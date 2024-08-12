https://sarabic.ae/20240812/مدفع-رشاش-روسي-جديد-يغزو-الأسواق-1091649883.html
مدفع رشاش روسي جديد يدخل المنافسة في الأسواق بعد الاختبارات
مدفع رشاش روسي جديد يدخل المنافسة في الأسواق بعد الاختبارات
سبوتنيك عربي
الدفعة الأولى من الرشاش الروسي أصبحت جاهزة للاختبارات، وتستخدم طلقات عيار 5.45 ملم، ويوجد منه نسختان الأولى طولها 590 ملم والثانية 415 ملم. 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T12:05+0000
2024-08-12T12:05+0000
2024-08-12T12:10+0000
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ويستخدم المدفع الرشاش الروسي الجديد حزام ذخيرة يضم ما بين 100 إلى 200 طلقة تمكنه من توفير كثافة نيرانية عالية خلال القتال.
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انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика
انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика
مدفع رشاش روسي جديد يدخل المنافسة في الأسواق بعد الاختبارات
12:05 GMT 12.08.2024 (تم التحديث: 12:10 GMT 12.08.2024)
الدفعة الأولى من الرشاش الروسي أصبحت جاهزة للاختبارات، وتستخدم طلقات عيار 5.45 ملم، ويوجد منه نسختان الأولى طولها 590 ملم والثانية 415 ملم.
ويستخدم المدفع الرشاش الروسي الجديد حزام ذخيرة يضم ما بين 100 إلى 200 طلقة تمكنه من توفير كثافة نيرانية عالية خلال القتال.