https://sarabic.ae/20240810/قيادي-في-الحشد-الشعبي-الحشد-مؤسسة-أمنية-تأتمر-بأمر-القائد-العام-للقوات-العراقية-1091602593.html
قيادي في "الحشد الشعبي": الحشد مؤسسة أمنية تأتمر بأمر القائد العام للقوات العراقية
قيادي في "الحشد الشعبي": الحشد مؤسسة أمنية تأتمر بأمر القائد العام للقوات العراقية
سبوتنيك عربي
أكد معاون رئيس الأركان للشؤون العسكرية في هيئة "الحشد الشعبي"، أبو علي البصري، أن الحشد مؤسسة أمنية تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية. 10.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-10T16:52+0000
2024-08-10T16:52+0000
2024-08-10T16:52+0000
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
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تقارير سبوتنيك
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وأوضح البصري في حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش المؤتمر العلمي الدولي الثاني لحشد الطبابة والذي أقيم في جامعة "السبطين" في مدينة كربلاء أن الدخول بحرب مع أي جهة أخرى لن يكون إلا بأمر من القيادة وبالتالي إذا حدث تصعيد عسكري فإن الحشد الشعبي سيتدخل إذا أصدرت القيادة العسكرية ذلك الأمر.وفيما يخص تصريح القيادة المركزية الأمريكية عن إمكانية عودة تنظيم "داعش" (محظور في روسيا ودول عديدة) الإرهابي للعراق، أكد البصري أن لا فرصة لـ"داعش" بالعودة للعراق أبدا وأن بقايا هذا التنظيم هم عناصر لا يتعدى عددهم الخمسة يتخذون من المغارات التي تحيطها الأشجار ملجأ لها لكن القوات الأمنية والحشد الشعبي يقومون بعمليات عسكرية استباقية ومباغتة للقضاء عليها.واختتم البصري حديثه حول خروج القوات الأمريكية من العراق مبينا "أننا قريبا سنشهد خروج تلك القوات وسنقرأ ذلك عبر القنوات التلفزيونية والمنصات الإخبارية فأمريكا تتأرجح داخليا وخارجيا".
https://sarabic.ae/20240730/مقتل-3-وإصابة-4-في-انفجارات-بمواقع-تابعة-للحشد-الشعبي-بمحافظة-بابل-العراقية-1091266059.html
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العراق, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك
العراق, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك
قيادي في "الحشد الشعبي": الحشد مؤسسة أمنية تأتمر بأمر القائد العام للقوات العراقية
حصري
أكد معاون رئيس الأركان للشؤون العسكرية في هيئة "الحشد الشعبي"، أبو علي البصري، أن الحشد مؤسسة أمنية تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية.
وأوضح البصري في حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش المؤتمر العلمي الدولي الثاني لحشد الطبابة والذي أقيم في جامعة "السبطين" في مدينة كربلاء أن الدخول بحرب مع أي جهة أخرى لن يكون إلا بأمر من القيادة وبالتالي إذا حدث تصعيد عسكري فإن الحشد الشعبي سيتدخل إذا أصدرت القيادة العسكرية ذلك الأمر.
وأشار إلى أن استهداف مقرات الحشد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الهدف منها رد على محور المقاومة ونحن في العراق لدينا فصائل مقاومة تشترك في عمليات إسناد للمحور وتدافع عن فلسطين لكن عمل تلك الفصائل بعيد عن الحشد الشعبي كونها ليست من تشكيلات الحشد أصلا ولها قيادة أخرى.
وفيما يخص تصريح القيادة المركزية الأمريكية عن إمكانية عودة تنظيم "داعش" (محظور في روسيا ودول عديدة) الإرهابي للعراق، أكد البصري أن لا فرصة لـ"داعش" بالعودة للعراق أبدا وأن بقايا هذا التنظيم هم عناصر لا يتعدى عددهم الخمسة يتخذون من المغارات التي تحيطها الأشجار ملجأ لها لكن القوات الأمنية والحشد الشعبي يقومون بعمليات عسكرية استباقية ومباغتة للقضاء عليها.
واختتم البصري حديثه حول خروج القوات الأمريكية من العراق مبينا "أننا قريبا سنشهد
خروج تلك القوات وسنقرأ ذلك عبر القنوات التلفزيونية والمنصات الإخبارية فأمريكا تتأرجح داخليا وخارجيا".