https://sarabic.ae/20240812/علماء-روس-يحددون-ألعابا-لها-تأثير-سلبي-على-شخصية-الأطفال-1091639808.html

علماء روس يحددون ألعابا لها تأثير سلبي على شخصية الأطفال

علماء روس يحددون ألعابا لها تأثير سلبي على شخصية الأطفال

سبوتنيك عربي

أعلن علماء في جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية التربوية الروسية، اليوم الإثنين، أن بعض الألعاب الحديثة لأطفال قد تؤثر بشكل سلبي على تكوين شخصية الطفل لأن معظم... 12.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-12T09:36+0000

2024-08-12T09:36+0000

2024-08-12T09:36+0000

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وصرح الباحثون في مقالة تمت نشرها في مجال "معهد علم النفس التابع للأكاديمية الروسية للعلوم. علم النفس الاجتماعي والاقتصادي " العلمي أنه في ظروف الأسرة الحديثة، حيث كثيرا ما ينقص الآباء الوقت اللازم، فإن أهمية الألعاب لتربية الطفل تزيد بشكل كبير.وعند محاولة اللعب بدمية تبدو مثيرة للاهتمام للوهلة الأولى، يتبين أنها "لا تستطيع فعل أي شيء". ولهذا السبب، يبدو لدى الطفل أن اللعبة تخدعه حيث إنها تعد بأكثر مما تقدمه.ووفقا للأستاذة بيلوبريكينا فإن غالبية الألعاب التي "تفتقر للتعاطف" قد تؤدي إلى تشكل ذكاء عاطفي ناقص لدى الأطفال، ولهذا السبب ثمة خطر تربية جيل كامل من الأشخاص المعرضين للبرودة العاطفية والسلبية.وأضافت العالمة بيلوبريكينا قائلة: "مشكلة تقييم المحتوى العاطفي لألعاب الأطفال تجذب انتباه العديد من الباحثين. وتعتمد الأساليب الحالية على تقييم الخبراء، أي على تحليل الألعاب من قبل متخصصين مؤهلين. وتكمن حدود هذه الطريقة في كثافة اليد العاملة والذاتية، ما يمنع التحليل الشامل للعبة". وفي هذه المرحلة، يواجه المتخصصون مهمة تحسين المنهجية المطورة وتكييفها لحل مشاكل البحث المختلفة والحصول على الشهادات.

https://sarabic.ae/20240812/دراسة-تحدد-الفترة-المثالية-لقضاء-الأطفال-وقتا-على-الشاشة-والمفيدة-لصحتهم-العقلية-1091639464.html

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منوعات, لعبة, طفل, الصحة