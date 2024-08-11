https://sarabic.ae/20240811/الرئيس-الإيراني-يعلن-قائمة-حكومته-الجديدة-عراقجي-للخارجية-وعزيز-ناصر-زاده-للدفاع-1091612261.html

الرئيس الإيراني يعلن قائمة مرشحيه للحكومة: عراقجي للخارجية وعزيز ناصر زاده للدفاع

الرئيس الإيراني يعلن قائمة مرشحيه للحكومة: عراقجي للخارجية وعزيز ناصر زاده للدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن مجلس الشورى، تسلم قائمة أسماء الوزراء المقترحين من الرئيس مسعود بزشكيان للتصويت على الثقة. 11.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-11T07:57+0000

2024-08-11T07:57+0000

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وبحسب وكالة تسنيم، تضم الحكومة 19 حقيبة، اختار فيها الرئيس عباس عراقجي وزيرا للخارجية، وإسكندر مؤمني للداخلية، وعزيز نصير زاده للدفاع، وسيد إسماعيل خطيب للأمن.فيما ذكرت وكالة "إيلنا" أنّ الرئيس عيّن أول أمرأة في حكومته، إذ أصدر مرسوما بتعيين الدكتورة زهراء بهروز آذر، نائبة له في شؤون المرأة والأسرة.كما جدد الرئيس بزشكيان الثقة في محمد إسلامي رئيسا لمنظمة الطاقة الذرية.وقبل أيام، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الإيراني كلف وزير الخارجية السابق ومهندس الاتفاق النووي الإيراني محمد جواد ظريف بمهام مساعده للشؤون الإستراتيجية.وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (إرنا)، أكد بزشكيان في رسالة تعيين ظريف أن الأخير سيكون "مسؤولا عن رصد أبرز التطورات الوطنية والدولية ومدى النجاح في تحقيق أهداف الدستور وإبلاغ الرئيس بذلك".

https://sarabic.ae/20240729/بزشكيان-يحذر-من-عواقب-أي-هجوم-إسرائيلي-محتمل-على-لبنان-1091227988.html

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