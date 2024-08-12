https://sarabic.ae/20240812/سقط-من-بين-زملائه-كتائب-القسام-تنشر-مشاهد-لقنص-جنود-إسرائيليين-فيديو--1091659449.html
"سقط من بين زملائه"... "كتائب القسام" تنشر مشاهد لقنص جنود إسرائيليين... فيديو
"سقط من بين زملائه"... "كتائب القسام" تنشر مشاهد لقنص جنود إسرائيليين... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الاثنين، مشاهد لقنص جنود إسرائيليين في منطقة الزنة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة. 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T15:41+0000
2024-08-12T15:41+0000
2024-08-12T15:42+0000
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وتبيّن المشاهد لحظة استهداف عدد من الجنود إسرائيليين من قبل عناصر"كتائب القسام"، وفي إحدى العمليات، يظهر قنص جندي إسرائيلي كان برفقة اثنين من زملائه.وتبنى الجيش الإسرائيلي اغتيال القيادي في "حماس"، سامر الحاج، يوم 9 أغسطس/ آب الجاري، عبر غارة جوية نفذها في مدينة صيدا جنوبي لبنان، في الوقت الذي نعته حركة حماس.وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية باغتيال القيادي في حركة حماس سامر الحاج، عند مدخل مخيم عين الحلوة، بعد استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارته، بالقرب من حسبة صيدا عند مدخلها الجنوبي.وذكرت الوكالة، بالقول: "على الفور، هرعت إلى المكان سيارات الإسعاف والدفاع المدني والقوى الأمنية".
https://sarabic.ae/20240812/الرئيس-الإيراني-حق-الرد-على-المعتدي-محفوظ-للدولة-التي-يعتدى-عليها-وفقا-لكل-المعايير-الدولية-1091658502.html
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طوفان الأقصى, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
طوفان الأقصى, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
"سقط من بين زملائه"... "كتائب القسام" تنشر مشاهد لقنص جنود إسرائيليين... فيديو
15:41 GMT 12.08.2024 (تم التحديث: 15:42 GMT 12.08.2024)
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الاثنين، مشاهد لقنص جنود إسرائيليين في منطقة الزنة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وتبيّن المشاهد لحظة استهداف عدد من الجنود إسرائيليين من قبل عناصر"كتائب القسام"، وفي إحدى العمليات، يظهر قنص جندي إسرائيلي كان برفقة اثنين من زملائه.
وتبنى الجيش الإسرائيلي اغتيال القيادي في "حماس"، سامر الحاج، يوم 9 أغسطس/ آب الجاري، عبر غارة جوية نفذها في مدينة صيدا جنوبي لبنان، في الوقت الذي نعته حركة حماس.
ونعت حركة حماس و"كتائب القسام" في لبنان، سامر الحاج، بعد وفاته جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارته عند المدخل الجنوبي لمدينة صيدا في الجنوب اللبناني.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية باغتيال القيادي في حركة حماس سامر الحاج، عند مدخل مخيم عين الحلوة، بعد استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارته، بالقرب من حسبة صيدا عند مدخلها الجنوبي.
وذكرت الوكالة، بالقول: "على الفور، هرعت إلى المكان سيارات الإسعاف والدفاع المدني والقوى الأمنية".