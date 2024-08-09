https://sarabic.ae/20240809/نفق-ضخم-أسفل-مصرف-سرقة-القرن-كادت-أن-تحدث-في-الأرجنتين-1091568268.html

نفق ضخم أسفل مصرف... "سرقة القرن" كادت أن تحدث في الأرجنتين

نفق ضخم أسفل مصرف... "سرقة القرن" كادت أن تحدث في الأرجنتين

سبوتنيك عربي

كشفت السلطات الأرجنتينية، أمس الخميس، نفقا كبيرا يمتد على مسافة نحو 220 مترا، حُفر باتجاه أحد المصارف، تجنبت من خلاله وقوع "سرقة القرن". 09.08.2024, سبوتنيك عربي

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وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء أمس الخميس، أن السلطات الأرجنتينية تجنبت حدوث "سرقة القرن"، بعدما تم في مدينة سان إيسيدرو، إحدى الضواحي الغنية في شمال العاصمة بوينس آيرس، اكتشاف نفق باتجاه أحد المصارف.وأوضحت صحيفة غربية أن النفق المكتشف قد تم حفره تحت الأرض بعمق 3 أمتار، مزوّد بإطار خشبي كثيف ونظام تهوية وكهرباء، حيث ينتهي النفق على بعد أمتار قليلة من "بنك ماكرو"، في مدينة سان إيسيدرو.وأوضحت صحيفة "باسكو نيوز"، أن السلطات الأرجنتينية قد اكتشفت النفق بالصدفة، بعد سماع سائق سيارة متوقفة ضجة من هيكل سيارته، قبل أن يدرك أن الأمر عائد إلى قضيب معدني يخرج من بين أحجار رصف الشارع، أسفل تلك السيارة.ونقلت الصحيفة عن الشرطة في الأرجنتين أن المدعي العام المحلي قد أمر بإجراء عمليات بحث، أدت إلى العثور على النفق وتحديد نقطة انطلاقه، وتمثلت في حظيرة مهجورة تبعد 200 متر، بعد اكتشاف كمية كبيرة من معدات الردم والحفر.ويشار إلى أن تلك الحادثة تعيد إلى الأذهان حادثة شهدتها مدينة سان إيسيدرو في الأرجنتين نفسها في العام 2006، ووُصفت بـ"سرقة القرن"، آنذاك، عندما سرقت مجموعة لصوص نحو 19 مليون دولار من أحد البنوك، وفرّوا من خلال نفق حفروه على مدى عام لتسهيل هروبهم.

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