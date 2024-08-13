https://sarabic.ae/20240813/البنتاغون-الخارجية-الأمريكية-توافق-على-بيع-طائرات-مقاتلة-من-طراز-إف-15-إلى-إسرائيل--1091710101.html

البنتاغون: الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-15" إلى إسرائيل

البنتاغون: الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-15" إلى إسرائيل

سبوتنيك عربي

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على احتمال بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف – 15" والمعدات ذات الصلة لإسرائيل مقابل 18.82 مليار دولار. 13.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-13T19:57+0000

2024-08-13T19:57+0000

2024-08-13T19:57+0000

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وأفادت وكالة التعاون الأمني ​​التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، بأن "إسرائيل أرسلت في السابق طلبًا إلى الولايات المتحدة لشراء 50 مقاتلة جديدة متعددة المهام من طراز "إف – 15 آي أ"، ومعدات لتعديل مقاتلاتها الحالية من طراز"F-15"، بالإضافة إلى محركات ورادارات وقاذفات ومعدات أخرى. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات تسليم الطائرات والمعدات بموجب الصفقة المعتمدة في عام 2029".وذكر البنتاغون، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على مبيعات لإسرائيل من المركبات التكتيكية والصواريخ متوسطة المدى وذخائر الدبابات ومدافع الهاون بقيمة إجمالية تزيد عن 1.5 مليار دولار.وأضاف البيان أن الخارجية الأمريكية وافقت أيضًا على بيع 30 صاروخًا جو - جو من طراز "AIM-120C-8" ومعدات ذات صلة بقيمة 102.5 مليون دولار لإسرائيل، بالإضافة إلى مركبات تكتيكية متوسطة من طراز "M1148A1P2" ومعدات ذات صلة بقيمة 583.1 مليون دولار، وذخائر دبابات عيار 120 ملم ومعدات ذات صلة بقيمة 774.1 مليون دولار، وذخائر مدفعية شديدة الانفجار عيار 120 ملم ومعدات ذات صلة بقيمة 61.1 مليون دولار.وأعلن البنتاغون، يوم أمس الاثنين، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمر بنشر غواصة صواريخ موجهة في الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوترات في المنطقة، متخذا خطوة نادرة بالإعلان عن تحركات غواصة.وأضاف البنتاغون في بيان رسمي، أن أوستن أمر أيضا مجموعة حاملة الطائرات الهجومية "أبراهام لينكولن" بتسريع انتشارها في المنطقة.كما ناقش الطرفان "الجهود الرامية إلى ردع العدوان من قبل إيران و"حزب الله" اللبناني، ومجموعات أخرى متحالفة مع إيران في جميع أنحاء المنطقة".وقال أوستن إن أمريكا ملتزمة "باتخاذ كل خطوة ممكنة للدفاع عن إسرائيل"، مضيفا أن واشنطن عززت قدراتها العسكرية في المنطقة وسط تصاعد التوترات.

https://sarabic.ae/20240813/تقرير-بلينكن-يؤجل-زيارته-إلى-الشرق-الأوسط-لعدم-التأكد-من-جدوى-الهجوم-الإيراني-على-إسرائيل-1091709887.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى