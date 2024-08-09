https://sarabic.ae/20240809/نفق-ضخم-أسفل-مصرف-سرقة-القرن-كادت-أن-تحدث-في-الأرجنتين-1091568268.html
نفق ضخم أسفل مصرف... "سرقة القرن" كادت أن تحدث في الأرجنتين
نفق ضخم أسفل مصرف... "سرقة القرن" كادت أن تحدث في الأرجنتين
سبوتنيك عربي
كشفت السلطات الأرجنتينية، أمس الخميس، نفقا كبيرا يمتد على مسافة نحو 220 مترا، حُفر باتجاه أحد المصارف، تجنبت من خلاله وقوع "سرقة القرن". 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T10:22+0000
2024-08-09T10:22+0000
2024-08-09T10:22+0000
مجتمع
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/0a/1062076939_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_56b35fcd9cafdff1b9c4e3e3abbdab69.jpg
وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء أمس الخميس، أن السلطات الأرجنتينية تجنبت حدوث "سرقة القرن"، بعدما تم في مدينة سان إيسيدرو، إحدى الضواحي الغنية في شمال العاصمة بوينس آيرس، اكتشاف نفق باتجاه أحد المصارف.وأوضحت صحيفة غربية أن النفق المكتشف قد تم حفره تحت الأرض بعمق 3 أمتار، مزوّد بإطار خشبي كثيف ونظام تهوية وكهرباء، حيث ينتهي النفق على بعد أمتار قليلة من "بنك ماكرو"، في مدينة سان إيسيدرو.وأوضحت صحيفة "باسكو نيوز"، أن السلطات الأرجنتينية قد اكتشفت النفق بالصدفة، بعد سماع سائق سيارة متوقفة ضجة من هيكل سيارته، قبل أن يدرك أن الأمر عائد إلى قضيب معدني يخرج من بين أحجار رصف الشارع، أسفل تلك السيارة.ونقلت الصحيفة عن الشرطة في الأرجنتين أن المدعي العام المحلي قد أمر بإجراء عمليات بحث، أدت إلى العثور على النفق وتحديد نقطة انطلاقه، وتمثلت في حظيرة مهجورة تبعد 200 متر، بعد اكتشاف كمية كبيرة من معدات الردم والحفر.ويشار إلى أن تلك الحادثة تعيد إلى الأذهان حادثة شهدتها مدينة سان إيسيدرو في الأرجنتين نفسها في العام 2006، ووُصفت بـ"سرقة القرن"، آنذاك، عندما سرقت مجموعة لصوص نحو 19 مليون دولار من أحد البنوك، وفرّوا من خلال نفق حفروه على مدى عام لتسهيل هروبهم.
https://sarabic.ae/20221217/السائق-كان-بطيئا-اعتقال-أرجنتيني-اختطف-حافلة-بركابها-للحاق-بمباراة-نصف-النهائي-1071288554.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/0a/1062076939_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e902d753573a92adfd53c89b9d082c6b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, الأخبار
نفق ضخم أسفل مصرف... "سرقة القرن" كادت أن تحدث في الأرجنتين
كشفت السلطات الأرجنتينية، أمس الخميس، نفقا كبيرا يمتد على مسافة نحو 220 مترا، حُفر باتجاه أحد المصارف، تجنبت من خلاله وقوع "سرقة القرن".
وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء أمس الخميس، أن السلطات الأرجنتينية تجنبت حدوث "سرقة القرن"، بعدما تم في مدينة سان إيسيدرو، إحدى الضواحي الغنية في شمال العاصمة بوينس آيرس، اكتشاف نفق باتجاه أحد المصارف.
وأوضحت صحيفة
غربية أن النفق المكتشف قد تم حفره تحت الأرض بعمق 3 أمتار، مزوّد بإطار خشبي كثيف ونظام تهوية وكهرباء، حيث ينتهي النفق على بعد أمتار قليلة من "بنك ماكرو"، في مدينة سان إيسيدرو.
17 ديسمبر 2022, 08:33 GMT
وأوضحت صحيفة "باسكو نيوز"، أن السلطات الأرجنتينية قد اكتشفت النفق بالصدفة، بعد سماع سائق سيارة متوقفة ضجة من هيكل سيارته، قبل أن يدرك أن الأمر عائد إلى قضيب معدني يخرج من بين أحجار رصف الشارع، أسفل تلك السيارة.
ونقلت الصحيفة عن الشرطة في الأرجنتين
أن المدعي العام المحلي قد أمر بإجراء عمليات بحث، أدت إلى العثور على النفق وتحديد نقطة انطلاقه، وتمثلت في حظيرة مهجورة تبعد 200 متر، بعد اكتشاف كمية كبيرة من معدات الردم والحفر.
ويشار إلى أن تلك الحادثة تعيد إلى الأذهان حادثة شهدتها مدينة سان إيسيدرو
في الأرجنتين نفسها في العام 2006، ووُصفت بـ"سرقة القرن"، آنذاك، عندما سرقت مجموعة لصوص نحو 19 مليون دولار من أحد البنوك، وفرّوا من خلال نفق حفروه على مدى عام لتسهيل هروبهم.