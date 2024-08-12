https://sarabic.ae/20240812/البرهان-الحكومة-تعاطت-بإيجابية-مع-كل-المبادرات-المطروحة-لحل-أزمة-السودان-1091650187.html

البرهان: الحكومة تعاطت بإيجابية مع كل المبادرات المطروحة لحل أزمة السودان

البرهان: الحكومة تعاطت بإيجابية مع كل المبادرات المطروحة لحل أزمة السودان

سبوتنيك عربي

اتهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، وقائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الإثنين، "قوات الدعم السريع" بالتعنت والامتناع عن تنفيذ... 12.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-12T12:27+0000

2024-08-12T12:27+0000

2024-08-12T12:27+0000

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وأوضح خلال استقباله الرئيس الرواندي، بول كاغامي، في مقر إقامته بكيغالي، أن "حكومة السودان تعاطت مع كل المبادرات المطروحة بإيجابية، في الوقت الذي تتعنت فيه المليشيا الإرهابية، وتمانع في تنفيذ الالتزامات التي نص عليها إعلان جدة الموقع في 11 مايو"، وفقا لبيان من مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل.وأكد قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، لرئيس رواندا، بول كاغامي، حرص حكومة السودان على السلام، مبينا أن "السلام لابد أن يكون سلاما عادلا يحقق العزة والكرامة للشعب السوداني"، وفق قوله.تأتي تصريحات البرهان بعدما أعلت وفد الحكومة السودانية، أمس الأحد، انتهاء مشاورات مع أمريكا في جدة بالمملكة العربية السعودية، دون اتفاق على المشاركة في مفاوضات دعا لها الأمريكيون في جنيف في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، من أجل وقف إطلاق النار في السودان، والتي يشارك فيها الاتحاد الأفريقي، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والأمم المتحدة، بصفة مراقبين. وتتواصل المعارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 ما أشفر عن نحو13 ألفا و100 قتيل، فيما بلغ إجمالي النازحين في السودان نحو 7.9 مليون شخص، ونحو 2.1 مليون شخص إلى دول الجوار، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20240812/الحكومة-السودانية-الوفد-الأمريكي-في-جدة-لم-يلتزم-في-المباحثات-وأصر-على-مشاركة-الإمارات-كمراقب-1091634497.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار العالم الآن