين خيام النازحين في خان يونس جنوب القطاع
نازحات يواجهن الحرب بتدريبات على الملاكمة بين خيام النازحين في خان يونس جنوب القطاع - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
نازحات يواجهن الحرب بتدريبات على الملاكمة بين خيام النازحين في خان يونس جنوب القطاع
© Sputnik . Ajwad Jradat
وبين خيام النازحين المتراصة في منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة تتدرب الفتيات في أعمار مختلفة بقيادة، أسامة أيوب، على رياضة الملاكمة، في تحد للحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكتوبر الماضي، ودون قفازات ولا تجهيزات رياضية، سوى بعض الأدوات البدائية كالوسائد.
وفي المخيم لا توجد معدات حماية أو حلبات أو أكياس رمل للتدريب على تسديد اللكمات في المساحة الرملية المتاحة بين الخيام في الهواء الطلق، وتواظب الفتيات على التدريب بما تيسر لهن من قوة وأدوات.
© Sputnik . Ajwad Jradatنازحات يواجهن الحرب بتدريبات على الملاكمة بين خيام النازحين في خان يونس جنوب القطاع
نازحات يواجهن الحرب بتدريبات على الملاكمة بين خيام النازحين في خان يونس جنوب القطاع - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
نازحات يواجهن الحرب بتدريبات على الملاكمة بين خيام النازحين في خان يونس جنوب القطاع
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقالت النازحة بيلسان محمود لـ"سبوتنيك":

هذه اللعبة تعطيني طاقة إيجابية وتفرغ الطاقة السلبية، وبالرغم من الإمكانيات القليلة، وعدم توفر التجهيزات اللازمة لهذه الرياضة، إلا أننا نواظب على ممارستها ولن نستسلم، وبسبب هذه المبادرة أصبحت شخصيتي أقوى وتعرفت من خلالها على صديقات أخريات وصرت اجتماعية أكثر.

وأضافت: "التدريب يساعد الفتيات على التغلب على خوفهن من القصف، وأتمنى أن تنتهي الحرب، وأحترف هذه الرياضة، وأصبح لاعبة ملاكمة وأشارك في مسابقات دولية".
© Sputnik . Ajwad Jradatنازحات يواجهن الحرب بتدريبات على الملاكمة بين خيام النازحين في خان يونس جنوب القطاع
نازحات يواجهن الحرب بتدريبات على الملاكمة بين خيام النازحين في خان يونس جنوب القطاع - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
نازحات يواجهن الحرب بتدريبات على الملاكمة بين خيام النازحين في خان يونس جنوب القطاع
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويأمل المدرب أسامة تطوير هذه الرياضة وبناء ناديه من جديد، وقال:

الإمكانيات المتوفرة شبه معدومة، ندرب على أيدينا، نستخدم الوسادات، الأوضاع صعبة جدا في كل شيء خصوصا أننا نعيش في جو الحرب، ولكن رغم ذلك نستمر في لعبة الملاكمة.

وأضاف: "هذه المبادرة لاقت استحسان الكبار في السن، وأقوم حاليا بتنظيم مبادرة لهم لمساعدتهم في ظل هذه الظروف الصعبة، وأطالب بكل من لديه مبادرة تجاه النازحين، أن يبادر ويحاول أن يخفف عنهم من أجواء الحرب".
© Sputnik . Ajwad Jradatنازحات يواجهن الحرب بتدريبات على الملاكمة بين خيام النازحين في خان يونس جنوب القطاع
نازحات يواجهن الحرب بتدريبات على الملاكمة بين خيام النازحين في خان يونس جنوب القطاع - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
نازحات يواجهن الحرب بتدريبات على الملاكمة بين خيام النازحين في خان يونس جنوب القطاع
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وفي اليوم الـ 308 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع إلى نحو 40 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة نحو 92 ألفًا آخرين.
وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.
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