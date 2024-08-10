https://sarabic.ae/20240810/بطلقات-545-ملم-مدفع-رشاش-روسي-جديد-يضرب-الأسواق-1091603778.html
بطلقات 5.45 ملم.. مدفع رشاش روسي جديد يضرب الأسواق
بطلقات 5.45 ملم.. مدفع رشاش روسي جديد يضرب الأسواق
سبوتنيك عربي
تمتلك الأسلحة الروسية سمعة جيدة على مستوى العالم منذ عقود وخاصة منتجات شركة "كلاشنيكوف"، التي تطور بنادق هجومية ومدافع رشاشة ليس لها مثيل في العالم. 10.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-10T17:20+0000
2024-08-10T17:20+0000
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وكشفت الشركة عن مدفع رشاش جديد طراز "آر بي إل - 20"، الذي تم تجهيز أول دفعة منه لبدء مرحلة الاختبارات، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، اليوم السبت.وتشمل النسخة الأولى التي أصبحت جاهزة للاختبارات العسكرية استخدام طلقات عيار 5.45 ملم، بحسب التقرير الذي أوضح أنه يوجد منها نسختان بطولين مختلفين هما 590 ملم و415 ملم.ويستخدم المدفع الرشاش الروسي الجديد حزام ذخيرة يضم ما بين 100 إلى 200 طلقة تمكنه من توفير كثافة نيرانية عالية خلال القتال.ولفت التقرير إلى أن المدفع الرشاش الجديد مصمم للاستخدام ضد قائمة متنوعة من الأهداف تشمل الجنود والمركبات ووحدات المدفعية.ويمكن استخدام هذا السلاح لتعزيز القدرات القتالية للجيش الروسي سواء في القوات البرية أو القوات المحمولة جوا أو مع جنود البحرية وجنود القوات الخاصة.
https://sarabic.ae/20230918/مدفع-بي-كيه-تي-إم-الرشاش-تستخدمه-الدبابات-الروسية-في-سحق-الأهداف-الصغيرة-1081166509.html
https://sarabic.ae/20230201/كيه-بي-في-تي-مدفع-رشاش-ثقيل-لتسليح-الوحدات-البحرية-الخفيفة-1073005219.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
بطلقات 5.45 ملم.. مدفع رشاش روسي جديد يضرب الأسواق
تمتلك الأسلحة الروسية سمعة جيدة على مستوى العالم منذ عقود وخاصة منتجات شركة "كلاشنيكوف"، التي تطور بنادق هجومية ومدافع رشاشة ليس لها مثيل في العالم.
وكشفت الشركة عن مدفع رشاش جديد طراز "آر بي إل - 20"، الذي تم تجهيز أول دفعة منه لبدء مرحلة الاختبارات، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية
، اليوم السبت.
18 سبتمبر 2023, 17:12 GMT
وتشمل النسخة الأولى التي أصبحت جاهزة للاختبارات العسكرية
استخدام طلقات عيار 5.45 ملم، بحسب التقرير الذي أوضح أنه يوجد منها نسختان بطولين مختلفين هما 590 ملم و415 ملم.
ويستخدم المدفع الرشاش الروسي الجديد حزام ذخيرة يضم ما بين 100 إلى 200 طلقة تمكنه من توفير كثافة نيرانية عالية خلال القتال.
ولفت التقرير إلى أن المدفع الرشاش الجديد مصمم للاستخدام ضد قائمة متنوعة من الأهداف تشمل الجنود والمركبات ووحدات المدفعية.
ويمكن استخدام هذا السلاح لتعزيز القدرات القتالية
للجيش الروسي سواء في القوات البرية أو القوات المحمولة جوا أو مع جنود البحرية وجنود القوات الخاصة.