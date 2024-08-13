https://sarabic.ae/20240813/جهود-روسية-تثمر-في-فك-حصار-قوات-قسد-عن-مدينتي-الحسكة-والقامشلي-شرقي-سوريا-1091705602.html

جهود روسية تثمر في فك حصار قوات "قسد" عن مدينتي الحسكة والقامشلي شرقي سوريا

جهود روسية تثمر في فك حصار قوات "قسد" عن مدينتي الحسكة والقامشلي شرقي سوريا

سبوتنيك عربي

أثمرت الجهود الروسية بإنهاء الحصار المطبق المفروض على مدينتي الحسكة والقامشلي شرقي سوريا منذ 7 أيام متتالية من قبل قوات "قسد"، وإعادة الأمور على ما كانت عليه... 13.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-13T18:00+0000

2024-08-13T18:00+0000

2024-08-13T18:00+0000

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تقارير سبوتنيك

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن جميع الطرق التي أغلقت من قبل قوات "قسد" فتحت مساء اليوم الثلاثاء 13 آب/ أغسطس، مع عودة الحركة المرورية وحركة السيارات والمدنيين إلى طبيعتها مع حالة من الارتياح الشعبي على الجهود الروسية في هذا الصدد.وقال رئيس اللجنة العسكرية والأمنية في محافظة الحسكة اللواء محمد عيسى في تصريح لمراسل "سبوتنيك" إنه بجهود روسية سورية مشتركة، تم التوصل لاتفاق أفضى لفك الحصار عن مدينتي الحسكة والقامشلي وعودة الحياة الطبيعة ودخول صهاريج المياه والطحين والمحروقات مع فتح جميع الطرق وإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الحصار.وثمّن اللواء عيسى "الجهود الروسية الصديقة في هذا الصدد وانهاء حالة التوتر والاستنفار وفك الحصار عن المواقع الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري في مدينتي الحسكة والقامشلي".وكان قد أجرى قائد القوات الروسية في سوريا، الفريق سيرغي كيسيل، مباحثات في القاعدة الروسية في مطار القامشلي الدولي بمحافظة الحسكة مع ممثلين عن الجيش العربي السوري من طرف وقيادة قوات "قسد" من طرف آخر، لتخفيض التصعيد الحاصل شرقي سوريا.وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا بأن الفريق كيسيل التقى مع قائد قوات سورية الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، في مساعي روسية حثيثة لإنهاء حصار قوات "قسد" للمربعات الأمنية والأحياء المدنية ضمن مدينتي الحسكة والقامشلي بمحافظة الحسكة، ووقف التصعيد في مناطق شرقي محافظة دير الزور.ونقل المراسل بأنه تم الاتفاق المبدئي على ضرورة إطلاق سراح جميع الموقفين في الجيش السوري المحتجزين لدى "قسد" في مدينة القامشلي والحسكة مع ضرورة فك الحصار القائم من قبل قوات "قسد" على الأحياء الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري في مدينتي الحسكة والقامشلي.كما تمت مناقشة الوضع الميداني والعسكري في مناطق شرقي محافظة دير الزور شرقي سوريا الواقعة تحت نفوذ الجيش الأمريكي، وعلى ضرورة الاستماع للمطالب الشعبية والعشائرية هناك من قبل قيادة "قسد"، مع وعود روسية للسعي مع جميع الأطراف لخفض التصعيد، بحسب ما نقل المراسل.

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