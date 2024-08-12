https://sarabic.ae/20240812/روسيا-تعتزم-إطلاق-مهمة-سياحية-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-في-عام-2025-1091636283.html

روسيا تعتزم إطلاق مهمة سياحية إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2025

روسيا تعتزم إطلاق مهمة سياحية إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2025

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة "غلافكوسموس"، التابعة لشركة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس"، أن موسكو تخطط لإجراء مهمة سياحية إلى محطة الفضاء الدولية، على متن مركبة الفضاء... 12.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-12T07:32+0000

2024-08-12T07:32+0000

2024-08-12T07:32+0000

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان من الشركة، أنه "من المقرر بدء الرحلة في الربع الثالث - الربع الرابع من عام 2025، وسيكون موقع الإطلاق من قاعدة بايكونور الفضائية (كازاخستان).وتابعت أن مدة الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية ستكون قرابة 3 ساعات، وأن الإقامة المخطط لها في المحطة هو 10 أيام، بينما إجمالي وقت التحضير للرحلة سيكون 10 أشهر، وفترة التحضير النشط للرحلة من 4 إلى 5 أشهر.وأضافت شركة "غلافكوسموس" أن مركبة الفضاء "سويوز إم إس" ستحمل رائد فضاء محترف وسائحين، وستشمل الرحلة فحصا طبيا، وتطوير برنامج الطيران والتدريب الشخصي، وسيحصل أولئك الذين يستعدون للمهمة على جلسات في مركز تدريب رواد الفضاء الواقع في منطقة موسكو. وأضاف البيان أنه "لا توجد حاجة إلى معرفة أو مهارات خاصة لرحلات الفضاء السياحية، وسيتم تدريس كل ما هو ضروري وممارسته كجزء من البرنامج، وسيتم تصميم بدلات فضاء مخصصة ووسائد دعم فردية للمشاركين".

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