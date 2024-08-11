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الرئيس الإيراني يعلن قائمة مرشحيه للحكومة: عراقجي للخارجية وعزيز ناصر زاده للدفاع
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الرئيس الإيراني يعلن قائمة مرشحيه للحكومة: عراقجي للخارجية وعزيز ناصر زاده للدفاع
الرئيس الإيراني يعلن قائمة مرشحيه للحكومة: عراقجي للخارجية وعزيز ناصر زاده للدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن مجلس الشورى، تسلم قائمة أسماء الوزراء المقترحين من الرئيس مسعود بزشكيان للتصويت على الثقة. 11.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-11T07:57+0000
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وبحسب وكالة تسنيم، تضم الحكومة 19 حقيبة، اختار فيها الرئيس عباس عراقجي وزيرا للخارجية، وإسكندر مؤمني للداخلية، وعزيز نصير زاده للدفاع، وسيد إسماعيل خطيب للأمن.فيما ذكرت وكالة "إيلنا" أنّ الرئيس عيّن أول أمرأة في حكومته، إذ أصدر مرسوما بتعيين الدكتورة زهراء بهروز آذر، نائبة له في شؤون المرأة والأسرة.كما جدد الرئيس بزشكيان الثقة في محمد إسلامي رئيسا لمنظمة الطاقة الذرية.وقبل أيام، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الإيراني كلف وزير الخارجية السابق ومهندس الاتفاق النووي الإيراني محمد جواد ظريف بمهام مساعده للشؤون الإستراتيجية.وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (إرنا)، أكد بزشكيان في رسالة تعيين ظريف أن الأخير سيكون "مسؤولا عن رصد أبرز التطورات الوطنية والدولية ومدى النجاح في تحقيق أهداف الدستور وإبلاغ الرئيس بذلك".
https://sarabic.ae/20240729/بزشكيان-يحذر-من-عواقب-أي-هجوم-إسرائيلي-محتمل-على-لبنان-1091227988.html
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العالم, الأخبار, إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن

الرئيس الإيراني يعلن قائمة مرشحيه للحكومة: عراقجي للخارجية وعزيز ناصر زاده للدفاع

07:57 GMT 11.08.2024 (تم التحديث: 08:06 GMT 11.08.2024)
© AFP 2023 / -الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يلقي أول خطاب له بعد أدائه اليمين الدستورية، طهران، 30 يوليو/ تموز 2024
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يلقي أول خطاب له بعد أدائه اليمين الدستورية، طهران، 30 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
© AFP 2023 / -
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أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن مجلس الشورى، تسلم قائمة أسماء الوزراء المقترحين من الرئيس مسعود بزشكيان للتصويت على الثقة.
وبحسب وكالة تسنيم، تضم الحكومة 19 حقيبة، اختار فيها الرئيس عباس عراقجي وزيرا للخارجية، وإسكندر مؤمني للداخلية، وعزيز نصير زاده للدفاع، وسيد إسماعيل خطيب للأمن.
فيما ذكرت وكالة "إيلنا" أنّ الرئيس عيّن أول أمرأة في حكومته، إذ أصدر مرسوما بتعيين الدكتورة زهراء بهروز آذر، نائبة له في شؤون المرأة والأسرة.
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
بزشكيان يحذر من عواقب أي هجوم إسرائيلي محتمل على لبنان
29 يوليو, 15:22 GMT
كما جدد الرئيس بزشكيان الثقة في محمد إسلامي رئيسا لمنظمة الطاقة الذرية.
وقبل أيام، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الإيراني كلف وزير الخارجية السابق ومهندس الاتفاق النووي الإيراني محمد جواد ظريف بمهام مساعده للشؤون الإستراتيجية.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (إرنا)، أكد بزشكيان في رسالة تعيين ظريف أن الأخير سيكون "مسؤولا عن رصد أبرز التطورات الوطنية والدولية ومدى النجاح في تحقيق أهداف الدستور وإبلاغ الرئيس بذلك".
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