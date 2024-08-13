https://sarabic.ae/20240813/رئيس-البرلمان-الليبي-لا-أجد-حلا-ينهي-حالة-الاشتباك-والأزمة-غير-تقاسم--الثروة-بين-الأقاليم-1091679909.html

رئيس البرلمان الليبي: لا أجد حلا ينهي حالة الاشتباك والأزمة غير تقاسم الثروة بين الأقاليم

رئيس البرلمان الليبي: لا أجد حلا ينهي حالة الاشتباك والأزمة غير تقاسم الثروة بين الأقاليم

سبوتنيك عربي

دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى "العمل بجدية على تشكيل سلطة موحدة قادرة على تفكيك المركزية، وإنهاء تغولها، وتقسيم البلاد إلى محافظات". 13.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-13T11:51+0000

2024-08-13T11:51+0000

2024-08-13T11:51+0000

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح

أخبار ليبيا اليوم

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0c/1091660325_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6121b29f81c69cfd5b93c0c015a65d3a.jpg

وقال عقيلة صالح، في كلمته خلال جلسة المجلس، إن "مطالبة مجلس النواب بتوحيد السلطة ومشاركة الجميع يأتي في إطار الحرص على وحدة البلاد ووقف الصراع وإنهاء الأزمة والوصول إلى توزيع عادل للثروة بحيث يتمتع الليبيون في المدن والقرى والإقاليم الثلاثة بحقوق متساوية، ووحدة السلطة مهم لتفكيك جغرافيا الصراع وإنهائه". وأكد أنه "لن يجد غير تقسيم الثروة بين الأقاليم، حلا للأزمة في ليبيا لفض حالة الاشتباك"، مضيفا أن "ليبيا أمام مرحلة مفصلية وعلينا العمل على المصالحة لبناء سلطة تحقق الحكم المحلي". وفي شأن آخر، قال رئيس مجلس النواب، إن "50 نائبا تقدموا بمذكرة لإنهاء ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية".وأضاف عقيلة صالح، أن "المذكرة نصت أيضا على سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وإعطاء الصفة لرئيس مجلس النواب كما جاء في الإعلان الدستوري".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها.

https://sarabic.ae/20240812/الدبيبة-يتعهد-بالتصدي-لمن-يريد-تجديد-الخروقات-العسكرية-بعد-تحركات-للجيش-الليبي-1091643150.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي