الهيئة الصحية في الاتحاد الأفريقي تعلن جدري القرود "حالة طوارئ صحية عامة"

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مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:22 GMT
20 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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بلا قيود
مفتش أممي سابق: محطة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا... وواضح من يقصفها
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60 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
17:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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مدار الليل والنهار
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183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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https://sarabic.ae/20240813/الهيئة-الصحية-في-الاتحاد-الأفريقي-تعلن-جدري-القرود-حالة-طوارئ-صحية-عامة-1091699743.html
الهيئة الصحية في الاتحاد الأفريقي تعلن جدري القرود "حالة طوارئ صحية عامة"
الهيئة الصحية في الاتحاد الأفريقي تعلن جدري القرود "حالة طوارئ صحية عامة"
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة مراقبة الصحة، التابعة للاتحاد الأفريقي، اليوم الثلاثاء، حالة طوارئ صحية عامة بسبب تفشي مرض "جدري القرود" في القارة. 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T14:43+0000
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مجتمع
جدري القردة
العالم
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أفريقيا
الصحة
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وقال رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جون كاسيا، خلال إفادة إعلامية عبر الإنترنت: "أعلن بقلب مثقل ولكن بالتزام لا يتزعزع تجاه شعبنا ومواطنينا الأفارقة، أن "جدري القرود" هو حالة طوارئ صحية عامة تهدد الأمن القاري".ووفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا حتى تاريخ 4 أغسطس/ آب الجاري، كان هناك 38465 حالة إصابة بـ"جدري القرود"، و1456 حالة وفاة في أفريقيا منذ يناير/ كانون الثاني 2022.وتابع جون كاسيا: "هذا الإعلان ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو دعوة واضحة للعمل، إنه اعتراف بأننا لم نعد قادرين على تحمّل رد الفعل، يجب أن نكون استباقيين وعدوانيين في جهودنا لاحتواء هذا التهديد والقضاء عليه".يشار إلى أن وباء "جدري القرود" انتشر في العديد من الدول الأفريقية، وخاصة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
https://sarabic.ae/20230511/منظمة-الصحة-مرض-جدري-القردة-لم-يعد-يمثل-حالة-طوارئ-عالمية-1076925002.html
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جدري القردة, العالم, أخبار العالم الآن, أفريقيا, الصحة, منوعات
جدري القردة, العالم, أخبار العالم الآن, أفريقيا, الصحة, منوعات

الهيئة الصحية في الاتحاد الأفريقي تعلن جدري القرود "حالة طوارئ صحية عامة"

14:43 GMT 13.08.2024
© AP Photoفيروس "جدري القردة"
فيروس جدري القردة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
فيروس "جدري القردة"
© AP Photo
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أعلنت هيئة مراقبة الصحة، التابعة للاتحاد الأفريقي، اليوم الثلاثاء، حالة طوارئ صحية عامة بسبب تفشي مرض "جدري القرود" في القارة.
وقال رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جون كاسيا، خلال إفادة إعلامية عبر الإنترنت: "أعلن بقلب مثقل ولكن بالتزام لا يتزعزع تجاه شعبنا ومواطنينا الأفارقة، أن "جدري القرود" هو حالة طوارئ صحية عامة تهدد الأمن القاري".
وأوضح كاسيا: "لقد عبر "جدري القرود" الحدود الآن، مما أثّر على الآلاف في جميع أنحاء قارتنا، وتمزقت الأسر، ولمس الألم والمعاناة كل ركن من أركان قارتنا".
ووفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا حتى تاريخ 4 أغسطس/ آب الجاري، كان هناك 38465 حالة إصابة بـ"جدري القرود"، و1456 حالة وفاة في أفريقيا منذ يناير/ كانون الثاني 2022.
جدري القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
منظمة الصحة: مرض جدري القردة لم يعد يمثل حالة طوارئ عالمية
11 مايو 2023, 15:38 GMT
وتابع جون كاسيا: "هذا الإعلان ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو دعوة واضحة للعمل، إنه اعتراف بأننا لم نعد قادرين على تحمّل رد الفعل، يجب أن نكون استباقيين وعدوانيين في جهودنا لاحتواء هذا التهديد والقضاء عليه".
يشار إلى أن وباء "جدري القرود" انتشر في العديد من الدول الأفريقية، وخاصة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
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