https://sarabic.ae/20240812/روسيا-تعتزم-إطلاق-مهمة-سياحية-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-في-عام-2025-1091636283.html
روسيا تعتزم إطلاق مهمة سياحية إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2025
روسيا تعتزم إطلاق مهمة سياحية إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2025
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "غلافكوسموس"، التابعة لشركة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس"، أن موسكو تخطط لإجراء مهمة سياحية إلى محطة الفضاء الدولية، على متن مركبة الفضاء... 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T07:32+0000
2024-08-12T07:32+0000
2024-08-12T07:32+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان من الشركة، أنه "من المقرر بدء الرحلة في الربع الثالث - الربع الرابع من عام 2025، وسيكون موقع الإطلاق من قاعدة بايكونور الفضائية (كازاخستان).وتابعت أن مدة الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية ستكون قرابة 3 ساعات، وأن الإقامة المخطط لها في المحطة هو 10 أيام، بينما إجمالي وقت التحضير للرحلة سيكون 10 أشهر، وفترة التحضير النشط للرحلة من 4 إلى 5 أشهر.وأضافت شركة "غلافكوسموس" أن مركبة الفضاء "سويوز إم إس" ستحمل رائد فضاء محترف وسائحين، وستشمل الرحلة فحصا طبيا، وتطوير برنامج الطيران والتدريب الشخصي، وسيحصل أولئك الذين يستعدون للمهمة على جلسات في مركز تدريب رواد الفضاء الواقع في منطقة موسكو. وأضاف البيان أنه "لا توجد حاجة إلى معرفة أو مهارات خاصة لرحلات الفضاء السياحية، وسيتم تدريس كل ما هو ضروري وممارسته كجزء من البرنامج، وسيتم تصميم بدلات فضاء مخصصة ووسائد دعم فردية للمشاركين".
https://sarabic.ae/20220729/أول-منطاد-عملاق-ينقل-الأشخاص-إلى-الفضاء-للسياحة-يرتفع-حوالي-32-كيلومترا-1065726942.html
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روسيا, روسكوسموس, الفضاء, أخبار محطة الفضاء الدولية, منوعات
روسيا, روسكوسموس, الفضاء, أخبار محطة الفضاء الدولية, منوعات
روسيا تعتزم إطلاق مهمة سياحية إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2025
أعلنت شركة "غلافكوسموس"، التابعة لشركة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس"، أن موسكو تخطط لإجراء مهمة سياحية إلى محطة الفضاء الدولية، على متن مركبة الفضاء "سويوز إم إس"، وذلك في النصف الثاني من العام المقبل 2025.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان من الشركة، أنه "من المقرر بدء الرحلة في الربع الثالث - الربع الرابع من عام 2025، وسيكون موقع الإطلاق من قاعدة بايكونور الفضائية (كازاخستان).
وتابعت أن مدة الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية ستكون قرابة 3 ساعات، وأن الإقامة المخطط لها في المحطة هو 10 أيام، بينما إجمالي وقت التحضير للرحلة سيكون 10 أشهر، وفترة التحضير النشط للرحلة من 4 إلى 5 أشهر.
وأضافت شركة "غلافكوسموس" أن مركبة الفضاء "سويوز إم إس" ستحمل رائد فضاء محترف وسائحين، وستشمل الرحلة فحصا طبيا، وتطوير برنامج الطيران والتدريب الشخصي، وسيحصل أولئك الذين يستعدون للمهمة على جلسات في مركز تدريب رواد الفضاء الواقع في منطقة موسكو.
وأضاف البيان أنه "لا توجد حاجة إلى معرفة أو مهارات خاصة لرحلات الفضاء السياحية، وسيتم تدريس كل ما هو ضروري وممارسته كجزء من البرنامج، وسيتم تصميم بدلات فضاء مخصصة ووسائد دعم فردية للمشاركين".