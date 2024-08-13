https://sarabic.ae/20240813/الهيئة-الصحية-في-الاتحاد-الأفريقي-تعلن-جدري-القرود-حالة-طوارئ-صحية-عامة-1091699743.html
الهيئة الصحية في الاتحاد الأفريقي تعلن جدري القرود "حالة طوارئ صحية عامة"
الهيئة الصحية في الاتحاد الأفريقي تعلن جدري القرود "حالة طوارئ صحية عامة"
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة مراقبة الصحة، التابعة للاتحاد الأفريقي، اليوم الثلاثاء، حالة طوارئ صحية عامة بسبب تفشي مرض "جدري القرود" في القارة. 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T14:43+0000
2024-08-13T14:43+0000
2024-08-13T14:43+0000
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وقال رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جون كاسيا، خلال إفادة إعلامية عبر الإنترنت: "أعلن بقلب مثقل ولكن بالتزام لا يتزعزع تجاه شعبنا ومواطنينا الأفارقة، أن "جدري القرود" هو حالة طوارئ صحية عامة تهدد الأمن القاري".ووفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا حتى تاريخ 4 أغسطس/ آب الجاري، كان هناك 38465 حالة إصابة بـ"جدري القرود"، و1456 حالة وفاة في أفريقيا منذ يناير/ كانون الثاني 2022.وتابع جون كاسيا: "هذا الإعلان ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو دعوة واضحة للعمل، إنه اعتراف بأننا لم نعد قادرين على تحمّل رد الفعل، يجب أن نكون استباقيين وعدوانيين في جهودنا لاحتواء هذا التهديد والقضاء عليه".يشار إلى أن وباء "جدري القرود" انتشر في العديد من الدول الأفريقية، وخاصة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
https://sarabic.ae/20230511/منظمة-الصحة-مرض-جدري-القردة-لم-يعد-يمثل-حالة-طوارئ-عالمية-1076925002.html
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سبوتنيك عربي
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جدري القردة, العالم, أخبار العالم الآن, أفريقيا, الصحة, منوعات
جدري القردة, العالم, أخبار العالم الآن, أفريقيا, الصحة, منوعات
الهيئة الصحية في الاتحاد الأفريقي تعلن جدري القرود "حالة طوارئ صحية عامة"
أعلنت هيئة مراقبة الصحة، التابعة للاتحاد الأفريقي، اليوم الثلاثاء، حالة طوارئ صحية عامة بسبب تفشي مرض "جدري القرود" في القارة.
وقال رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جون كاسيا، خلال إفادة إعلامية عبر الإنترنت: "أعلن بقلب مثقل ولكن بالتزام لا يتزعزع تجاه شعبنا ومواطنينا الأفارقة، أن "جدري القرود" هو حالة طوارئ صحية عامة تهدد الأمن القاري".
وأوضح كاسيا: "لقد عبر "جدري القرود" الحدود الآن، مما أثّر على الآلاف في جميع أنحاء قارتنا، وتمزقت الأسر، ولمس الألم والمعاناة كل ركن من أركان قارتنا".
ووفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا حتى تاريخ 4 أغسطس/ آب الجاري، كان هناك 38465 حالة إصابة بـ"جدري القرود"، و1456 حالة وفاة في أفريقيا منذ يناير/ كانون الثاني 2022.
وتابع جون كاسيا: "هذا الإعلان ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو دعوة واضحة للعمل، إنه اعتراف بأننا لم نعد قادرين على تحمّل رد الفعل، يجب أن نكون استباقيين وعدوانيين في جهودنا لاحتواء هذا التهديد والقضاء عليه".
يشار إلى أن وباء "جدري القرود" انتشر في العديد من الدول الأفريقية، وخاصة جمهورية الكونغو الديمقراطية.