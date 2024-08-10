بطلقات 5.45 ملم.. مدفع رشاش روسي جديد يضرب الأسواق

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آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
قُبيل الانتخابات الرئاسية، قيس سعيّد يُقيل رئيس الحكومة: مناورة انتخابية أم رغبة في التغيير؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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ماذا يعني مقترح إسرائيل بخضوع الضفة لإدارة ذاتية فلسطينية
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شؤون عسكرية
خبير: العشائر العربية تهب لطرد قوات قسد والاحتلال الأمريكي مع تداعي المشروع الغربي في المنطقة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تهدد حزب الله برد غير متناسب، أميركا تعلن وصول مقاتلات إف 22 رابتور إلى الشرق الأوسط
17:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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صدى الحياة
الذكرى الرابعة لأكبر انفجار غير نووي في العالم.. في مرفأ بيروت
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29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ماذا يعني مقترح إسرائيل بخضوع الضفة لإدارة ذاتية فلسطينية
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: العشائر العربية تهب لطرد قوات قسد والاحتلال الأمريكي مع تداعي المشروع الغربي في المنطقة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:03 GMT
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الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
11:13 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
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هل تسهم التحركات الإقليمية للتوصل إلى اتفاق في تفادي الرد الإيراني
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عالم سبوتنيك
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بطلقات 5.45 ملم.. مدفع رشاش روسي جديد يضرب الأسواق
بطلقات 5.45 ملم.. مدفع رشاش روسي جديد يضرب الأسواق
سبوتنيك عربي
تمتلك الأسلحة الروسية سمعة جيدة على مستوى العالم منذ عقود وخاصة منتجات شركة "كلاشنيكوف"، التي تطور بنادق هجومية ومدافع رشاشة ليس لها مثيل في العالم. 10.08.2024, سبوتنيك عربي
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وكشفت الشركة عن مدفع رشاش جديد طراز "آر بي إل - 20"، الذي تم تجهيز أول دفعة منه لبدء مرحلة الاختبارات، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، اليوم السبت.وتشمل النسخة الأولى التي أصبحت جاهزة للاختبارات العسكرية استخدام طلقات عيار 5.45 ملم، بحسب التقرير الذي أوضح أنه يوجد منها نسختان بطولين مختلفين هما 590 ملم و415 ملم.ويستخدم المدفع الرشاش الروسي الجديد حزام ذخيرة يضم ما بين 100 إلى 200 طلقة تمكنه من توفير كثافة نيرانية عالية خلال القتال.ولفت التقرير إلى أن المدفع الرشاش الجديد مصمم للاستخدام ضد قائمة متنوعة من الأهداف تشمل الجنود والمركبات ووحدات المدفعية.ويمكن استخدام هذا السلاح لتعزيز القدرات القتالية للجيش الروسي سواء في القوات البرية أو القوات المحمولة جوا أو مع جنود البحرية وجنود القوات الخاصة.
https://sarabic.ae/20230918/مدفع-بي-كيه-تي-إم-الرشاش-تستخدمه-الدبابات-الروسية-في-سحق-الأهداف-الصغيرة-1081166509.html
https://sarabic.ae/20230201/كيه-بي-في-تي-مدفع-رشاش-ثقيل-لتسليح-الوحدات-البحرية-الخفيفة-1073005219.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

بطلقات 5.45 ملم.. مدفع رشاش روسي جديد يضرب الأسواق

17:20 GMT 10.08.2024
© Sputnik . VITALI ANKOVبيتشينغ مدفع رشاش روسي
بيتشينغ مدفع رشاش روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
© Sputnik . VITALI ANKOV
تابعنا عبر
تمتلك الأسلحة الروسية سمعة جيدة على مستوى العالم منذ عقود وخاصة منتجات شركة "كلاشنيكوف"، التي تطور بنادق هجومية ومدافع رشاشة ليس لها مثيل في العالم.
وكشفت الشركة عن مدفع رشاش جديد طراز "آر بي إل - 20"، الذي تم تجهيز أول دفعة منه لبدء مرحلة الاختبارات، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، اليوم السبت.
مدفع بي كيه تي إم الرشاش… تستخدمه الدبابات الروسية في سحق الأهداف الصغيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
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مدفع "بي كيه تي إم" الرشاش… تستخدمه الدبابات الروسية في سحق الأهداف الصغيرة
18 سبتمبر 2023, 17:12 GMT
وتشمل النسخة الأولى التي أصبحت جاهزة للاختبارات العسكرية استخدام طلقات عيار 5.45 ملم، بحسب التقرير الذي أوضح أنه يوجد منها نسختان بطولين مختلفين هما 590 ملم و415 ملم.
ويستخدم المدفع الرشاش الروسي الجديد حزام ذخيرة يضم ما بين 100 إلى 200 طلقة تمكنه من توفير كثافة نيرانية عالية خلال القتال.
مدفع رشاش روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
"كيه بي في تي"... مدفع رشاش ثقيل لتسليح الوحدات البحرية الخفيفة
1 فبراير 2023, 16:31 GMT
ولفت التقرير إلى أن المدفع الرشاش الجديد مصمم للاستخدام ضد قائمة متنوعة من الأهداف تشمل الجنود والمركبات ووحدات المدفعية.
ويمكن استخدام هذا السلاح لتعزيز القدرات القتالية للجيش الروسي سواء في القوات البرية أو القوات المحمولة جوا أو مع جنود البحرية وجنود القوات الخاصة.
© Sputnikبيتشينيغ… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود
بيتشينيغ… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
بيتشينيغ… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود
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