الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
08:18 GMT
24 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:22 GMT
20 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مفتش أممي سابق: محطة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا... وواضح من يقصفها
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الانزلاق نحو الصدام المباشر بين القوى الغربية وإيران سيؤدي إلى حرب قد تكون عالمية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20240813/الفيزيائيون-يحلون-لغز-الاندماج-النووي-بالمايونيز-1091686513.html
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز
سبوتنيك عربي
يمكن للفيزياء التي تقوم عليها فكرة وعمل المايونيز أن تساعد الفيزيائيين في حشد البلازما شديدة الحرارة اللازمة لإنتاج الاندماج النووي. 13.08.2024, سبوتنيك عربي
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الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز
سبوتنيك عربي
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز
- يسعى علماء الأحياء الدقيقة إلى كشف ظاهرة نادرة تتعلق بمقاومة المضادات الحيوية وكيف قد تغير فهمنا للعدوى.- تلعب الدورة الشهرية دورًا أساسيًا في التكاثر البشري. ومع ذلك، لا تعاني معظم الحيوانات الأخرى من الحيض. إذن، ما هي الأنواع الأخرى التي تحدث لها الدورة الشهرية، وما هي النقطة التطورية للنزيف بشكل دوري؟- هل دفعك الوهم البصري يومًا إلى رؤية ألوان غير موجودة بالفعل؟ أو هل تساءلت لماذا تم إدراك صورة عارضة "لفستان مثلا" باللونين الأبيض والذهبي من قبل البعض والأزرق والأسود من قبل الآخرين؟- وضع العلماء التوابل الكريمية (المايونيز) في آلة ذات عجلة خض وقاموا بتدويرها لمعرفة الظروف التي تجعلها تتدفق، ذلك لأنها تتصرف مثل مادة صلبة.
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مرايا العلوم, аудио
مرايا العلوم, аудио

الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز

13:15 GMT 13.08.2024
راديو
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز
تابعنا عبر
يمكن للفيزياء التي تقوم عليها فكرة وعمل المايونيز أن تساعد الفيزيائيين في حشد البلازما شديدة الحرارة اللازمة لإنتاج الاندماج النووي.
- يسعى علماء الأحياء الدقيقة إلى كشف ظاهرة نادرة تتعلق بمقاومة المضادات الحيوية وكيف قد تغير فهمنا للعدوى.
عادةً، تحدد الجينات كيفية مقاومة البكتيريا لمضادات حيوية معينة. على سبيل المثال، يمكن للبكتيريا أن تكتسب طفرة جينية تمكنها من تعطيل المضادات الحيوية كيميائيًا. في حالات أخرى، قد تشفر الجينات بروتينات تمنع الأدوية من عبور جدران الخلايا البكتيرية. ولكن هذا ليس هو الحال بالنسبة للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية؛ فهي تهزم الأدوية المصممة لقتلها دون جينات مقاومة حقيقية. وعندما لا تتعرض للمضادات الحيوية، تبدو هذه البكتيريا مثل أي بكتيريا أخرى.
- تلعب الدورة الشهرية دورًا أساسيًا في التكاثر البشري. ومع ذلك، لا تعاني معظم الحيوانات الأخرى من الحيض. إذن، ما هي الأنواع الأخرى التي تحدث لها الدورة الشهرية، وما هي النقطة التطورية للنزيف بشكل دوري؟

يعرف العلماء نحو 15 نوعًا من الثدييات التي تحدث لها الدورة الشهرية. معظمهم من الرئيسيات.

- هل دفعك الوهم البصري يومًا إلى رؤية ألوان غير موجودة بالفعل؟ أو هل تساءلت لماذا تم إدراك صورة عارضة "لفستان مثلا" باللونين الأبيض والذهبي من قبل البعض والأزرق والأسود من قبل الآخرين؟
في بعض الحالات، تتعلق الإجابة بالإضاءة، وفي حالات أخرى، تعتمد على ذاكرتنا أو ما تفعله مستقبلاتنا الضوئية.
- وضع العلماء التوابل الكريمية (المايونيز) في آلة ذات عجلة خض وقاموا بتدويرها لمعرفة الظروف التي تجعلها تتدفق، ذلك لأنها تتصرف مثل مادة صلبة.
يمكن أن تساعد هذه العملية في توضيح الفيزياء التي تحدث عند درجات حرارة وضغوط عالية للغاية داخل مفاعلات الاندماج النووي، دون الحاجة إلى خلق تلك الظروف القاسية.
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