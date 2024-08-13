https://sarabic.ae/20240813/الفيزيائيون-يحلون-لغز-الاندماج-النووي-بالمايونيز-1091686513.html
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز
سبوتنيك عربي
يمكن للفيزياء التي تقوم عليها فكرة وعمل المايونيز أن تساعد الفيزيائيين في حشد البلازما شديدة الحرارة اللازمة لإنتاج الاندماج النووي. 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T13:15+0000
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2024-08-13T13:15+0000
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الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز
سبوتنيك عربي
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز
- يسعى علماء الأحياء الدقيقة إلى كشف ظاهرة نادرة تتعلق بمقاومة المضادات الحيوية وكيف قد تغير فهمنا للعدوى.- تلعب الدورة الشهرية دورًا أساسيًا في التكاثر البشري. ومع ذلك، لا تعاني معظم الحيوانات الأخرى من الحيض. إذن، ما هي الأنواع الأخرى التي تحدث لها الدورة الشهرية، وما هي النقطة التطورية للنزيف بشكل دوري؟- هل دفعك الوهم البصري يومًا إلى رؤية ألوان غير موجودة بالفعل؟ أو هل تساءلت لماذا تم إدراك صورة عارضة "لفستان مثلا" باللونين الأبيض والذهبي من قبل البعض والأزرق والأسود من قبل الآخرين؟- وضع العلماء التوابل الكريمية (المايونيز) في آلة ذات عجلة خض وقاموا بتدويرها لمعرفة الظروف التي تجعلها تتدفق، ذلك لأنها تتصرف مثل مادة صلبة.
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مرايا العلوم, аудио
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز
يمكن للفيزياء التي تقوم عليها فكرة وعمل المايونيز أن تساعد الفيزيائيين في حشد البلازما شديدة الحرارة اللازمة لإنتاج الاندماج النووي.
- يسعى علماء الأحياء الدقيقة إلى كشف ظاهرة نادرة تتعلق بمقاومة المضادات الحيوية وكيف قد تغير فهمنا للعدوى.
عادةً، تحدد الجينات كيفية مقاومة البكتيريا
لمضادات حيوية معينة. على سبيل المثال، يمكن للبكتيريا أن تكتسب طفرة جينية تمكنها من تعطيل المضادات الحيوية كيميائيًا. في حالات أخرى، قد تشفر الجينات بروتينات تمنع الأدوية من عبور جدران الخلايا البكتيرية. ولكن هذا ليس هو الحال بالنسبة للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية؛ فهي تهزم الأدوية المصممة لقتلها دون جينات مقاومة حقيقية. وعندما لا تتعرض للمضادات الحيوية، تبدو هذه البكتيريا مثل أي بكتيريا أخرى.
- تلعب الدورة الشهرية
دورًا أساسيًا في التكاثر البشري. ومع ذلك، لا تعاني معظم الحيوانات الأخرى من الحيض. إذن، ما هي الأنواع الأخرى التي تحدث لها الدورة الشهرية، وما هي النقطة التطورية للنزيف بشكل دوري؟
يعرف العلماء نحو 15 نوعًا من الثدييات التي تحدث لها الدورة الشهرية. معظمهم من الرئيسيات.
- هل دفعك الوهم البصري يومًا إلى رؤية ألوان غير موجودة بالفعل؟ أو هل تساءلت لماذا تم إدراك صورة عارضة "لفستان مثلا" باللونين الأبيض والذهبي من قبل البعض والأزرق والأسود من قبل الآخرين؟
في بعض الحالات، تتعلق الإجابة بالإضاءة، وفي حالات أخرى، تعتمد على ذاكرتنا أو ما تفعله مستقبلاتنا الضوئية.
- وضع العلماء التوابل الكريمية (المايونيز
) في آلة ذات عجلة خض وقاموا بتدويرها لمعرفة الظروف التي تجعلها تتدفق، ذلك لأنها تتصرف مثل مادة صلبة.
يمكن أن تساعد هذه العملية في توضيح الفيزياء التي تحدث عند درجات حرارة وضغوط عالية للغاية داخل مفاعلات الاندماج النووي، دون الحاجة إلى خلق تلك الظروف القاسية.