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الجزائر... 3 طائرات تتدخل لإخماد حريق غابات في ولاية بجاية
الجزائر... 3 طائرات تتدخل لإخماد حريق غابات في ولاية بجاية
سبوتنيك عربي
اضطرت حرائق الغابات في ولاية بجاية الجزائرية السلطات إلى الدفع بـ 3 طائرات من طرازAT 802 لإخماد تلك الحرائق التي أصابت مساحات من الغطاء النباتي. 11.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-11T15:39+0000
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وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن الطائرات تدخلت لإخماد حريقين نشبا صباح اليوم الأحد بكل من قرية أقمون وغابة مزوارة في إقليم بلدية أكفادو جنوب غرب ولاية بجاية، حيث ساندت الطائرات جهود أفراد الحماية المدنية.من جانبه، قال رئيس بلدية أدكار الجزائرية، إن الحريقين أتيا على الغطاء النباتي دون حدوث خسائر في الممتلكات، قبل أن تتم السيطرة عليهما.ولفت رئيس البلدية، إلى أن الحريقين يتم إطفاؤهما تدريجيا مع استخدام طائرات إخماد الحرائق المسخرة دوما.وشهد العديد من المناطق والمدن في الجزائر طقسا حارا وارتفاع في درجات الحرارة، الأمر الذي دفع بوزارة الصحة إلى إصدار تعليمات للمواطنين لمواجهة هذه الظاهرة الفريدة من نوعها.ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية بيان وزارة الصحة، مطلع الشهر الجاري، وجاء فيه: "نظرا لاستمرار موجات الحرارة المرتفعة وتأثيرها المباشر على الصحة، لا سيما لدى كبار السن و المرضى المزمنين والنساء الحوامل والأطفال الرضع، تحرص وزارة الصحة المواطنين على التذكير بالإجراءات الأساسية الواجب اتباعها لتفادي المضاعفات المحتملة".وأضافت الوزارة في بيانها إن "أبرز الارشادات المطلوب تطبيقها هي غلق الشبابيك الخارجية والستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرّضة لأشعة الشمس، وإبقاء النوافذ مغلقة طالما درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل، تجنب الخروج في الأوقات الأشد حرا، مضيفة بالقول إنه إذا كان الخروج ضروريا فليكن في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من المساء، وفي حالة الاضطرار إلى الخروج، ينصح بارتداء ملابس خفيفة و واسعة و المكوث في الظل بعيدا عن التعرض المستمرّ للشمس.كما شددت الوزارة على ضرورة شرب المياه بكمية كافية وتفادي المشروبات التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر أو مادة الكافيين، وتفادي النشاطات الخارجية في الأوقات الأشد حرا.
https://sarabic.ae/20230918/نحو-6-آلاف-شخص-الجزائر-تعلن-حصيلة-المتضررين-من-حرائق-الغابات-1081166812.html
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العالم العربي, الجزائر, الأخبار, أخبار المناخ في العالم
العالم العربي, الجزائر, الأخبار, أخبار المناخ في العالم

الجزائر... 3 طائرات تتدخل لإخماد حريق غابات في ولاية بجاية

15:39 GMT 11.08.2024
© AP Photo / Fateh Guidoumحرائق الغابات في الجزائر
حرائق الغابات في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
© AP Photo / Fateh Guidoum
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اضطرت حرائق الغابات في ولاية بجاية الجزائرية السلطات إلى الدفع بـ 3 طائرات من طرازAT 802 لإخماد تلك الحرائق التي أصابت مساحات من الغطاء النباتي.
وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن الطائرات تدخلت لإخماد حريقين نشبا صباح اليوم الأحد بكل من قرية أقمون وغابة مزوارة في إقليم بلدية أكفادو جنوب غرب ولاية بجاية، حيث ساندت الطائرات جهود أفراد الحماية المدنية.
من جانبه، قال رئيس بلدية أدكار الجزائرية، إن الحريقين أتيا على الغطاء النباتي دون حدوث خسائر في الممتلكات، قبل أن تتم السيطرة عليهما.
ولفت رئيس البلدية، إلى أن الحريقين يتم إطفاؤهما تدريجيا مع استخدام طائرات إخماد الحرائق المسخرة دوما.
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وشهد العديد من المناطق والمدن في الجزائر طقسا حارا وارتفاع في درجات الحرارة، الأمر الذي دفع بوزارة الصحة إلى إصدار تعليمات للمواطنين لمواجهة هذه الظاهرة الفريدة من نوعها.
ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية بيان وزارة الصحة، مطلع الشهر الجاري، وجاء فيه: "نظرا لاستمرار موجات الحرارة المرتفعة وتأثيرها المباشر على الصحة، لا سيما لدى كبار السن و المرضى المزمنين والنساء الحوامل والأطفال الرضع، تحرص وزارة الصحة المواطنين على التذكير بالإجراءات الأساسية الواجب اتباعها لتفادي المضاعفات المحتملة".
وأضافت الوزارة في بيانها إن "أبرز الارشادات المطلوب تطبيقها هي غلق الشبابيك الخارجية والستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرّضة لأشعة الشمس، وإبقاء النوافذ مغلقة طالما درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل، تجنب الخروج في الأوقات الأشد حرا، مضيفة بالقول إنه إذا كان الخروج ضروريا فليكن في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من المساء، وفي حالة الاضطرار إلى الخروج، ينصح بارتداء ملابس خفيفة و واسعة و المكوث في الظل بعيدا عن التعرض المستمرّ للشمس.
كما شددت الوزارة على ضرورة شرب المياه بكمية كافية وتفادي المشروبات التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر أو مادة الكافيين، وتفادي النشاطات الخارجية في الأوقات الأشد حرا.
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