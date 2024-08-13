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البنتاغون: الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-15" إلى إسرائيل
البنتاغون: الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-15" إلى إسرائيل
سبوتنيك عربي
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على احتمال بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف – 15" والمعدات ذات الصلة لإسرائيل مقابل 18.82 مليار دولار. 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T19:57+0000
2024-08-13T19:57+0000
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وأفادت وكالة التعاون الأمني ​​التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، بأن "إسرائيل أرسلت في السابق طلبًا إلى الولايات المتحدة لشراء 50 مقاتلة جديدة متعددة المهام من طراز "إف – 15 آي أ"، ومعدات لتعديل مقاتلاتها الحالية من طراز"F-15"، بالإضافة إلى محركات ورادارات وقاذفات ومعدات أخرى. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات تسليم الطائرات والمعدات بموجب الصفقة المعتمدة في عام 2029".وذكر البنتاغون، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على مبيعات لإسرائيل من المركبات التكتيكية والصواريخ متوسطة المدى وذخائر الدبابات ومدافع الهاون بقيمة إجمالية تزيد عن 1.5 مليار دولار.وأضاف البيان أن الخارجية الأمريكية وافقت أيضًا على بيع 30 صاروخًا جو - جو من طراز "AIM-120C-8" ومعدات ذات صلة بقيمة 102.5 مليون دولار لإسرائيل، بالإضافة إلى مركبات تكتيكية متوسطة من طراز "M1148A1P2" ومعدات ذات صلة بقيمة 583.1 مليون دولار، وذخائر دبابات عيار 120 ملم ومعدات ذات صلة بقيمة 774.1 مليون دولار، وذخائر مدفعية شديدة الانفجار عيار 120 ملم ومعدات ذات صلة بقيمة 61.1 مليون دولار.وأعلن البنتاغون، يوم أمس الاثنين، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمر بنشر غواصة صواريخ موجهة في الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوترات في المنطقة، متخذا خطوة نادرة بالإعلان عن تحركات غواصة.وأضاف البنتاغون في بيان رسمي، أن أوستن أمر أيضا مجموعة حاملة الطائرات الهجومية "أبراهام لينكولن" بتسريع انتشارها في المنطقة.كما ناقش الطرفان "الجهود الرامية إلى ردع العدوان من قبل إيران و"حزب الله" اللبناني، ومجموعات أخرى متحالفة مع إيران في جميع أنحاء المنطقة".وقال أوستن إن أمريكا ملتزمة "باتخاذ كل خطوة ممكنة للدفاع عن إسرائيل"، مضيفا أن واشنطن عززت قدراتها العسكرية في المنطقة وسط تصاعد التوترات.
https://sarabic.ae/20240813/تقرير-بلينكن-يؤجل-زيارته-إلى-الشرق-الأوسط-لعدم-التأكد-من-جدوى-الهجوم-الإيراني-على-إسرائيل-1091709887.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى

البنتاغون: الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-15" إلى إسرائيل

19:57 GMT 13.08.2024
© AFP 2023 / THOMAS COEXمقاتلة إسرائيلية من طراز إف-15
مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-15 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© AFP 2023 / THOMAS COEX
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وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على احتمال بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف – 15" والمعدات ذات الصلة لإسرائيل مقابل 18.82 مليار دولار.
وأفادت وكالة التعاون الأمني ​​التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، بأن "إسرائيل أرسلت في السابق طلبًا إلى الولايات المتحدة لشراء 50 مقاتلة جديدة متعددة المهام من طراز "إف – 15 آي أ"، ومعدات لتعديل مقاتلاتها الحالية من طراز"F-15"، بالإضافة إلى محركات ورادارات وقاذفات ومعدات أخرى. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات تسليم الطائرات والمعدات بموجب الصفقة المعتمدة في عام 2029".
ويزعم البنتاغون أن بيع الطائرات المقاتلة لإسرائيل "لن يخل بالتوازن الأساسي للقوات العسكرية في المنطقة".
وذكر البنتاغون، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على مبيعات لإسرائيل من المركبات التكتيكية والصواريخ متوسطة المدى وذخائر الدبابات ومدافع الهاون بقيمة إجمالية تزيد عن 1.5 مليار دولار.
وأضاف البيان أن الخارجية الأمريكية وافقت أيضًا على بيع 30 صاروخًا جو - جو من طراز "AIM-120C-8" ومعدات ذات صلة بقيمة 102.5 مليون دولار لإسرائيل، بالإضافة إلى مركبات تكتيكية متوسطة من طراز "M1148A1P2" ومعدات ذات صلة بقيمة 583.1 مليون دولار، وذخائر دبابات عيار 120 ملم ومعدات ذات صلة بقيمة 774.1 مليون دولار، وذخائر مدفعية شديدة الانفجار عيار 120 ملم ومعدات ذات صلة بقيمة 61.1 مليون دولار.
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في مطار بن غوريون، تل أبيب، إسرائيل، 22 مارس/ آذار 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
تقرير: بلينكن يؤجل زيارته إلى الشرق الأوسط لعدم التأكد من جدوى الهجوم الإيراني على إسرائيل
19:41 GMT
وأعلن البنتاغون، يوم أمس الاثنين، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمر بنشر غواصة صواريخ موجهة في الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوترات في المنطقة، متخذا خطوة نادرة بالإعلان عن تحركات غواصة.
وأضاف البنتاغون في بيان رسمي، أن أوستن أمر أيضا مجموعة حاملة الطائرات الهجومية "أبراهام لينكولن" بتسريع انتشارها في المنطقة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس الأحد، وناقشا الحرب في غزة، وفقا لما ذكره السكرتير الصحفي للبنتاغون، بات رايدر.
كما ناقش الطرفان "الجهود الرامية إلى ردع العدوان من قبل إيران و"حزب الله" اللبناني، ومجموعات أخرى متحالفة مع إيران في جميع أنحاء المنطقة".
وقال أوستن إن أمريكا ملتزمة "باتخاذ كل خطوة ممكنة للدفاع عن إسرائيل"، مضيفا أن واشنطن عززت قدراتها العسكرية في المنطقة وسط تصاعد التوترات.
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