https://sarabic.ae/20240811/تقرير-لبنان-يتلقى-تحذيرات-بعمل-عسكري-استباقي-من-إسرائيل-ضد-حزب-الله-وإيران-1091611764.html

تقرير: لبنان يتلقى تحذيرات بعمل عسكري استباقي من إسرائيل ضد "حزب الله" وإيران

تقرير: لبنان يتلقى تحذيرات بعمل عسكري استباقي من إسرائيل ضد "حزب الله" وإيران

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة كويتية، اليوم الأحد، بأن "الدولة اللبنانية تبلغت رسائل دبلوماسية من دول صديقة تفيد بأن إسرائيل تتحضر لعمل عسكري استباقي محتمل ضد "حزب الله"... 11.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-11T07:12+0000

2024-08-11T07:12+0000

2024-08-11T07:12+0000

العالم العربي

طوفان الأقصى

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وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، في تقرير لها نقلا عن مصدر لبناني، قوله إن "لبنان تبلغ رسائل ديبلوماسية من دول صديقة، خلاصتها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، سيفاوض في الخامس عشر من الشهر الجاري على تسوية حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بالنار، وسيعتمد تكثيف وتصعيد العمليات الحربية الدموية، حتى يفرض شروطه في التسوية كما في غزة، كذلك على جبهة لبنان".وأشار المصدر الصحيفة إلى أن "القضية لم تعد إقناع ايران و"حزب الله" بعدم الرد، إنما في إقناع نتنياهو بعدم الذهاب إلى ضربة استباقية في لبنان وفي إيران، من خلال التركيز على بنك أهداف يعتبره حيويا لـ"حزب الله"، وكذلك استهداف البرنامج النووي الإيراني وتحديدا ضرب مفاعل "أراك" النووي، وإذا حصلت هذه العملية الاستباقية، فهذا يعني أننا ذاهبون إلى موجة عالية السقوف من التصعيد الكبير".وتابع المصدر، بالقول إنه "ربما نكون أمام قرار جديد لمجلس الأمن الدولي، جوهره مضمون القرار 1701 ولكن مع استبدال بند أساسي، إذ بدل فقرة "وقف الأعمال العدائية" الواردة في القرار 1701، تُعتمد فقرة تنص على "وقف إطلاق النار المستدام"، وبالتالي يتم الاستناد إلى هذا القرار في المفاوضات حول تثبيت الحدود البرية، التي لا يمكن تثبيتها من دون وقف دائم لإطلاق النار".

https://sarabic.ae/20240810/مسؤول-إيراني-الرد-على-إسرائيل-قد-يستمر-لعدة-أيام-وبدعم-من-باقي-أطراف-محور-المقاومة-1091600500.html

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