https://sarabic.ae/20240812/قرار-غبي-خبير-عسكري-أمريكي-يوصف-عملية-القوات-الأوكرانية-في-كورسك--1091666519.html

"قرار غبي".. خبير عسكري أمريكي يوصف "هجوم" القوات الأوكرانية على مقاطعة كورسك

"قرار غبي".. خبير عسكري أمريكي يوصف "هجوم" القوات الأوكرانية على مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

وصف المحلل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك الروسية، بأنه "غبي". 12.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-12T20:33+0000

2024-08-12T20:33+0000

2024-08-12T20:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف جونسون في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم"على "يوتيوب"، قائلا: "قرارهم (الأوكرانيون) بالذهاب إلى كورسك كان غبيًا جدًا".ووفقا للخبير، فإن النقص في العتاد الذي تواجهه أوكرانيا حقيقي، ويتفاقم بسبب حقيقة أنها لا تمتلك نفس العدد من الأسلحة والسيارات والمركبات، التي كانت تمتلكها قبل عام.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم تنظيم دعم لوجستي شامل لأفراد الوحدات الروسية، التي تصد محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لغزو مقاطعة كورسك الروسية.وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه يتم أيضًا نقل الأفراد وتسليم المعدات العسكرية والذخيرة وغيرها من العتاد اللازم للعمل القتالي.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، إحباط محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية للتقدم نحو ضاحية بيلوفسكي في مقاطعة كورسك الحدودية غربي روسيا، وتحييد نحو 230 عسكريًا أوكرانيًا.وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "تواصل القوات الروسية صد محاولات القوات المسلحة الأوكرانية، لغزو أراضي روسيا الاتحادية... أُحبطت محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية، للتقدم نحو ضاحية بيلوفسكي بمقاطعة كورسك".وفي سياق متصل، صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن رد فعل روسيا القاسي على الضربات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على المقاطعات الروسية، لن يستغرق وقتًا طويلاً.وأضافت زاخاروفا، تعليقا على الضربة الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، بالقول: "ندين بشدة هذه الأعمال الإرهابية الوحشية، التي تهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية وقتل وترهيب المدنيين".

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