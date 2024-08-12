مدفع رشاش روسي جديد يدخل المنافسة في الأسواق بعد الاختبارات

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العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل تسهم التحركات الإقليمية للتوصل إلى اتفاق في تفادي الرد الإيراني
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
10:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
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صدى الحياة
الذكرى الرابعة لأكبر انفجار غير نووي في العالم.. في مرفأ بيروت
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
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الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
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شؤون عسكرية
خبير: العشائر العربية تهب لطرد قوات قسد والاحتلال الأمريكي مع تداعي المشروع الغربي في المنطقة
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عالم سبوتنيك
"مجزرة التابعين" تثير غضباً عالمياً ضد إسرائيل.. والجزائر تدعو إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
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عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
08:18 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:22 GMT
20 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
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https://sarabic.ae/20240812/مدفع-رشاش-روسي-جديد-يغزو-الأسواق-1091649883.html
مدفع رشاش روسي جديد يدخل المنافسة في الأسواق بعد الاختبارات
مدفع رشاش روسي جديد يدخل المنافسة في الأسواق بعد الاختبارات
سبوتنيك عربي
الدفعة الأولى من الرشاش الروسي أصبحت جاهزة للاختبارات، وتستخدم طلقات عيار 5.45 ملم، ويوجد منه نسختان الأولى طولها 590 ملم والثانية 415 ملم. 12.08.2024, سبوتنيك عربي
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ويستخدم المدفع الرشاش الروسي الجديد حزام ذخيرة يضم ما بين 100 إلى 200 طلقة تمكنه من توفير كثافة نيرانية عالية خلال القتال.
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انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика
انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика

مدفع رشاش روسي جديد يدخل المنافسة في الأسواق بعد الاختبارات

12:05 GMT 12.08.2024 (تم التحديث: 12:10 GMT 12.08.2024)
تابعنا عبر
الدفعة الأولى من الرشاش الروسي أصبحت جاهزة للاختبارات، وتستخدم طلقات عيار 5.45 ملم، ويوجد منه نسختان الأولى طولها 590 ملم والثانية 415 ملم.
ويستخدم المدفع الرشاش الروسي الجديد حزام ذخيرة يضم ما بين 100 إلى 200 طلقة تمكنه من توفير كثافة نيرانية عالية خلال القتال.
مدفع رشاش روسي جديد يضرب الأسواق - سبوتنيك عربي
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