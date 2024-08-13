رئيسة وزراء بنغلاديش المستقيلة الشيخة حسينة تخرج عن صمتها بعد مغادرتها البلاد: أهانوا والدي بشدة
© AP Photo / Rajesh Kumar Singhرئيسة وزراء بنغلاديش المستقيلة، الشيخة حسينة
رئيسة وزراء بنغلاديش المستقيلة، الشيخة حسينة
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh
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أصدرت رئيسة وزراء بنغلاديش المعزولة، الشيخة حسينة، اليوم الثلاثاء، أول بيان لها منذ فرارها من البلاد، إثر احتجاجات دامية اندلعت منذ الشهر الماضي، اعتراضا على نظام الحصص في الوظائف العامة، التي تذهب غالبيتها لفئات محددة وعائلات معينة.
وطالبت الشيخة حسينة (76 عاما) في البيان الذي نشره نجلها، سجيب واجد، عبر منصة "إكس"، بإجراء تحقيق شامل في عمليات القتل والتخريب الجارية في بلدها، مؤكدة أن والدها تعرض للإهانة.
وقالت حسينة: "لقد تعرض والد الأمة، بانجاباندو الشيخ مجيب الرحمن، الذي اكتسبنا تحت قيادته احترام الذات كأمة مستقلة، وحصلنا على هوية ذاتية وبلد مستقل، لإهانة فادحة".
وأضافت حسينة، مهاجمة القوى التي تقف وراء إقالتها من منصب رئيسة وزراء بنغلاديش: "لقد أهانوا دماء ملايين الشهداء، وأريد العدالة من رجال الوطن".
وتداولت مواقع التواصل، مقطع مصور لمتظاهرين وهم يحطمون النصب التذكاري لمجيب الرحمن، والد رئيسة الوزراء المستقيلة، والرئيس الأسبق للبلاد، بعد استقالتها ومغادرتها البلاد.
وعلاوة على ذلك، حثّت الشيخة حسينة المواطنين البنغلاديشيين، في أول بيان لها بعد استقالتها، على الاحتفال بيوم الحداد الوطني في 15 أغسطس/ آب الجاري لإحياء ذكرى اغتيال الشيخ مجيب الرحمن.
প্রিয় দেশবাসী— Sajeeb Wazed (@sajeebwazed) August 13, 2024
আসসালামুয়ালাইকুম
ভাই ও বোনেরা, ১৯৭৫ সালে ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। একই সাথে আমার মা বেগম ফজিলাতুন্নেসা, আমার তিন ভাই মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল,…
وقالت: "أدعوكم إلى الاحتفال بيوم الحداد الوطني في الـ15 من أغسطس بالكرامة والوقار اللائقين، صلوا من أجل خلاص جميع النفوس، من خلال تقديم أكاليل الزهور والصلاة في بانجاباندو بهافان".
كما أعربت عن قلقها إزاء العنف المستمر وفقدان الأرواح في بنغلاديش، جراء التظاهرات التي اندلعت في البلاد منذ الشهر الماضي.
وقالت حسينة: "لقد فقد الطلاب والمعلمون ورجال الشرطة والصحفيون والعاملون في المجال الثقافي والمارة الأبرياء حياتهم بسبب الإرهاب والعنف، أقدم أعمق تعازيي لأولئك الذين، مثلي، يعيشون في ألم فقدان أحبائهم".
5 أغسطس, 09:57 GMT
كما طالبت الشيخة حسينة باتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن عمليات القتل والتخريب في البلاد.
وأضافت: "أطالب بالتحقيق بشكل صحيح مع المتورطين في عمليات القتل والتخريب هذه، وتحديد الجناة ومعاقبتهم وفقا لذلك".
وكانت فترة ولاية الشيخة حسينة التي استمرت 15 عاما كرئيسة وزراء لبنغلاديش، انتهت بشكل مفاجئ في 5 أغسطس الجاري، بعد استقالتها ومغادرتها البلاد، واتخذت القرار وسط تصاعد الاحتجاجات العنيفة ضد حكومتها.
وذكرت تقارير حاليا، أن الشيخة حسينة موجودة في مكان آمن في الهند.
وتولى، محمد يونس، الحائز على جائزة "نوبل"، الحكومة المؤقتة في بنغلاديش، بعد يوم من استقالة رئيسة الوزراء وتولي الجيش السلطة.