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رئيس البرلمان الليبي: لا أجد حلا ينهي حالة الاشتباك والأزمة غير تقاسم الثروة بين الأقاليم
رئيس البرلمان الليبي: لا أجد حلا ينهي حالة الاشتباك والأزمة غير تقاسم الثروة بين الأقاليم
سبوتنيك عربي
دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى "العمل بجدية على تشكيل سلطة موحدة قادرة على تفكيك المركزية، وإنهاء تغولها، وتقسيم البلاد إلى محافظات". 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T11:51+0000
2024-08-13T11:51+0000
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
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وقال عقيلة صالح، في كلمته خلال جلسة المجلس، إن "مطالبة مجلس النواب بتوحيد السلطة ومشاركة الجميع يأتي في إطار الحرص على وحدة البلاد ووقف الصراع وإنهاء الأزمة والوصول إلى توزيع عادل للثروة بحيث يتمتع الليبيون في المدن والقرى والإقاليم الثلاثة بحقوق متساوية، ووحدة السلطة مهم لتفكيك جغرافيا الصراع وإنهائه". وأكد أنه "لن يجد غير تقسيم الثروة بين الأقاليم، حلا للأزمة في ليبيا لفض حالة الاشتباك"، مضيفا أن "ليبيا أمام مرحلة مفصلية وعلينا العمل على المصالحة لبناء سلطة تحقق الحكم المحلي". وفي شأن آخر، قال رئيس مجلس النواب، إن "50 نائبا تقدموا بمذكرة لإنهاء ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية".وأضاف عقيلة صالح، أن "المذكرة نصت أيضا على سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وإعطاء الصفة لرئيس مجلس النواب كما جاء في الإعلان الدستوري".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها.
https://sarabic.ae/20240812/الدبيبة-يتعهد-بالتصدي-لمن-يريد-تجديد-الخروقات-العسكرية-بعد-تحركات-للجيش-الليبي-1091643150.html
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رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

رئيس البرلمان الليبي: لا أجد حلا ينهي حالة الاشتباك والأزمة غير تقاسم الثروة بين الأقاليم

11:51 GMT 13.08.2024
© AP Photoرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى "العمل بجدية على تشكيل سلطة موحدة قادرة على تفكيك المركزية، وإنهاء تغولها، وتقسيم البلاد إلى محافظات".
وقال عقيلة صالح، في كلمته خلال جلسة المجلس، إن "مطالبة مجلس النواب بتوحيد السلطة ومشاركة الجميع يأتي في إطار الحرص على وحدة البلاد ووقف الصراع وإنهاء الأزمة والوصول إلى توزيع عادل للثروة بحيث يتمتع الليبيون في المدن والقرى والإقاليم الثلاثة بحقوق متساوية، ووحدة السلطة مهم لتفكيك جغرافيا الصراع وإنهائه".
وأكد أنه "لن يجد غير تقسيم الثروة بين الأقاليم، حلا للأزمة في ليبيا لفض حالة الاشتباك"، مضيفا أن "ليبيا أمام مرحلة مفصلية وعلينا العمل على المصالحة لبناء سلطة تحقق الحكم المحلي".
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وفي شأن آخر، قال رئيس مجلس النواب، إن "50 نائبا تقدموا بمذكرة لإنهاء ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية".
وأضاف عقيلة صالح، أن "المذكرة نصت أيضا على سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وإعطاء الصفة لرئيس مجلس النواب كما جاء في الإعلان الدستوري".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها.
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