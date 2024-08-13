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https://sarabic.ae/20240813/دراسة-تكشف-وجود-كميات-مياه-ضخمة-في-المريخ-1091673575.html
دراسة تكشف وجود كميات مياه ضخمة في المريخ
دراسة تكشف وجود كميات مياه ضخمة في المريخ
سبوتنيك عربي
أظهرت بيانات دراسة جديدة وجود كميات مياه ضخمة في خزانات كبيرة على عمق يتراوح بين 11.5 و20 كلم تحت سطح المريخ. 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T08:33+0000
2024-08-13T08:33+0000
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جمعت هذه البيانات مركبة "إنسايت" التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أنه تم نشر الدراسة الخاصة بهذا الأمر في مجلة علمية متخصصة.وقالت الدراسة إن المريخ كان يحتوي على محيطات وبحيرات قبل أكثر من 3 مليارات سنة، مضيفة: "لكن مع فقدان الكوكب لغلافه الجوي، اختفت معظم هذه المسطحات المائية".وبينما اعتقد البعض في السابق أن المياه ربما تبخرت في الفضاء، أشارت الأبحاث الحديثة إلى إمكانية أن تكون مياه المريخ قد تحولت إلى جليد أو اندمجت في معادن تحت سطح الكوكب.ويقول الباحثون إن البيانات الجديدة التي تم رصدها تشير إلى إمكانية وجود رؤية جيدة لفهم طبيعة وجود المياه في المريخ وتساهم في تحليل سيناريوهات ما حدث على سطح الكوكب في السابق.وإضافة إلى ذلك، فإن فهم طبيعة وجود المياه على كوكب المريخ يساهم أيضا في تعزيز فهم الباحثين لطبيعة الكوكب والفرص الممكنة للوصول إلى المياه، التي يمكن أن يتم استغلالها كمورد لأي بعثة مأهولة تصل إليه في المستقبل.
https://sarabic.ae/20240726/صخرة-غريبة-على-المريخ-تثير-اهتمام-العلماء-صور-وفيديو--1091143805.html
https://sarabic.ae/20240418/ناسا-تؤجل-مشروع-جمع-عينات-من-المريخ-1088088368.html
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أخبار العالم الآن, منوعات, كوكب المريخ, الأخبار
أخبار العالم الآن, منوعات, كوكب المريخ, الأخبار

دراسة تكشف وجود كميات مياه ضخمة في المريخ

08:33 GMT 13.08.2024
© Photo / unsplash/ Planet Volumesالمريخ
المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© Photo / unsplash/ Planet Volumes
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أظهرت بيانات دراسة جديدة وجود كميات مياه ضخمة في خزانات كبيرة على عمق يتراوح بين 11.5 و20 كلم تحت سطح المريخ.
جمعت هذه البيانات مركبة "إنسايت" التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أنه تم نشر الدراسة الخاصة بهذا الأمر في مجلة علمية متخصصة.
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وقالت الدراسة إن المريخ كان يحتوي على محيطات وبحيرات قبل أكثر من 3 مليارات سنة، مضيفة: "لكن مع فقدان الكوكب لغلافه الجوي، اختفت معظم هذه المسطحات المائية".
وبينما اعتقد البعض في السابق أن المياه ربما تبخرت في الفضاء، أشارت الأبحاث الحديثة إلى إمكانية أن تكون مياه المريخ قد تحولت إلى جليد أو اندمجت في معادن تحت سطح الكوكب.
مركبة بيرسيفرانس الفضائية بإسقاط الدرع عن أول طائرة حوامة إنجينيويتي التابعة لكالة الفضاء الأمريكية ناسا، استعداداً لإطلاقها فوق سطح كوكب المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
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"ناسا" تؤجل مشروع جمع عينات من المريخ
18 أبريل, 14:50 GMT
ويقول الباحثون إن البيانات الجديدة التي تم رصدها تشير إلى إمكانية وجود رؤية جيدة لفهم طبيعة وجود المياه في المريخ وتساهم في تحليل سيناريوهات ما حدث على سطح الكوكب في السابق.
وإضافة إلى ذلك، فإن فهم طبيعة وجود المياه على كوكب المريخ يساهم أيضا في تعزيز فهم الباحثين لطبيعة الكوكب والفرص الممكنة للوصول إلى المياه، التي يمكن أن يتم استغلالها كمورد لأي بعثة مأهولة تصل إليه في المستقبل.
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