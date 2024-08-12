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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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السينما والرياضة تحدي وشغف
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
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صدى الحياة
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بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
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"آرميا-2024"... صور لافتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر
"آرميا-2024"... صور لافتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لافتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024"، بالقرب من موسكو، والذي يزوره المهتمون بالصناعات العسكرية من مختلف... 12.08.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
фото, صور, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

"آرميا-2024"... صور لافتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر

11:29 GMT 12.08.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لافتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024"، بالقرب من موسكو، والذي يزوره المهتمون بالصناعات العسكرية من مختلف أنحاء العالم.
© Sputnik . Pelagiia Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

القوات المسلحة اللاوسية في المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

القوات المسلحة اللاوسية في المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر &quot;آرميا-2024&quot; في مركز &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض. - سبوتنيك عربي
1/13
© Sputnik . Pelagiia Tikhonova
/
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القوات المسلحة اللاوسية في المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

© Sputnik . Pelagiia Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

صورة من إحدى ساحات المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

صورة من إحدى ساحات المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر &quot;آرميا-2024&quot; في مركز &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض. - سبوتنيك عربي
2/13
© Sputnik . Pelagiia Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة من إحدى ساحات المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

صورة للجناح الإيراني يظهر ضباط و عسكريين إيرانيين خلال مشاركتهم في المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

صورة للجناح الإيراني يظهر ضباط و عسكريين إيرانيين خلال مشاركتهم في المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر &quot;آرميا-2024&quot; في مركز &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض. - سبوتنيك عربي
3/13
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة للجناح الإيراني يظهر ضباط و عسكريين إيرانيين خلال مشاركتهم في المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

عسكريون من الجيش المالي ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

عسكريون من الجيش المالي ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر &quot;آرميا-2024&quot; في مركز &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض. - سبوتنيك عربي
4/13
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

عسكريون من الجيش المالي ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لزوار المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

صورة لزوار المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر &quot;آرميا-2024&quot; في مركز &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض. - سبوتنيك عربي
5/13
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لزوار المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

ضباط وعسكريون من فيتنام أمام أحد الدرونات المعروضة في المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

ضباط وعسكريون من فيتنام أمام أحد الدرونات المعروضة في المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر &quot;آرميا-2024&quot; في مركز &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض. - سبوتنيك عربي
6/13
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

ضباط وعسكريون من فيتنام أمام أحد الدرونات المعروضة في المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

© Sputnik . Pelagiia Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تجمع ممثلو القوات المسلحة لبعض الدول الأجنبية إلى جانب العسكريين الروس في إحدى ساحات المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

صورة تجمع ممثلو القوات المسلحة لبعض الدول الأجنبية إلى جانب العسكريين الروس في إحدى ساحات المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر &quot;آرميا-2024&quot; في مركز &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض. - سبوتنيك عربي
7/13
© Sputnik . Pelagiia Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة تجمع ممثلو القوات المسلحة لبعض الدول الأجنبية إلى جانب العسكريين الروس في إحدى ساحات المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

عسكريون وضباط من نيكاراغوا خلال مشاركتهم في المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

عسكريون وضباط من نيكاراغوا خلال مشاركتهم في المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر &quot;آرميا-2024&quot; في مركز &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض. - سبوتنيك عربي
8/13
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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عسكريون وضباط من نيكاراغوا خلال مشاركتهم في المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

ضباط وعسكريون صينيون في المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

ضباط وعسكريون صينيون في المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر &quot;آرميا-2024&quot; في مركز &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض. - سبوتنيك عربي
9/13
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

ضباط وعسكريون صينيون في المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لبعض العسكريين الروس أثناء تجربتهم لبعض البنادق الآلية المعروضة ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

صورة لبعض العسكريين الروس أثناء تجربتهم لبعض البنادق الآلية المعروضة ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر &quot;آرميا-2024&quot; في مركز &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض. - سبوتنيك عربي
10/13
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لبعض العسكريين الروس أثناء تجربتهم لبعض البنادق الآلية المعروضة ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لدبابة "تي-72 بي 3 إم" في المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

صورة لدبابة &quot;تي-72 بي 3 إم&quot; في المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر &quot;آرميا-2024&quot; في مركز &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض. - سبوتنيك عربي
11/13
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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صورة لدبابة "تي-72 بي 3 إم" في المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

صورة للعسكريين الصينيين أثناء تفقدهم الطوربيدات المعروضة ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

صورة للعسكريين الصينيين أثناء تفقدهم الطوربيدات المعروضة ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر &quot;آرميا-2024&quot; في مركز &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض. - سبوتنيك عربي
12/13
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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صورة للعسكريين الصينيين أثناء تفقدهم الطوربيدات المعروضة ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لزوار المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

صورة لزوار المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر &quot;آرميا-2024&quot; في مركز &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض. - سبوتنيك عربي
13/13
© Sputnik . Maksim Blinov
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صورة لزوار المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

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