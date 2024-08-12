https://sarabic.ae/20240812/ما-هي-جنسيات-المرتزقة-الأجانب-في-أوكرانيا-1091640880.html
ما هي جنسيات المرتزقة الأجانب في أوكرانيا؟
ما هي جنسيات المرتزقة الأجانب في أوكرانيا؟
سبوتنيك عربي
المرتزقة الأجانب في أوكرانيا
2024-08-12T09:41+0000
2024-08-12T09:41+0000
2024-08-12T09:41+0000
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وتقدم وزارة الدفاع الروسية بانتظام معلومات حول الهجمات على الأماكن التي يتركز فيها المرتزقة الأجانب، بما في ذلك مواطني الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وجورجيا ودول أخرى. وبحسب بيان الوزارة، فقد وصل حتى مارس/آذار أكثر من 13 ألف مرتزق أجنبي إلى أوكرانيا خلال العملية العسكرية الخاصة، وقُتل منهم نحو 6 آلاف. المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع تجدونها في الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
المرتزقة الأجانب في أوكرانيا
المرتزقة الأجانب في أوكرانيا
ما هي جنسيات المرتزقة الأجانب في أوكرانيا؟
نشرت مجموعة الهاكرز الروسية RaHDit (الهاكرز الروس الغاضبون) معلومات عن 3200 مرتزق أجنبي يقاتلون في صفوف الجيش الأوكراني ضد روسيا.
وتقدم وزارة الدفاع الروسية بانتظام معلومات حول الهجمات على الأماكن التي يتركز فيها المرتزقة الأجانب، بما في ذلك مواطني الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وجورجيا ودول أخرى. وبحسب بيان الوزارة، فقد وصل حتى مارس/آذار أكثر من 13 ألف مرتزق أجنبي إلى أوكرانيا خلال العملية العسكرية الخاصة، وقُتل منهم نحو 6 آلاف.
المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع تجدونها في الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".