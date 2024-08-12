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https://sarabic.ae/20240812/روسيا-تعتزم-إطلاق-مهمة-سياحية-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-في-عام-2025-1091636283.html
روسيا تعتزم إطلاق مهمة سياحية إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2025
روسيا تعتزم إطلاق مهمة سياحية إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2025
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "غلافكوسموس"، التابعة لشركة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس"، أن موسكو تخطط لإجراء مهمة سياحية إلى محطة الفضاء الدولية، على متن مركبة الفضاء... 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T07:32+0000
2024-08-12T07:32+0000
مجتمع
روسيا
روسكوسموس
الفضاء
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان من الشركة، أنه "من المقرر بدء الرحلة في الربع الثالث - الربع الرابع من عام 2025، وسيكون موقع الإطلاق من قاعدة بايكونور الفضائية (كازاخستان).وتابعت أن مدة الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية ستكون قرابة 3 ساعات، وأن الإقامة المخطط لها في المحطة هو 10 أيام، بينما إجمالي وقت التحضير للرحلة سيكون 10 أشهر، وفترة التحضير النشط للرحلة من 4 إلى 5 أشهر.وأضافت شركة "غلافكوسموس" أن مركبة الفضاء "سويوز إم إس" ستحمل رائد فضاء محترف وسائحين، وستشمل الرحلة فحصا طبيا، وتطوير برنامج الطيران والتدريب الشخصي، وسيحصل أولئك الذين يستعدون للمهمة على جلسات في مركز تدريب رواد الفضاء الواقع في منطقة موسكو. وأضاف البيان أنه "لا توجد حاجة إلى معرفة أو مهارات خاصة لرحلات الفضاء السياحية، وسيتم تدريس كل ما هو ضروري وممارسته كجزء من البرنامج، وسيتم تصميم بدلات فضاء مخصصة ووسائد دعم فردية للمشاركين".
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روسيا, روسكوسموس, الفضاء, أخبار محطة الفضاء الدولية, منوعات
روسيا, روسكوسموس, الفضاء, أخبار محطة الفضاء الدولية, منوعات

روسيا تعتزم إطلاق مهمة سياحية إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2025

07:32 GMT 12.08.2024
© Photo / Roskosmos / Oleg Artemievصورة للأرض من محطة الفضاء الدولية التي التقطها رائد الفضاء من وكالة "روسكوسموس" الروسي أوليغ أرتيمييف
صورة للأرض من محطة الفضاء الدولية التي التقطها رائد الفضاء من وكالة روسكوسموس الروسي أوليغ أرتيمييف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
صورة للأرض من محطة الفضاء الدولية التي التقطها رائد الفضاء من وكالة "روسكوسموس" الروسي أوليغ أرتيمييف
© Photo / Roskosmos / Oleg Artemiev
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أعلنت شركة "غلافكوسموس"، التابعة لشركة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس"، أن موسكو تخطط لإجراء مهمة سياحية إلى محطة الفضاء الدولية، على متن مركبة الفضاء "سويوز إم إس"، وذلك في النصف الثاني من العام المقبل 2025.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان من الشركة، أنه "من المقرر بدء الرحلة في الربع الثالث - الربع الرابع من عام 2025، وسيكون موقع الإطلاق من قاعدة بايكونور الفضائية (كازاخستان).
وتابعت أن مدة الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية ستكون قرابة 3 ساعات، وأن الإقامة المخطط لها في المحطة هو 10 أيام، بينما إجمالي وقت التحضير للرحلة سيكون 10 أشهر، وفترة التحضير النشط للرحلة من 4 إلى 5 أشهر.
تظهر هذه الصورة التي التقطت في 10 نوفمبر 2021، راكب المنطاد الفرنسي ريمي أوفرارد، وهو يحاول تسجيل رقم قياسي عالمي من خلال الوقوف على قمة منطاد الهواء الساخن لـ Telethon على ارتفاع يزيد عن 3637 مترًا، في شاتيليرولت، غرب فرنسا. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
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وأضافت شركة "غلافكوسموس" أن مركبة الفضاء "سويوز إم إس" ستحمل رائد فضاء محترف وسائحين، وستشمل الرحلة فحصا طبيا، وتطوير برنامج الطيران والتدريب الشخصي، وسيحصل أولئك الذين يستعدون للمهمة على جلسات في مركز تدريب رواد الفضاء الواقع في منطقة موسكو.
وأضاف البيان أنه "لا توجد حاجة إلى معرفة أو مهارات خاصة لرحلات الفضاء السياحية، وسيتم تدريس كل ما هو ضروري وممارسته كجزء من البرنامج، وسيتم تصميم بدلات فضاء مخصصة ووسائد دعم فردية للمشاركين".
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