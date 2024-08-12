https://sarabic.ae/20240812/إعلام-الجنود-الأوكرانيون-يشعرون-بخيبة-أمل-نتيجة-الهجوم-على-مقاطعة-كورسك-1091660130.html
إعلام: الجنود الأوكرانيون يشعرون بخيبة أمل نتيجة الهجوم على مقاطعة كورسك
إعلام: الجنود الأوكرانيون يشعرون بخيبة أمل نتيجة الهجوم على مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية أن الجنود الأوكرانيين، الذين يقاتلون بالقرب من تشاسوف يار وتوريتسك، يشكون من أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، لم يقلل من... 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T16:16+0000
2024-08-12T16:16+0000
2024-08-12T16:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونقلت الصحيفة عن رئيس الخدمة الصحفية للواء الهجوم المشترك التابع للشرطة الوطنية الأوكرانية (فيوري)، أرتيوم دزيبكو، أن وحدته التي تقاتل بالقرب من تشاسوف يار، لم تشعر بأي ارتياح بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك الروسية.بدوره، أكد قائد كتيبة الدفاع الإقليمي 206 الأوكرانية، يفغيني ستروكان، أن هجوم القوات الروسية في منطقة توريتسك مستمر.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم تنظيم دعم لوجستي شامل لأفراد الوحدات الروسية، التي تصد محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لغزو مقاطعة كورسك الروسية.وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه يتم أيضًا نقل الأفراد وتسليم المعدات العسكرية والذخيرة وغيرها من العتاد اللازم للعمل القتالي.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، إحباط محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية للتقدم نحو ضاحية بيلوفسكي في مقاطعة كورسك الحدودية غربي روسيا، وتحييد نحو 230 عسكريًا أوكرانيًا.
https://sarabic.ae/20240812/الدفاع-الروسية-تنظيم-دعم-لوجستي-شامل-لوحداتنا-التي-تصد-قوات-نظام-كييف-في-مقاطعة-كورسك--1091657779.html
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روسيا
إعلام: الجنود الأوكرانيون يشعرون بخيبة أمل نتيجة الهجوم على مقاطعة كورسك
ذكرت صحيفة أمريكية أن الجنود الأوكرانيين، الذين يقاتلون بالقرب من تشاسوف يار وتوريتسك، يشكون من أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، لم يقلل من شدة الهجوم العسكري الروسي في المنطقة.
ونقلت الصحيفة عن رئيس الخدمة الصحفية للواء الهجوم المشترك التابع للشرطة الوطنية الأوكرانية (فيوري)، أرتيوم دزيبكو، أن وحدته التي تقاتل بالقرب من تشاسوف يار، لم تشعر بأي ارتياح بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك الروسية.
وأضاف دزيبكو: "الأمر صعب... الضغط الروسي لم ينخفض".
بدوره، أكد قائد كتيبة الدفاع الإقليمي 206 الأوكرانية، يفغيني ستروكان، أن هجوم القوات الروسية في منطقة توريتسك مستمر.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم تنظيم دعم لوجستي شامل لأفراد الوحدات الروسية، التي تصد محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لغزو مقاطعة كورسك الروسية.
وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، بالقول: "نظم متخصصون من الوحدات اللوجستية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، دعمًا لوجستيًا شاملاً لأفراد الوحدات، التي تؤدي مهام صد محاولة غزو القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي روسيا الاتحادية، ونظمت خدمة الاتصالات العسكرية نقل الأفراد وتسليم معدات إضافية لبناء مجموعة قوات وتشكيل الاحتياط".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه يتم أيضًا نقل الأفراد وتسليم المعدات العسكرية والذخيرة وغيرها من العتاد اللازم للعمل القتالي.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، إحباط محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية للتقدم نحو ضاحية بيلوفسكي في مقاطعة كورسك الحدودية غربي روسيا، وتحييد نحو 230 عسكريًا أوكرانيًا.