https://sarabic.ae/20240812/الكرملين-بوتين-سيجري-محادثات-مع-الرئيس-الفلسطيني-محمود-عباس-في-13-أغسطس-الجاري-1091654295.html
الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 13 أغسطس الجاري
الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 13 أغسطس الجاري
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثات مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يوم غد الثلاثاء 13 أغسطس/ آب... 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T13:48+0000
2024-08-12T13:48+0000
2024-08-12T13:48+0000
روسيا
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وجاء في بيان الكرملين: "سيجري الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 13 أغسطس (الجاري)، مباحثات مع رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، الذي سيتواجد في روسيا، بزيارة رسمية".وأشار بيان الكرملين إلى أنه "بالإضافة إلى بحث المسائل الملحة المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي، من المتوقع تبادل وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط، على خلفية التفاقم الحالي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة".وفي وقت سابق، كان السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، قد صرح بأنه "من المقرر أن يلتقي الرئيس عباس، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين"، مشيرًا إلى أن "الرئيس عباس، سيبحث مع الرئيس بوتين، سبل دعم الجهود المبذولة لوقف العدوان المتواصل على شعبنا، وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً إلى القطاع المنكوب".وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن الزيارة ستتضمن محادثات مهمة للغاية حول تسوية الوضع في منطقة الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20240807/محمود-عباس-لـسبوتنيك-مقتل-هنية-كان-بهدف-إطالة-أمد-الحرب-1091479777.html
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روسيا
الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 13 أغسطس الجاري
أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثات مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يوم غد الثلاثاء 13 أغسطس/ آب الجاري.
وجاء في بيان الكرملين: "سيجري الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 13 أغسطس (الجاري)، مباحثات مع رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، الذي سيتواجد في روسيا، بزيارة رسمية".
وأشار بيان الكرملين إلى أنه "بالإضافة إلى بحث المسائل الملحة المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي، من المتوقع تبادل وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط، على خلفية التفاقم الحالي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة".
وفي وقت سابق، كان السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، قد صرح بأنه "من المقرر أن يلتقي الرئيس عباس، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين"، مشيرًا إلى أن "الرئيس عباس، سيبحث مع الرئيس بوتين، سبل دعم الجهود المبذولة لوقف العدوان المتواصل على شعبنا، وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً إلى القطاع المنكوب".
وأضاف نوفل بأن "الاجتماع سيبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، لافتًا إلى أن "الرئيس عباس، سيشكر روسيا على دعمها للقضية والشعب الفلسطيني على الأصعدة المختلفة وفي المحافل الدولية كافة".
وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن الزيارة ستتضمن محادثات مهمة للغاية حول تسوية الوضع في منطقة الشرق الأوسط.