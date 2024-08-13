https://sarabic.ae/20240813/ديوان-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-ما-حدث-من-بن-غفير-في-المسجد-الأقصى-انحراف-عن-الوضع-الراهن-1091677516.html

ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي: ما حدث مع بن غفير في المسجد الأقصى انحراف عن الوضع الراهن

ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي: ما حدث مع بن غفير في المسجد الأقصى انحراف عن الوضع الراهن

سبوتنيك عربي

هاجم ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، مؤكدا أن ما حدث صباح اليوم في "جبل الهيكل" (المسجد... 13.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-13T10:47+0000

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وقال مكتب نتنياهو، إن "وضع السياسة في جبل الهيكل يخضع مباشرة للحكومة ورئيس الوزراء"، مؤكدا أن "سياسة إسرائيل بشأن المسجد الأقصى لم تتغير ولا توجد سياسة خاصة أو وضع محدد لوزير معين هناك، لا من قبل وزير الأمن القومي ولا من قبل أي وزير آخر".وأضاف البيان: "هكذا كان الأمر في ظل جميع الحكومات الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن "الحادث الذي وقع هذا الصباح في جبل الهيكل هو انحراف عن الوضع الراهن".واقتحم مئات المستعمرين، صباح اليوم، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، إن نحو 1200 مستعمر اقتحموا باحات المسجد الأقصى في الساعات الأولى من الاقتحام.وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، خلال اقتحامه المسجد الأقصى، إن "هناك تقدما كبيرا جدا في فرض السيادة والسلطة على جبل الهيكل، وإن سياستنا أن نسمح لليهود بالصلاة هنا".وأضاف بن غفير "يجب ألا نذهب إلى المؤتمرات في الدوحة أو القاهرة، بل الانتصار على حركة حماس وتركيعها".وتواصل إسرائيل انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية مع استمرار حربها على قطاع غزة، التي بلغت حصيلتها حتى الآن أكثر من 39 ألف قتيل وما يقرب من 90 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين.

https://sarabic.ae/20240813/الأردن-اقتحام-الأقصى-المتكرر-يظهر-إصرار-إسرائيل-على-ضرب-القوانين-الدولية-بعرض-الحائط--1091676411.html

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