"آرميا-2024"... صور لافتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر

القوات المسلحة اللاوسية في المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
القوات المسلحة اللاوسية في المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة من إحدى ساحات المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة من إحدى ساحات المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة للجناح الإيراني يظهر ضباط و عسكريين إيرانيين خلال مشاركتهم في المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة للجناح الإيراني يظهر ضباط و عسكريين إيرانيين خلال مشاركتهم في المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
عسكريون من الجيش المالي ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
عسكريون من الجيش المالي ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة لزوار المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة لزوار المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
ضباط وعسكريون من فيتنام أمام أحد الدرونات المعروضة في المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
ضباط وعسكريون من فيتنام أمام أحد الدرونات المعروضة في المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة تجمع ممثلو القوات المسلحة لبعض الدول الأجنبية إلى جانب العسكريين الروس في إحدى ساحات المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة تجمع ممثلو القوات المسلحة لبعض الدول الأجنبية إلى جانب العسكريين الروس في إحدى ساحات المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
عسكريون وضباط من نيكاراغوا خلال مشاركتهم في المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
عسكريون وضباط من نيكاراغوا خلال مشاركتهم في المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
ضباط وعسكريون صينيون في المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
ضباط وعسكريون صينيون في المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة لبعض العسكريين الروس أثناء تجربتهم لبعض البنادق الآلية المعروضة ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة لبعض العسكريين الروس أثناء تجربتهم لبعض البنادق الآلية المعروضة ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة لدبابة "تي-72 بي 3 إم" في المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة لدبابة "تي-72 بي 3 إم" في المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة للعسكريين الصينيين أثناء تفقدهم الطوربيدات المعروضة ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة للعسكريين الصينيين أثناء تفقدهم الطوربيدات المعروضة ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة لزوار المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة لزوار المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.