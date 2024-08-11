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الرئيس الإيراني يعلن قائمة مرشحيه للحكومة: عراقجي للخارجية وعزيز ناصر زاده للدفاع
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تقرير: لبنان يتلقى تحذيرات بعمل عسكري استباقي من إسرائيل ضد "حزب الله" وإيران
تقرير: لبنان يتلقى تحذيرات بعمل عسكري استباقي من إسرائيل ضد "حزب الله" وإيران
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة كويتية، اليوم الأحد، بأن "الدولة اللبنانية تبلغت رسائل دبلوماسية من دول صديقة تفيد بأن إسرائيل تتحضر لعمل عسكري استباقي محتمل ضد "حزب الله"... 11.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-11T07:12+0000
2024-08-11T07:12+0000
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وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، في تقرير لها نقلا عن مصدر لبناني، قوله إن "لبنان تبلغ رسائل ديبلوماسية من دول صديقة، خلاصتها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، سيفاوض في الخامس عشر من الشهر الجاري على تسوية حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بالنار، وسيعتمد تكثيف وتصعيد العمليات الحربية الدموية، حتى يفرض شروطه في التسوية كما في غزة، كذلك على جبهة لبنان".وأشار المصدر الصحيفة إلى أن "القضية لم تعد إقناع ايران و"حزب الله" بعدم الرد، إنما في إقناع نتنياهو بعدم الذهاب إلى ضربة استباقية في لبنان وفي إيران، من خلال التركيز على بنك أهداف يعتبره حيويا لـ"حزب الله"، وكذلك استهداف البرنامج النووي الإيراني وتحديدا ضرب مفاعل "أراك" النووي، وإذا حصلت هذه العملية الاستباقية، فهذا يعني أننا ذاهبون إلى موجة عالية السقوف من التصعيد الكبير".وتابع المصدر، بالقول إنه "ربما نكون أمام قرار جديد لمجلس الأمن الدولي، جوهره مضمون القرار 1701 ولكن مع استبدال بند أساسي، إذ بدل فقرة "وقف الأعمال العدائية" الواردة في القرار 1701، تُعتمد فقرة تنص على "وقف إطلاق النار المستدام"، وبالتالي يتم الاستناد إلى هذا القرار في المفاوضات حول تثبيت الحدود البرية، التي لا يمكن تثبيتها من دون وقف دائم لإطلاق النار".
https://sarabic.ae/20240810/مسؤول-إيراني-الرد-على-إسرائيل-قد-يستمر-لعدة-أيام-وبدعم-من-باقي-أطراف-محور-المقاومة-1091600500.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى

تقرير: لبنان يتلقى تحذيرات بعمل عسكري استباقي من إسرائيل ضد "حزب الله" وإيران

07:12 GMT 11.08.2024
© Sputnik . Zahraa al- Amirمناظر عامة للمدن العربية - مدينة بيروت، لبنان فبراير/ شباط 2019
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة بيروت، لبنان فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
© Sputnik . Zahraa al- Amir
تابعنا عبر
أفادت صحيفة كويتية، اليوم الأحد، بأن "الدولة اللبنانية تبلغت رسائل دبلوماسية من دول صديقة تفيد بأن إسرائيل تتحضر لعمل عسكري استباقي محتمل ضد "حزب الله" وإيران".
وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، في تقرير لها نقلا عن مصدر لبناني، قوله إن "لبنان تبلغ رسائل ديبلوماسية من دول صديقة، خلاصتها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، سيفاوض في الخامس عشر من الشهر الجاري على تسوية حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بالنار، وسيعتمد تكثيف وتصعيد العمليات الحربية الدموية، حتى يفرض شروطه في التسوية كما في غزة، كذلك على جبهة لبنان".
وأشار المصدر الصحيفة إلى أن "القضية لم تعد إقناع ايران و"حزب الله" بعدم الرد، إنما في إقناع نتنياهو بعدم الذهاب إلى ضربة استباقية في لبنان وفي إيران، من خلال التركيز على بنك أهداف يعتبره حيويا لـ"حزب الله"، وكذلك استهداف البرنامج النووي الإيراني وتحديدا ضرب مفاعل "أراك" النووي، وإذا حصلت هذه العملية الاستباقية، فهذا يعني أننا ذاهبون إلى موجة عالية السقوف من التصعيد الكبير".
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أثناء تواجده في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
مسؤول إيراني: الرد على إسرائيل قد يستمر لعدة أيام وبدعم من باقي أطراف محور المقاومة
أمس, 15:09 GMT

وأوضح المصدر أن "الأيام الفاصلة عن موعد 15 الجاري، هي من أصعب أيام الانتظار، وستكون محفوفة بمخاطر كبيرة جدا، علما أن المعطيات تفيد بأن أي تصعيد عسكري سيكون عبارة عن موجات قصف جوي وصاروخي متبادلة بين "حزب الله" وإسرائيل، لا تستمر طويلا، لأن مجلس الأمن الدولي سيسارع إلى الانعقاد".

وتابع المصدر، بالقول إنه "ربما نكون أمام قرار جديد لمجلس الأمن الدولي، جوهره مضمون القرار 1701 ولكن مع استبدال بند أساسي، إذ بدل فقرة "وقف الأعمال العدائية" الواردة في القرار 1701، تُعتمد فقرة تنص على "وقف إطلاق النار المستدام"، وبالتالي يتم الاستناد إلى هذا القرار في المفاوضات حول تثبيت الحدود البرية، التي لا يمكن تثبيتها من دون وقف دائم لإطلاق النار".
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Военнослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:07 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يعلن استهداف 10 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود00:31 GMT
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