https://sarabic.ae/20240811/سلطات-مقاطعة-كورسك-قوات-وموارد-إضافية-تصل-إلى-مقاطعة-كورسك--1091626330.html
سلطات مقاطعة كورسك: قوات وموارد إضافية تصل إلى مقاطعة كورسك
سلطات مقاطعة كورسك: قوات وموارد إضافية تصل إلى مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
صرح أليكسي سميرنوف، القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك، أن قوات وموارد إضافية تصل إلى منطقة كورسك، وأن العسكريين الروس يبذلون قصارى جهدهم لضمان سلامة المدنيين. 11.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-11T16:40+0000
2024-08-11T16:40+0000
2024-08-11T16:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف سميرنوف على قناة "تيليغرام"، أنه "تصل الآن قوات وموارد إضافية إلى منطقتنا، وفي الوقت نفسه، يقوم الجيش بكل ما هو ضروري لضمان سلامة المدنيين".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إحباط محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية للتقدم نحو ضاحية بيلوفسكي في مقاطعة كورسك الحدودية غربي روسيا، وتحييد نحو 230 عسكريًا أوكرانيًا، خلال الساعات الـ24 الماضية. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "تواصل القوات الروسية صد محاولات القوات المسلحة الأوكرانية، لغزو أراضي روسيا الاتحادية... أُحبطت محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية، للتقدم نحو ضاحية بيلوفسكي بمقاطعة كورسك".وأضاف البيان: "خلال اليوم الماضي، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 230 عسكريًا و38 آلية، بينها 7 دبابات و3 ناقلات جند مدرعة من طراز "سترايكر"، ومركبة قتال مشاة و28 مركبة قتال مدرعة، إلى جانب 3 سيارات و4 قطع مدفعية ميدانية ومنظومة دفاع جوي ذاتية الدفع من طراز "بوك-إم 1" و3 منصات إطلاق ورادار لمنظومة الدفاع الجوي من طراز "باتريوت".وأضافت زاخاروفا، تعليقا على الضربة الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، بالقول: "ندين بشدة هذه الأعمال الإرهابية الوحشية، التي تهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية وقتل وترهيب المدنيين".
https://sarabic.ae/20240811/مروحية-مي-28-إن-إم-الروسية-تشن-ضربات-على-معدات-عسكرية-تابعة-لنظام-كييف-فيديو-1091622859.html
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روسيا
سلطات مقاطعة كورسك: قوات وموارد إضافية تصل إلى مقاطعة كورسك
صرح أليكسي سميرنوف، القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك، أن قوات وموارد إضافية تصل إلى منطقة كورسك، وأن العسكريين الروس يبذلون قصارى جهدهم لضمان سلامة المدنيين.
وأضاف سميرنوف على قناة "تيليغرام"، أنه "تصل الآن قوات وموارد إضافية إلى منطقتنا، وفي الوقت نفسه، يقوم الجيش بكل ما هو ضروري لضمان سلامة المدنيين".
وبحسب سميرنوف، فإن الوضع العملياتي في منطقة كورسك لا يزال صعبًا، لكن وزارة الدفاع ووكالات إنفاذ القانون تتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار فيه.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إحباط محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية للتقدم نحو ضاحية بيلوفسكي في مقاطعة كورسك الحدودية غربي روسيا، وتحييد نحو 230 عسكريًا أوكرانيًا، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "تواصل القوات الروسية صد محاولات القوات المسلحة الأوكرانية، لغزو أراضي روسيا الاتحادية... أُحبطت محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية، للتقدم نحو ضاحية بيلوفسكي بمقاطعة كورسك".
وأضاف البيان: "خلال اليوم الماضي، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 230 عسكريًا و38 آلية، بينها 7 دبابات و3 ناقلات جند مدرعة من طراز "سترايكر"، ومركبة قتال مشاة و28 مركبة قتال مدرعة، إلى جانب 3 سيارات و4 قطع مدفعية ميدانية ومنظومة دفاع جوي ذاتية الدفع من طراز "بوك-إم 1" و3 منصات إطلاق ورادار لمنظومة الدفاع الجوي من طراز "باتريوت".
وفي سياق متصل، صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن رد فعل روسيا القاسي على الضربات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على المقاطعات الروسية، لن يستغرق وقتًا طويلاً.
وأضافت زاخاروفا، تعليقا على الضربة الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، بالقول: "ندين بشدة هذه الأعمال الإرهابية الوحشية، التي تهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية وقتل وترهيب المدنيين".